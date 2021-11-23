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Эксперт назвал главную причину новой волны COVID-19 в Европе
Эксперт назвал главную причину новой волны COVID-19 в Европе - РИА Новости, 23.11.2021
Эксперт назвал главную причину новой волны COVID-19 в Европе
Новая, четвертая волна COVID-19 в Европе вызвана сразу несколькими причинами, главная из которых - отказ части населения проходить вакцинацию, считает... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T15:39
2021-11-23T15:39
2021-11-23T15:39
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БРЮССЕЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Новая, четвертая волна COVID-19 в Европе вызвана сразу несколькими причинами, главная из которых - отказ части населения проходить вакцинацию, считает бельгийский эксперт-иммунолог из Левенского католического университета Бельгии Жан-Люк Гала.При этом он признал, что среди госпитализированных также оказываются и лица "со слабым иммунным ответом", пожилые граждане, для которых риск повторного заболевания особенно высокий.Другой причиной роста заболеваемости коронавирусом Гала назвал фактор времени, так как с момента вакцинации многих граждан прошло уже более шести месяцев, и у некоторых из них иммунитет ослабевает. В этой связи он отметил решение ряда стран начать ревакцинацию пожилых людей, несмотря на то, что во многих странах ЕС более 75% населения полностью вакцинировано против коронавируса. "Мы можем прийти к ситуации, схожей с гриппом, когда вакцинация осуществляется ежегодно. Что касается объявления обязательной вакцинации, то дебаты по-прежнему продолжаются", - добавил собеседник агентства.Среди факторов, способствующих распространению коронавируса, он также назвал новый, более агрессивный вариант "Дельта", который преобладает в европейских странах. Кроме того, он указал, что распространению заболевания могут способствовать молодые люди, переносящие заболевание бессимптомно.
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в мире, общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19
Эксперт назвал главную причину новой волны COVID-19 в Европе
Жан-Люк Гала: невакцинированные граждане стали главной причиной новой волны COVID-19 в ЕС
БРЮССЕЛЬ, 23 ноя - РИА Новости.
Новая, четвертая волна COVID-19 в Европе вызвана сразу несколькими причинами, главная из которых - отказ части населения проходить вакцинацию, считает бельгийский эксперт-иммунолог из Левенского католического университета
Бельгии Жан-Люк Гала.
"Вакцинация работает очень хорошо, без нее во всей Европе уже был бы введен локдаун. В основном проблема заключается в той части населения, которая по-прежнему отказывается от вакцинации по разным причинам. Среди госпитализированных, часто оказывающихся в реанимации, 90% составляют невакцинированные", - сказал эксперт РИА Новости.
При этом он признал, что среди госпитализированных также оказываются и лица "со слабым иммунным ответом", пожилые граждане, для которых риск повторного заболевания особенно высокий.
Другой причиной роста заболеваемости коронавирусом Гала назвал фактор времени, так как с момента вакцинации многих граждан прошло уже более шести месяцев, и у некоторых из них иммунитет ослабевает. В этой связи он отметил решение ряда стран начать ревакцинацию пожилых людей, несмотря на то, что во многих странах ЕС более 75% населения полностью вакцинировано против коронавируса. "Мы можем прийти к ситуации, схожей с гриппом, когда вакцинация осуществляется ежегодно. Что касается объявления обязательной вакцинации, то дебаты по-прежнему продолжаются", - добавил собеседник агентства.
Среди факторов, способствующих распространению коронавируса, он также назвал новый, более агрессивный вариант "Дельта", который преобладает в европейских странах. Кроме того, он указал, что распространению заболевания могут способствовать молодые люди, переносящие заболевание бессимптомно.