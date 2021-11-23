https://ria.ru/20211123/koronavirus-1760312728.html

В СПЧ назвали ситуацию с мерами для непривитых россиян противоречивой

В СПЧ назвали ситуацию с мерами для непривитых россиян противоречивой - РИА Новости, 23.11.2021

В СПЧ назвали ситуацию с мерами для непривитых россиян противоречивой

Ситуация с введением в регионах ограничений для непривитых, в том числе обязательной самоизоляции, неоднозначная с точки зрения прав человека, поэтому... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T12:16

2021-11-23T12:16

2021-11-23T12:16

общество

госдума рф

здоровье - общество

александр точенов

коронавирус в россии

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Ситуация с введением в регионах ограничений для непривитых, в том числе обязательной самоизоляции, неоднозначная с точки зрения прав человека, поэтому необходимо законодательное регулирование, заявил РИА Новости секретарь Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Точенов.Ранее власти Югры c 22 ноября по 5 декабря ввели обязательную самоизоляцию для жителей Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района, за исключением тех, кто прошел вакцинацию от COVID-19 или переболел (и у них есть QR-код либо иной документ, выданный врачом и подтверждающий это).По его мнению, необходимо законодательное регулирование этих вопросов."Да, конституция предусматривает возможность введения ограничения для сохранения здоровья граждан, но при введении законодательных границ. То есть, необходим закон. Как вариант, тот, который сейчас Госдума отправила на рассмотрение региональных парламентов, или аналогичный. Тогда уже условно нарушений конституции не будет... Проблема неоднозначная, требует серьезного законодательного именно решения", - полагает он.Право вводить ограничения отдано региональным властям, и исходя из потенциальной угрозы здоровья граждан они им пользуются, напомнил член СПЧ."Однозначного решения как у члена СПЧ и гражданина у меня нет, да, необходимо принимать меры, подходить взвешенно, но необходимо быть честными перед гражданами: мы делаем это потому-то, мы не все знаем, мы понимаем, что возможны негативные последствия, мы готовы к их устранению и компенсации. Люди поймут, надо только грамотно и честно объяснять. Потому что высокий уровень недоверия, именно поэтому появляются граждане, которые против принимаемых мер, против вакцинации, лечения и так далее", - уверен Точенов.

https://ria.ru/20211122/antitela-1760249638.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211122/1760229496.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, госдума рф, здоровье - общество, александр точенов, коронавирус в россии