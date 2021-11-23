https://ria.ru/20211123/koronavirus-1760392119.html

Мурашко назвал долю пожилых людей, привитых от COVID-19

Мурашко назвал долю пожилых людей, привитых от COVID-19 - РИА Новости, 23.11.2021

Мурашко назвал долю пожилых людей, привитых от COVID-19

Почти 55% пожилых людей в РФ уже сделали прививки от COVID-19, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T17:31

2021-11-23T17:31

2021-11-23T17:32

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Почти 55% пожилых людей в РФ уже сделали прививки от COVID-19, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Доля вакцинированных среди граждан старше 60 лет также подросла, составляет почти 55%", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20211123/vyzdorovlenie-1760266588.html

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