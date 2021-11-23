В Белоруссии назвали последствия закрытия Польшей КПП "Кузница"
Погранкомитет Белоруссии: закрытие КПП "Кузница" на треть снизило пропускную способность
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЛюди из лагеря нелегальных мигрантов и польская полицейская спецтехника у лагеря нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Закрытие Польшей автодорожного пункта пропуска "Кузница Белостоцкая" (с белорусской стороны "Брузги") на треть снизило пропускную способность грузового транспорта через белорусско-польскую границу, сообщила во вторник пресс-служба белорусского Госпогранкомитета.
Польша в начале ноября закрыла пункт пропуска "Кузница" через границу с Белоруссией в связи с миграционной ситуацией. В ноябре у границы Белоруссии и Польши сформировалась группа мигрантов, в основном курдов, которая насчитывает свыше двух тысяч человек. Мигранты попытались прорвать границу с Польшей в пункте пропуска "Брузги" в Гродненской области, но попытку остановили польские силовики с помощью спецсредств. Власти Белоруссии подготовили для размещения мигрантов находящийся неподалеку от приграничного пункта пропуска транспортно-логистический центр.
"Польша закрыла в одностороннем порядке автодорожный пункта пропуска "Кузница Белостоцкая". Это на треть сократило пропускную способность польского направления", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства в его Telegram-канале. Подчеркивается, что "оставшиеся два пункта пропуска выполняют установленную норму только на 60%".
"Проблемы оформления грузового транспорта на границе стран Евросоюза и Беларуси в первую очередь связаны с невыполнением нормативов пропуска грузовиков через границу Польшей и Литвой", - говорится в сообщении.
При этом в пресс-службе заявили, что "белорусская сторона запускает транспорт на свою территорию без задержек".
Согласно данным на сайте Госпогранкомитета Белоруссии, в настоящее время на границе выезда в Польшу из республики ожидают свыше 810 грузовиков.