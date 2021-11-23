https://ria.ru/20211123/krym-1760302292.html

В Совфеде призвали Украину не зарекаться от поставок воды в Крым

В Совфеде призвали Украину не зарекаться от поставок воды в Крым - РИА Новости, 23.11.2021

В Совфеде призвали Украину не зарекаться от поставок воды в Крым

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков призвал киевские власти не зарекаться от возможных поставок воды в российский... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T11:35

2021-11-23T11:35

2021-11-23T11:35

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сергей цеков

ирина верещук

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совфеда Сергей Цеков призвал киевские власти не зарекаться от возможных поставок воды в российский Крым.Ранее новый вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что возобновление подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу запрещено и невозможно. Она отметила, что украинские власти сделают так, чтобы "не было даже шансов на то, чтобы вода появилась", и добавила, что Украина намерена достроить дамбу для сдерживания воды по каналу в Крым."Не стоит киевским политикам зарекаться. Это при нынешней власти вода не будет поступать по Северо-Крымскому каналу. Придет следующие руководство Украины, они, возможно, решат заработать на поставках воды в Крым. Это же хорошие деньги и пополнение бюджета Украины. Но им придется нас убеждать еще, чтобы мы взяли их воду, которая к тому времени нам уже, может быть, и вовсе не будет нужна", - сказал РИА Новости Цеков.По его словам, Россия успешно решает проблему водообеспечения Крыма самостоятельно, несмотря на сложные природные условия."Многие действия Украины только помогли нам предметно заняться вопросами, связанными с энергетическим и водным обеспечением полуострова", - сказал сенатор.В Киеве неоднократно заявляли о невозможности возобновления подачи воды в Крым. Ранее по итогам рассмотрения заявления, подготовленного рабочей группой Госсовета, СК РФ возбудил уголовное дело по статье об экоциде по факту перекрытия Украиной Северо-Крымского канала.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. По подсчетам рабочей группы, предварительная сумма ущерба, нанесенная водной блокадой, составляет 1,47 триллиона рублей.

https://ria.ru/20210722/uscherb-1742331750.html

https://ria.ru/20210707/voda-1740196537.html

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в мире, украина, киев, республика крым, следственный комитет россии (ск рф), сергей цеков, ирина верещук, россия