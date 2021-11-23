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Распространение коронавируса
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В Кремле предупредили о новых волнах заболеваемости COVID-19
В Кремле предупредили о новых волнах заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 23.11.2021
В Кремле предупредили о новых волнах заболеваемости COVID-19
Заболеваемость коронавирусом в РФ в последние дни снижается, но всем понятно, что впереди мир ждут новые "волны" заболеваемости, и здесь необходимо повышать... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T12:32
2021-11-23T12:42
россия
распространение коронавируса
общество
дмитрий песков
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом в РФ в последние дни снижается, но всем понятно, что впереди мир ждут новые "волны" заболеваемости, и здесь необходимо повышать уровень вакцинации, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Но то, что волны идут одна за другой - это объективно, и мы видим, что все мы, все государства мира, сталкиваемся с одними и теми же проблемами - это недостаточный уровень вакцинации и ревакцинации", - добавил Песков.Он подчеркнул, что все страны мира "прикладывают неимоверные усилия для того, чтобы убедить граждан поднять уровень вакцинации".
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россия, общество, дмитрий песков, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
12:32 23.11.2021 (обновлено: 12:42 23.11.2021)
 
В Кремле предупредили о новых волнах заболеваемости COVID-19

Песков: заболеваемость COVID-19 в России снижается, но впереди мир ждут новые "волны"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом в РФ в последние дни снижается, но всем понятно, что впереди мир ждут новые "волны" заболеваемости, и здесь необходимо повышать уровень вакцинации, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Если смотреть на динамику цифр по ковиду за эти дни, то, действительно определенная динамика в сторону понижения есть. Наверное, всем понятно, что, скорее всего, впереди нас ожидают и новые волны. И европейцев ожидает, вы видите, какая сейчас напряженная ситуация у европейцев. Я уж не знаю, у нас третья, у них - четвертая, или у них пятая, у нас - четвертая", - сказал Песков журналистам.
"Но то, что волны идут одна за другой - это объективно, и мы видим, что все мы, все государства мира, сталкиваемся с одними и теми же проблемами - это недостаточный уровень вакцинации и ревакцинации", - добавил Песков.
Он подчеркнул, что все страны мира "прикладывают неимоверные усилия для того, чтобы убедить граждан поднять уровень вакцинации".
Медработник в пункте вакцинации - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
04:09
Россиян призвали вакцинироваться до зимы, пока не поздно
 
Распространение коронавирусаРоссияОбществоДмитрий ПесковЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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