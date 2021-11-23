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На Камчатке начали выдавать справки о наличии антител к COVID-19
На Камчатке начали выдавать справки о наличии антител к COVID-19 - РИА Новости, 23.11.2021
На Камчатке начали выдавать справки о наличии антител к COVID-19
Комиссии по выдаче справок о наличии антител к COVID-19, которые дублируют QR-коды, начали работать на Камчатке, сообщили РИА Новости в министерстве... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T08:36
2021-11-23T08:36
распространение коронавируса
общество
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здоровье - общество
коронавирус в россии
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 ноя - РИА Новости. Комиссии по выдаче справок о наличии антител к COVID-19, которые дублируют QR-коды, начали работать на Камчатке, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Камчатского края.Ранее сообщалось, что на полуострове будет создана комиссия для решения ситуаций, когда человек переболел коронавирусной инфекцией, но не обращался к врачу и не может получить сертификат о перенесенном заболевании.Форма этой справки отличается от той, которую выдают после обычного анализа на антитела и выдаётся по заявлению человека, добавили в минздраве.В пресс-службе правительства региона уточнили, что услуга платная, поскольку не предусмотрена территориальной программой государственных гарантий.
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общество, камчатский край, здоровье - общество, коронавирус в россии
08:36 23.11.2021
 
На Камчатке начали выдавать справки о наличии антител к COVID-19

Справки о наличии антител к COVID-19 начали выдавать комиссии на Камчатке

© РИА Новости / Алексей СухоруковМедсестра держит пробирку после забора крови
Медсестра держит пробирку после забора крови - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 ноя - РИА Новости. Комиссии по выдаче справок о наличии антител к COVID-19, которые дублируют QR-коды, начали работать на Камчатке, сообщили РИА Новости в министерстве здравоохранения Камчатского края.
Ранее сообщалось, что на полуострове будет создана комиссия для решения ситуаций, когда человек переболел коронавирусной инфекцией, но не обращался к врачу и не может получить сертификат о перенесенном заболевании.
"В Камчатском крае начали работать комиссии по выдаче справок о наличии антител к COVID-19. Этот документ позволит человеку пользоваться всеми благами, которые дает QR-код", - сообщили в минздраве региона. Данные документы будут действительны только на территории региона, отметил собеседник агентства.
Форма этой справки отличается от той, которую выдают после обычного анализа на антитела и выдаётся по заявлению человека, добавили в минздраве.
В пресс-службе правительства региона уточнили, что услуга платная, поскольку не предусмотрена территориальной программой государственных гарантий.
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