https://ria.ru/20211123/koronavirus-1760391142.html
Ограничения по COVID-19 дают результаты, заявила Попова
Ограничения по COVID-19 дают результаты, заявила Попова - РИА Новости, 23.11.2021
Ограничения по COVID-19 дают результаты, заявила Попова
Ограничительные меры для борьбы с распространением COVID-19 в России приносят результаты, они сохраняются почти во всех регионах, сообщила глава... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:28
2021-11-23T17:28
2021-11-23T17:28
распространение коронавируса
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
россия
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Ограничительные меры для борьбы с распространением COVID-19 в России приносят результаты, они сохраняются почти во всех регионах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."По ограничительным мероприятиям - а они тоже дают свои безусловные результаты - хочу отметить, что... эти ограничительные мероприятия продолжаются практически во всех субъектах РФ. И эффективность их трудно переоценить", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Ограничения по COVID-19 дают результаты, заявила Попова
Попова: ограничения по COVID-19 дают результаты, они сохраняются почти во всех регионах