https://ria.ru/20211123/koronavirus-1760358743.html

Эксперт назвал главную причину новой волны COVID-19 в Европе

Эксперт назвал главную причину новой волны COVID-19 в Европе - РИА Новости, 23.11.2021

Эксперт назвал главную причину новой волны COVID-19 в Европе

Новая, четвертая волна COVID-19 в Европе вызвана сразу несколькими причинами, главная из которых - отказ части населения проходить вакцинацию, считает... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T15:39

2021-11-23T15:39

2021-11-23T15:39

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БРЮССЕЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Новая, четвертая волна COVID-19 в Европе вызвана сразу несколькими причинами, главная из которых - отказ части населения проходить вакцинацию, считает бельгийский эксперт-иммунолог из Левенского католического университета Бельгии Жан-Люк Гала.При этом он признал, что среди госпитализированных также оказываются и лица "со слабым иммунным ответом", пожилые граждане, для которых риск повторного заболевания особенно высокий.Другой причиной роста заболеваемости коронавирусом Гала назвал фактор времени, так как с момента вакцинации многих граждан прошло уже более шести месяцев, и у некоторых из них иммунитет ослабевает. В этой связи он отметил решение ряда стран начать ревакцинацию пожилых людей, несмотря на то, что во многих странах ЕС более 75% населения полностью вакцинировано против коронавируса. "Мы можем прийти к ситуации, схожей с гриппом, когда вакцинация осуществляется ежегодно. Что касается объявления обязательной вакцинации, то дебаты по-прежнему продолжаются", - добавил собеседник агентства.Среди факторов, способствующих распространению коронавируса, он также назвал новый, более агрессивный вариант "Дельта", который преобладает в европейских странах. Кроме того, он указал, что распространению заболевания могут способствовать молодые люди, переносящие заболевание бессимптомно.

https://ria.ru/20211121/koronavirus-1760059139.html

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в мире, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19