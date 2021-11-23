В Белгородской области установят памятник врачам, умершим от COVID-19

"Есть предложение установить памятник медицинским работникам, погибшим от ковида. Обязательно надо обсудить с врачами. О людях должна остаться память. При этом важно, чтобы он не утяжелял ситуацию, не давил морально. Считаю, что здесь самое правильное место. Перед входом в инфекционный центр разбить сквер и там же разместить монумент. Уже можно начинать делать проект парка", - приводит слова Гладкова правительство региона.