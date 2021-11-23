https://ria.ru/20211123/koronavirus-1760391142.html

Ограничения по COVID-19 дают результаты, заявила Попова

Ограничения по COVID-19 дают результаты, заявила Попова - РИА Новости, 23.11.2021

Ограничения по COVID-19 дают результаты, заявила Попова

Ограничительные меры для борьбы с распространением COVID-19 в России приносят результаты, они сохраняются почти во всех регионах, сообщила глава... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T17:28

2021-11-23T17:28

2021-11-23T17:28

распространение коронавируса

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0a/1758408680_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ba25f46a87911089c1bcf82a673821f8.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Ограничительные меры для борьбы с распространением COVID-19 в России приносят результаты, они сохраняются почти во всех регионах, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова."По ограничительным мероприятиям - а они тоже дают свои безусловные результаты - хочу отметить, что... эти ограничительные мероприятия продолжаются практически во всех субъектах РФ. И эффективность их трудно переоценить", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

https://ria.ru/20211030/koronavirus-1756856285.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии