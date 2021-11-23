https://ria.ru/20211123/koronavirus-1760283751.html

В Югре объяснили введение режима самоизоляции для непривитых от COVID-19

В Югре объяснили введение режима самоизоляции для непривитых от COVID-19 - РИА Новости, 23.11.2021

В Югре объяснили введение режима самоизоляции для непривитых от COVID-19

Режим обязательной самоизоляции для непривитых жителей четырех муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа был введен из-за уровня заболеваемости... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T09:50

2021-11-23T09:50

2021-11-23T12:24

общество

здоровье - общество

ханты-мансийский автономный округ

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

ханты-мансийский автономный округ

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/08/1740463155_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_db751e9a4b33c1a97caeace02013134e.jpg

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Режим обязательной самоизоляции для непривитых жителей четырех муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа был введен из-за уровня заболеваемости коронавирусом, превышающего средние значения по региону, сообщила РИА Новости замглавы управления Роспотребнадзора по Югре Инна Кудрявцева.Ранее власти Югры c 22 ноября по 5 декабря ввели обязательную самоизоляцию для жителей Нефтеюганска, Нягани, Урая и Кондинского района, за исключением тех, кто прошел вакцинацию от COVID-19 или переболел (и у них есть QR-код либо иной документ, выданный врачом и подтверждающий это)."Это муниципалитеты со стабильно высокой заболеваемостью коронавирусной инфекцией, превышающей общерегиональные значения. Опыт этот успешен, поскольку этот комплекс мер реализован и раньше в Советском, Югорске, когда там заболеваемость превышала среднеокружные значения. Там этот комплекс мер оправдал себя. Сейчас то же самое делается по тем муниципальным образованиям, где высокие значения заболеваемости. Таким образом предполагается снизить заболеваемость по региону", - сказала собеседница агентства.Она отметила, что, если до 5 декабря уровень заболеваемости COVID-19 не снизится, возможно продление режима обязательной самоизоляции. Проверять соблюдение режима будут органы местного самоуправления и полиции, добавила Кудрявцева.По последним данным, всего в Югре с начала пандемии зарегистрировано 88 тысяч случаев заражения коронавирусом, скончались 1,6 тысячи пациентов.С 8 ноября на территории автономного округа начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, объектов торговли и общественного питания, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц. До 20 декабря в регионе действует запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и посещение несовершеннолетними до 14 лет торговых центров без сопровождения родителей.

ханты-мансийский автономный округ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, ханты-мансийский автономный округ, коронавирус covid-19, коронавирус в россии