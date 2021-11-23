https://ria.ru/20211123/koronavirus-1760265193.html
Не привитым от коронавируса предложили готовиться к смерти
Власти ФРГ заявили, что немцы либо вакцинируются от COVID-19, либо умрут - РИА Новости, 23.11.2021
Не привитым от коронавируса предложили готовиться к смерти
Абсолютному большинству немцев предстоит либо вакцинироваться от коронавируса, либо переболеть, либо умереть до конца зимы. С таким заявлением, как сообщает... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T00:52
2021-11-23T00:52
2021-11-23T01:03
распространение коронавируса
в мире
германия
йенс шпан
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Абсолютному большинству немцев предстоит либо вакцинироваться от коронавируса, либо переболеть, либо умереть до конца зимы. С таким заявлением, как сообщает AFP, выступил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.Шпан подчеркнул, что в Германии во многих больницах наблюдается "очень и очень сложная ситуация"В Германии в последние недели отмечается самая высокая заболеваемость COVID-19 за все время пандемии. По словам президента Института Роберта Коха Лотара Вилера, сейчас в стране более 500 тысяч активных случаев коронавируса. "Вся Германия является большим регионом вспышки. Это национальная чрезвычайная ситуация", - подчеркнул он.Ранее стало известно, что более 70% жителей Германии выступают за обязательную вакцинацию от коронавируса, это следует из результатов опроса, проведенного компанией Civey для издания Spiegel.При этом все возрастные группы преимущественно поддерживают меру: активнее всего за обязательную вакцинацию выступают граждане от 65 лет (87%), наименьшей поддержкой мера пользуется у категории от 18 до 29 лет (53%).
https://ria.ru/20211122/panedmiya-1760245686.html
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в мире, германия, йенс шпан, коронавирус covid-19
00:52 23.11.2021 (обновлено: 01:03 23.11.2021)
Власти ФРГ заявили, что немцы либо вакцинируются от COVID-19, либо умрут
Глава минздрава Германии Шпан заявил, что немцы либо вакцинируются от COVID-19, либо умрут