https://ria.ru/20211123/kpp-1760405112.html

В Белоруссии назвали последствия закрытия Польшей КПП "Кузница"

В Белоруссии назвали последствия закрытия Польшей КПП "Кузница" - РИА Новости, 23.11.2021

В Белоруссии назвали последствия закрытия Польшей КПП "Кузница"

Закрытие Польшей автодорожного пункта пропуска "Кузница Белостоцкая" (с белорусской стороны "Брузги") на треть снизило пропускную способность грузового... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T18:30

2021-11-23T18:30

2021-11-23T18:30

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евросоюз

госпогранкомитет белоруссии

мигранты

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Закрытие Польшей автодорожного пункта пропуска "Кузница Белостоцкая" (с белорусской стороны "Брузги") на треть снизило пропускную способность грузового транспорта через белорусско-польскую границу, сообщила во вторник пресс-служба белорусского Госпогранкомитета.Польша в начале ноября закрыла пункт пропуска "Кузница" через границу с Белоруссией в связи с миграционной ситуацией. В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывает свыше двух тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области, но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр."Польша закрыла в одностороннем порядке автодорожный пункта пропуска "Кузница Белостоцкая". Это на треть сократило пропускную способность польского направления", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в его Telegram-канале. Подчеркивается, что "оставшиеся два пункта пропуска выполняют установленную норму только на 60%"."Проблемы оформления грузового транспорта на границе стран Евросоюза и Беларуси в первую очередь связаны с невыполнением нормативов пропуска грузовиков через границу Польшей и Литвой", - говорится в сообщении.При этом в пресс-службе заявили, что "белорусская сторона запускает транспорт на свою территорию без задержек".Согласно данным на сайте Госпогранкомитета Белоруссии, в настоящее время на границе выезда в Польшу из республики ожидают свыше 810 грузовиков.

https://ria.ru/20211123/evrokomissiya-1760398787.html

https://ria.ru/20211123/belorussiya-1760347559.html

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в мире, белоруссия, гродненская область, польша, евросоюз, госпогранкомитет белоруссии, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии