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В Кремле предупредили о новых волнах заболеваемости COVID-19
В Кремле предупредили о новых волнах заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 23.11.2021
В Кремле предупредили о новых волнах заболеваемости COVID-19
Заболеваемость коронавирусом в РФ в последние дни снижается, но всем понятно, что впереди мир ждут новые "волны" заболеваемости, и здесь необходимо повышать... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T12:32
2021-11-23T12:32
2021-11-23T12:42
россия
распространение коронавируса
общество
дмитрий песков
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом в РФ в последние дни снижается, но всем понятно, что впереди мир ждут новые "волны" заболеваемости, и здесь необходимо повышать уровень вакцинации, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Но то, что волны идут одна за другой - это объективно, и мы видим, что все мы, все государства мира, сталкиваемся с одними и теми же проблемами - это недостаточный уровень вакцинации и ревакцинации", - добавил Песков.Он подчеркнул, что все страны мира "прикладывают неимоверные усилия для того, чтобы убедить граждан поднять уровень вакцинации".
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россия, общество, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:32 23.11.2021 (обновлено: 12:42 23.11.2021)
В Кремле предупредили о новых волнах заболеваемости COVID-19
Песков: заболеваемость COVID-19 в России снижается, но впереди мир ждут новые "волны"