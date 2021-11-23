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В Москве выявили 2749 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве выявили 2749 новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 23.11.2021
В Москве выявили 2749 новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве (2749), Подмосковье (1871), Самарской области (1529), сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T11:45
2021-11-23T11:45
2021-11-23T11:45
распространение коронавируса
общество
самарская область
московская область (подмосковье)
москва
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве (2749), Подмосковье (1871), Самарской области (1529), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: 1. Москва - 2749, 2. Московская область - 1871, 3. Самарская область - 1529", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев отмечено в Калмыкии - 27, Ненецком автономном округе - 14, Чукотском автономном округе - 10.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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В Москве выявили 2749 новых случаев заражения коронавирусом
В Москве за сутки выявили 2749 новых случаев заражения коронавирусом