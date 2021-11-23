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В СПЧ назвали ситуацию с мерами для непривитых россиян противоречивой
В СПЧ назвали ситуацию с мерами для непривитых россиян противоречивой - РИА Новости, 23.11.2021
В СПЧ назвали ситуацию с мерами для непривитых россиян противоречивой
Ситуация с введением в регионах ограничений для непривитых, в том числе обязательной самоизоляции, неоднозначная с точки зрения прав человека, поэтому... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T12:16
2021-11-23T12:16
общество
госдума рф
здоровье - общество
александр точенов
коронавирус в россии
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Ситуация с введением в регионах ограничений для непривитых, в том числе обязательной самоизоляции, неоднозначная с точки зрения прав человека, поэтому необходимо законодательное регулирование, заявил РИА Новости секретарь Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Точенов.Ранее власти Югры c 22 ноября по 5 декабря ввели обязательную самоизоляцию для жителей Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района, за исключением тех, кто прошел вакцинацию от COVID-19 или переболел (и у них есть QR-код либо иной документ, выданный врачом и подтверждающий это).По его мнению, необходимо законодательное регулирование этих вопросов."Да, конституция предусматривает возможность введения ограничения для сохранения здоровья граждан, но при введении законодательных границ. То есть, необходим закон. Как вариант, тот, который сейчас Госдума отправила на рассмотрение региональных парламентов, или аналогичный. Тогда уже условно нарушений конституции не будет... Проблема неоднозначная, требует серьезного законодательного именно решения", - полагает он.Право вводить ограничения отдано региональным властям, и исходя из потенциальной угрозы здоровья граждан они им пользуются, напомнил член СПЧ."Однозначного решения как у члена СПЧ и гражданина у меня нет, да, необходимо принимать меры, подходить взвешенно, но необходимо быть честными перед гражданами: мы делаем это потому-то, мы не все знаем, мы понимаем, что возможны негативные последствия, мы готовы к их устранению и компенсации. Люди поймут, надо только грамотно и честно объяснять. Потому что высокий уровень недоверия, именно поэтому появляются граждане, которые против принимаемых мер, против вакцинации, лечения и так далее", - уверен Точенов.
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общество, госдума рф, здоровье - общество, александр точенов, коронавирус в россии
12:16 23.11.2021
 
В СПЧ назвали ситуацию с мерами для непривитых россиян противоречивой

Точенов: ситуация с мерами для непривитых противоречивая, нужно регулирование законом

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЖенщина держит в руках распечатанный бумажный QR-код в многофункциональном центре госуслуг "Мои документы" в Волгограде
Женщина держит в руках распечатанный бумажный QR-код в многофункциональном центре госуслуг Мои документы в Волгограде - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Ситуация с введением в регионах ограничений для непривитых, в том числе обязательной самоизоляции, неоднозначная с точки зрения прав человека, поэтому необходимо законодательное регулирование, заявил РИА Новости секретарь Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Точенов.
Ранее власти Югры c 22 ноября по 5 декабря ввели обязательную самоизоляцию для жителей Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района, за исключением тех, кто прошел вакцинацию от COVID-19 или переболел (и у них есть QR-код либо иной документ, выданный врачом и подтверждающий это).
"Здесь противоречивая ситуация наблюдается. С одной стороны, ограничивая в правах непривитых граждан, мы нарушаем их права, с другой стороны, не ограничив их и не предприняв других действий по локализации пандемии, мы наносим потенциальный ущерб здоровью других граждан", - сказал Точенов РИА Новости.
По его мнению, необходимо законодательное регулирование этих вопросов.
"Да, конституция предусматривает возможность введения ограничения для сохранения здоровья граждан, но при введении законодательных границ. То есть, необходим закон. Как вариант, тот, который сейчас Госдума отправила на рассмотрение региональных парламентов, или аналогичный. Тогда уже условно нарушений конституции не будет... Проблема неоднозначная, требует серьезного законодательного именно решения", - полагает он.
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Право вводить ограничения отдано региональным властям, и исходя из потенциальной угрозы здоровья граждан они им пользуются, напомнил член СПЧ.
"Однозначного решения как у члена СПЧ и гражданина у меня нет, да, необходимо принимать меры, подходить взвешенно, но необходимо быть честными перед гражданами: мы делаем это потому-то, мы не все знаем, мы понимаем, что возможны негативные последствия, мы готовы к их устранению и компенсации. Люди поймут, надо только грамотно и честно объяснять. Потому что высокий уровень недоверия, именно поэтому появляются граждане, которые против принимаемых мер, против вакцинации, лечения и так далее", - уверен Точенов.
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22 ноября, 18:04Слышали новость?
Нет QR-кода без добра. Екатерина Винокурова о новых антиковидных мерахВ четырех муниципалитетах Югры ввели самоизоляцию для непривитых от коронавируса. В Совфеде пересмотрят закон об иноагентах. В России могут создать реестр токсичного контента. В Госдуму внесли законопроект о запрете упоминать в СМИ национальность преступников. Эти и другие темы в подкасте "Слышали новость?".
 
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