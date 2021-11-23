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В Крыму назвали отказ Украины возобновить подачу воды цинизмом
В Крыму назвали отказ Украины возобновить подачу воды цинизмом - РИА Новости, 23.11.2021
В Крыму назвали отказ Украины возобновить подачу воды цинизмом
Глава комитета по законодательству крымского парламента, заместитель председателя рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов назвал цинизмом... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T15:46
2021-11-23T15:47
в мире
украина
киев
следственный комитет россии (ск рф)
ирина верещук
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Глава комитета по законодательству крымского парламента, заместитель председателя рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов назвал цинизмом отказ киевских властей возобновлять подачу воды по Северо-Крымскому каналу и добавил, что подобные действия являются тяжким преступлением против человечества, наказание за которое неотвратимо.Ранее новый вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что возобновление подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу запрещено и невозможно. Она отметила, что украинские власти сделают так, чтобы "не было даже шансов на то, чтобы вода появилась", и добавила, что Украина намерена достроить дамбу для сдерживания воды по каналу в Крым."Как ни скрипят зубами наши соседи, подкрепляя свои "переживания" о крымчанах блокадами и циничными заявлениями, все это делает нас только сильнее. Крым прекрасно преодолел последствия энергетической, транспортной, продовольственной блокад и активно развивается. Да, последствия водной блокады самые масштабные и тяжелые, прежде всего, для экологии. Но и в этом направлении в Крыму сделано очень много", - сказал РИА Новости Трофимов.По его словам, регионы Крыма ушли от графиков подачи воды, разрабатывается система рационального водопользования."Уверен, благодаря позиции нашего президента, в ближайшие годы Крым станет самодостаточным и в этом направлении", - подчеркнул Трофимов.При этом собеседник агентства подчеркнул, что украинским политикам следует помнить о возбуждении уголовного дела по статье "Экоцид" в отношении ряда бывших и нынешних политических руководителей Украины, а также об обращении Генеральной прокуратуры России в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины на основании Конвенции о защите прав человека и основных свобод."Хотелось бы напомнить этим лицам, что наказание за совершение столь тяжких преступлений против человечества неотвратимо. Им стоит внимательно изучить материалы Нюрнбергского процесса, будет очень познавательно", - подчеркнул Трофимов.В Киеве неоднократно заявляли о невозможности возобновления подачи воды в Крым. Ранее по итогам рассмотрения заявления, подготовленного рабочей группой Госсовета, СК РФ возбудил уголовное дело по статье об экоциде по факту перекрытия Украиной Северо-Крымского канала.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенная водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.
https://ria.ru/20210821/khusnullin-1746712429.html
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в мире, украина, киев, следственный комитет россии (ск рф), ирина верещук, россия
15:46 23.11.2021 (обновлено: 15:47 23.11.2021)
 
В Крыму назвали отказ Украины возобновить подачу воды цинизмом

Глава комитета парламента Крыма Трофимов назвал отказ Украины от подачи воды цинизмом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Глава комитета по законодательству крымского парламента, заместитель председателя рабочей группы по оценке последствий блокады Сергей Трофимов назвал цинизмом отказ киевских властей возобновлять подачу воды по Северо-Крымскому каналу и добавил, что подобные действия являются тяжким преступлением против человечества, наказание за которое неотвратимо.
Ранее новый вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что возобновление подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу запрещено и невозможно. Она отметила, что украинские власти сделают так, чтобы "не было даже шансов на то, чтобы вода появилась", и добавила, что Украина намерена достроить дамбу для сдерживания воды по каналу в Крым.
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"Как ни скрипят зубами наши соседи, подкрепляя свои "переживания" о крымчанах блокадами и циничными заявлениями, все это делает нас только сильнее. Крым прекрасно преодолел последствия энергетической, транспортной, продовольственной блокад и активно развивается. Да, последствия водной блокады самые масштабные и тяжелые, прежде всего, для экологии. Но и в этом направлении в Крыму сделано очень много", - сказал РИА Новости Трофимов.
По его словам, регионы Крыма ушли от графиков подачи воды, разрабатывается система рационального водопользования.
"Уверен, благодаря позиции нашего президента, в ближайшие годы Крым станет самодостаточным и в этом направлении", - подчеркнул Трофимов.
Мерные уровни, показывающие полное отсутствие воды в Северо-Крымском канале уже в 20 километрах от первой насосной станции. 27 апреля 2014 года - РИА Новости, 1920, 22.07.2021
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При этом собеседник агентства подчеркнул, что украинским политикам следует помнить о возбуждении уголовного дела по статье "Экоцид" в отношении ряда бывших и нынешних политических руководителей Украины, а также об обращении Генеральной прокуратуры России в Европейский суд по правам человека с межгосударственной жалобой против Украины на основании Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
"Хотелось бы напомнить этим лицам, что наказание за совершение столь тяжких преступлений против человечества неотвратимо. Им стоит внимательно изучить материалы Нюрнбергского процесса, будет очень познавательно", - подчеркнул Трофимов.
В Киеве неоднократно заявляли о невозможности возобновления подачи воды в Крым. Ранее по итогам рассмотрения заявления, подготовленного рабочей группой Госсовета, СК РФ возбудил уголовное дело по статье об экоциде по факту перекрытия Украиной Северо-Крымского канала.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенная водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.
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В миреУкраинаКиевСледственный комитет России (СК РФ)Ирина ВерещукРоссия
 
 
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