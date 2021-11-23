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На Камчатке начали выдавать справки о наличии антител к COVID-19
На Камчатке начали выдавать справки о наличии антител к COVID-19 - РИА Новости, 23.11.2021
На Камчатке начали выдавать справки о наличии антител к COVID-19
Комиссии по выдаче справок о наличии антител к COVID-19, которые дублируют QR-коды, начали работать на Камчатке, сообщили РИА Новости в министерстве... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T08:36
2021-11-23T08:36
2021-11-23T08:36
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 ноя - РИА Новости. Комиссии по выдаче справок о наличии антител к COVID-19, которые дублируют QR-коды, начали работать на Камчатке, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Камчатского края.Ранее сообщалось, что на полуострове будет создана комиссия для решения ситуаций, когда человек переболел коронавирусной инфекцией, но не обращался к врачу и не может получить сертификат о перенесенном заболевании.Форма этой справки отличается от той, которую выдают после обычного анализа на антитела и выдаётся по заявлению человека, добавили в минздраве.В пресс-службе правительства региона уточнили, что услуга платная, поскольку не предусмотрена территориальной программой государственных гарантий.
https://ria.ru/20211118/antitela-1759651785.html
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общество, камчатский край, здоровье - общество, коронавирус в россии
На Камчатке начали выдавать справки о наличии антител к COVID-19
Справки о наличии антител к COVID-19 начали выдавать комиссии на Камчатке