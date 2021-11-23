https://ria.ru/20211123/koronavirus-1760319766.html
Александра Серова выписали из больницы после COVID-19
Александра Серова выписали из больницы после COVID-19 - РИА Новости, 23.11.2021
Александра Серова выписали из больницы после COVID-19
Певца Александра Серова выписали из больницы, он находится дома, сообщил РИА Новости концертный директор артиста Александр Федорков. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T12:44
2021-11-23T12:44
2021-11-23T12:53
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Певца Александра Серова выписали из больницы, он находится дома, сообщил РИА Новости концертный директор артиста Александр Федорков.Ранее дочь Серова рассказала в Instagram, что ее отец проходит интенсивное лечение, родственники настроены оптимистично и уверены, что он скоро поправится."Выписали в пятницу 19 ноября. Уже пару дней как дома", - сказал Федорков.Он добавил, что говорить об окончательном выздоровлении пока рано, но состояние певца в норме. "Поживем – увидим. Состояние точно не ухудшается", - заключил Федорков.Александру Серову 67 лет. Он прославился благодаря таким хитам, как "Я люблю тебя до слез", "Ты меня любишь", "Звездопад", "Как быть", "Мадонна" и другим.
https://ria.ru/20211022/koronavirus-1755752113.html
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коронавирус covid-19, общество, александр серов, коронавирусы, россия, коронавирус в россии, культура
12:44 23.11.2021 (обновлено: 12:53 23.11.2021)
Александра Серова выписали из больницы после COVID-19
Певца Александра Серова выписали из больницы после лечения от COVID-19
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости.
Певца Александра Серова
выписали из больницы, он находится дома, сообщил РИА Новости концертный директор артиста Александр Федорков.
Ранее дочь Серова рассказала в Instagram, что ее отец проходит интенсивное лечение, родственники настроены оптимистично и уверены, что он скоро поправится.
"Выписали в пятницу 19 ноября. Уже пару дней как дома", - сказал Федорков.
Он добавил, что говорить об окончательном выздоровлении пока рано, но состояние певца в норме. "Поживем – увидим. Состояние точно не ухудшается", - заключил Федорков.
Александру Серову 67 лет. Он прославился благодаря таким хитам, как "Я люблю тебя до слез", "Ты меня любишь", "Звездопад", "Как быть", "Мадонна" и другим.