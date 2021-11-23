https://ria.ru/20211123/koronavirus-1760362863.html
В Белгородской области установят памятник врачам, умершим от COVID-19
В Белгородской области установят памятник врачам, умершим от COVID-19 - РИА Новости, 23.11.2021
В Белгородской области установят памятник врачам, умершим от COVID-19
Памятник врачам, умершим от коронавирусной инфекции, планируется установить в Белгородской области, сообщает во вторник облправительство. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T15:56
2021-11-23T15:56
2021-11-23T15:56
общество
белгородская область
здоровье - общество
коронавирус в россии
вячеслав гладков
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ВОРОНЕЖ, 23 ноя - РИА Новости. Памятник врачам, умершим от коронавирусной инфекции, планируется установить в Белгородской области, сообщает во вторник облправительство.Предложение поставить памятник высказал губернатор Вячеслав Гладков на совещании по строительству инфекционного центра в Яковлевском городском округе.В Белгородской области с начала пандемии выявлено 70 437 случаев COVID-19. Выздоровели 58 056 пациентов, умерли 1 463.
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общество, белгородская область, здоровье - общество, коронавирус в россии, вячеслав гладков
В Белгородской области установят памятник врачам, умершим от COVID-19
Памятник врачам, умершим от COVID-19, установят в Белгородской области