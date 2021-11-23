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Мурашко назвал долю пожилых людей, привитых от COVID-19
Мурашко назвал долю пожилых людей, привитых от COVID-19 - РИА Новости, 23.11.2021
Мурашко назвал долю пожилых людей, привитых от COVID-19
Почти 55% пожилых людей в РФ уже сделали прививки от COVID-19, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:31
2021-11-23T17:31
2021-11-23T17:32
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Почти 55% пожилых людей в РФ уже сделали прививки от COVID-19, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Доля вакцинированных среди граждан старше 60 лет также подросла, составляет почти 55%", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
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общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
17:31 23.11.2021 (обновлено: 17:32 23.11.2021)
Мурашко назвал долю пожилых людей, привитых от COVID-19
Мурашко: доля людей старше 60 лет, привитых от COVID-19, составляет почти 55%