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В Москве за сутки госпитализировали 975 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 975 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 23.11.2021

В Москве за сутки госпитализировали 975 пациентов с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 975 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 669 человек, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T11:56

2021-11-23T11:56

2021-11-23T11:56

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 975 человек с коронавирусом, на ИВЛ находятся 669 человек, сообщает во вторник столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом."В Москве выявлено 2 749 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 975 человек. На ИВЛ находятся 669 человек. В городе выздоровел ещё 5 351 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 739 891", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 96 пациентов, у всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на COVID-19.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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