https://ria.ru/20211123/koronavirus-1760316222.html

В Кремле предупредили о новых волнах заболеваемости COVID-19

В Кремле предупредили о новых волнах заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 23.11.2021

В Кремле предупредили о новых волнах заболеваемости COVID-19

Заболеваемость коронавирусом в РФ в последние дни снижается, но всем понятно, что впереди мир ждут новые "волны" заболеваемости, и здесь необходимо повышать... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T12:32

2021-11-23T12:32

2021-11-23T12:42

россия

распространение коронавируса

общество

дмитрий песков

здоровье - общество

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусом в РФ в последние дни снижается, но всем понятно, что впереди мир ждут новые "волны" заболеваемости, и здесь необходимо повышать уровень вакцинации, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Но то, что волны идут одна за другой - это объективно, и мы видим, что все мы, все государства мира, сталкиваемся с одними и теми же проблемами - это недостаточный уровень вакцинации и ревакцинации", - добавил Песков.Он подчеркнул, что все страны мира "прикладывают неимоверные усилия для того, чтобы убедить граждан поднять уровень вакцинации".

https://ria.ru/20211123/privivka-1760266763.html

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