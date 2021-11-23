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Глава Ростовской области назвал условия снятия ограничений по COVID-19
Глава Ростовской области назвал условия снятия ограничений по COVID-19 - РИА Новости, 23.11.2021
Глава Ростовской области назвал условия снятия ограничений по COVID-19
Часть ограничений, связанных с распространением коронавируса, могут отменить в Ростовской области к Новому году в случае соблюдения населением санитарных норм и РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T09:42
2021-11-23T09:42
2021-11-23T09:42
распространение коронавируса
общество
ростовская область
василий голубев
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 ноя - РИА Новости. Часть ограничений, связанных с распространением коронавируса, могут отменить в Ростовской области к Новому году в случае соблюдения населением санитарных норм и снижения заболеваемости, сообщил губернатор региона Василий Голубев."Если тенденция, которая сегодня существует, <…> будет идти в этом же направлении, то у нас появятся новые возможности для того, чтобы некоторые ограничения убрать", - сказал он в эфире телеканала "Дон24", отвечая на вопрос местной жительницы о том, будут ли введены новые ограничения к Новому году.Губернатор отметил, что послабления зависят, в том числе, от дисциплины населения в выполнении санитарных предписаний – ношение масок в общественных местах, соблюдение социальной дистанции, использование средств защиты. "Из всего этого будет складываться ситуация к Новому году", - сказал Голубев.
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общество, ростовская область, василий голубев, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Глава Ростовской области назвал условия снятия ограничений по COVID-19
В Ростовской области часть ограничений могут отменить при снижении заболеваемости COVID-19