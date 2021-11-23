https://ria.ru/20211123/koronavirus-1760343505.html

Путин отметил влияние пандемии COVID-19 на обстановку на Ближнем Востоке

Путин отметил влияние пандемии COVID-19 на обстановку на Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.11.2021

Путин отметил влияние пандемии COVID-19 на обстановку на Ближнем Востоке

Помимо давления извне и напряженности в регионе, свой вклад в обстановку на Ближнем Востоке вносит пандемия, Россия предпринимает усилия, чтобы поддержать... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T14:30

2021-11-23T14:30

2021-11-23T14:31

распространение коронавируса

в мире

палестина

владимир путин

махмуд аббас

ближний восток

россия

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СОЧИ, 23 ноя - РИА Новости. Помимо давления извне и напряженности в регионе, свой вклад в обстановку на Ближнем Востоке вносит пандемия, Россия предпринимает усилия, чтобы поддержать Палестину с борьбе с коронавирусом, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером Палестины Махмудом Аббасом."Мы понимаем, в какой ситуации все мы живем... Кроме давления, которое оказывается извне, кроме напряженной ситуации в регионе с соседями, еще и коронавирусная инфекция вносит свой вклад в обстановку", - сказал он."Вы знаете, что Россия предпринимает усилия для того, чтобы поддержать Палестину по этому направлению: предоставляем соответствующие медицинские препараты, вакцины, в Палестину выезжают наши специалисты-медики", - добавил президент РФ.

палестина

ближний восток

россия

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2021

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в мире, палестина, владимир путин, махмуд аббас, ближний восток, россия