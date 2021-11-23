https://ria.ru/20211123/koronavirus-1760265193.html

Не привитым от коронавируса предложили готовиться к смерти

Власти ФРГ заявили, что немцы либо вакцинируются от COVID-19, либо умрут - РИА Новости, 23.11.2021

Не привитым от коронавируса предложили готовиться к смерти

Абсолютному большинству немцев предстоит либо вакцинироваться от коронавируса, либо переболеть, либо умереть до конца зимы. С таким заявлением, как сообщает... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T00:52

2021-11-23T00:52

2021-11-23T01:03

распространение коронавируса

в мире

германия

йенс шпан

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730822680_0:350:2508:1761_1920x0_80_0_0_133d8ff1ce03cff79daf2734533fcb11.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Абсолютному большинству немцев предстоит либо вакцинироваться от коронавируса, либо переболеть, либо умереть до конца зимы. С таким заявлением, как сообщает AFP, выступил министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.Шпан подчеркнул, что в Германии во многих больницах наблюдается "очень и очень сложная ситуация"В Германии в последние недели отмечается самая высокая заболеваемость COVID-19 за все время пандемии. По словам президента Института Роберта Коха Лотара Вилера, сейчас в стране более 500 тысяч активных случаев коронавируса. "Вся Германия является большим регионом вспышки. Это национальная чрезвычайная ситуация", - подчеркнул он.Ранее стало известно, что более 70% жителей Германии выступают за обязательную вакцинацию от коронавируса, это следует из результатов опроса, проведенного компанией Civey для издания Spiegel.При этом все возрастные группы преимущественно поддерживают меру: активнее всего за обязательную вакцинацию выступают граждане от 65 лет (87%), наименьшей поддержкой мера пользуется у категории от 18 до 29 лет (53%).

https://ria.ru/20211122/panedmiya-1760245686.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, германия, йенс шпан, коронавирус covid-19