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Распространение коронавируса
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Путин отметил влияние пандемии COVID-19 на обстановку на Ближнем Востоке
Путин отметил влияние пандемии COVID-19 на обстановку на Ближнем Востоке - РИА Новости, 23.11.2021
Путин отметил влияние пандемии COVID-19 на обстановку на Ближнем Востоке
Помимо давления извне и напряженности в регионе, свой вклад в обстановку на Ближнем Востоке вносит пандемия, Россия предпринимает усилия, чтобы поддержать... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T14:30
2021-11-23T14:31
распространение коронавируса
в мире
палестина
владимир путин
махмуд аббас
ближний восток
россия
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СОЧИ, 23 ноя - РИА Новости. Помимо давления извне и напряженности в регионе, свой вклад в обстановку на Ближнем Востоке вносит пандемия, Россия предпринимает усилия, чтобы поддержать Палестину с борьбе с коронавирусом, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером Палестины Махмудом Аббасом."Мы понимаем, в какой ситуации все мы живем... Кроме давления, которое оказывается извне, кроме напряженной ситуации в регионе с соседями, еще и коронавирусная инфекция вносит свой вклад в обстановку", - сказал он."Вы знаете, что Россия предпринимает усилия для того, чтобы поддержать Палестину по этому направлению: предоставляем соответствующие медицинские препараты, вакцины, в Палестину выезжают наши специалисты-медики", - добавил президент РФ.
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в мире, палестина, владимир путин, махмуд аббас, ближний восток, россия
14:30 23.11.2021 (обновлено: 14:31 23.11.2021)
 
Путин отметил влияние пандемии COVID-19 на обстановку на Ближнем Востоке

Путин: кроме давления извне, на обстановку на Ближнем Востоке влияет пандемия COVID-19

© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи.
Президент РФ Владимир Путин и президент Палестины Махмуд Аббас во время встречи. - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / POOL
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СОЧИ, 23 ноя - РИА Новости. Помимо давления извне и напряженности в регионе, свой вклад в обстановку на Ближнем Востоке вносит пандемия, Россия предпринимает усилия, чтобы поддержать Палестину с борьбе с коронавирусом, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидером Палестины Махмудом Аббасом.
"Мы понимаем, в какой ситуации все мы живем... Кроме давления, которое оказывается извне, кроме напряженной ситуации в регионе с соседями, еще и коронавирусная инфекция вносит свой вклад в обстановку", - сказал он.
"Вы знаете, что Россия предпринимает усилия для того, чтобы поддержать Палестину по этому направлению: предоставляем соответствующие медицинские препараты, вакцины, в Палестину выезжают наши специалисты-медики", - добавил президент РФ.
 
Распространение коронавирусаВ миреПалестинаВладимир ПутинМахмуд АббасБлижний ВостокРоссия
 
 
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