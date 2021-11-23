https://ria.ru/20211123/khlebnikova-1760300530.html
Состояние Марины Хлебниковой изменилось
Стало известно о состоянии Марины Хлебниковой - РИА Новости, 23.11.2021
Состояние Марины Хлебниковой изменилось
Состояние пострадавшей при пожаре в квартире певицы Марины Хлебниковой стабилизируется. Об этом рассказал концертный директор артистки Данила Прайс на своей... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T11:30
2021-11-23T11:30
2021-11-23T11:56
шоубиз
происшествия
марина хлебникова
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Состояние пострадавшей при пожаре в квартире певицы Марины Хлебниковой стабилизируется. Об этом рассказал концертный директор артистки Данила Прайс на своей странице в Instagram.Он также отметил, что вокруг ситуации с Хлебниковой много сплетен, которым нельзя верить.Певица получила множественные ожоги по время пожара в своей квартире в Москве вечером 18 ноября. Ее госпитализировали в НИИ Склифосовского. По предварительной информации, причиной ЧП стала непотушенная сигарета.Марина Хлебникова — эстрадная певица, народная артистка РФ. Обрела широкую известность в конце 90-х годов, когда вышла ее песня "Чашка кофию". Среди других известных песен - "Дожди", "Солнышко мое, вставай!", "Печаль моя".
https://radiosputnik.ria.ru/20211120/khlebnikova-1759940132.html
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происшествия, марина хлебникова
11:30 23.11.2021 (обновлено: 11:56 23.11.2021)
Стало известно о состоянии Марины Хлебниковой
Директор Марины Хлебниковой Прайс сообщил о стабилизации состояния певицы
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости.
Состояние пострадавшей при пожаре в квартире певицы Марины Хлебниковой стабилизируется. Об этом рассказал концертный директор артистки Данила Прайс на своей странице в Instagram.
"Вчера были у Марины, она находится под наблюдением врачей, которые делают все максимально возможное для ее скорейшего восстановления", - написал он.
Он также отметил, что вокруг ситуации с Хлебниковой много сплетен, которым нельзя верить.
Певица получила множественные ожоги по время пожара в своей квартире в Москве вечером 18 ноября. Ее госпитализировали в НИИ Склифосовского. По предварительной информации, причиной ЧП стала непотушенная сигарета.
Марина Хлебникова — эстрадная певица, народная артистка РФ. Обрела широкую известность в конце 90-х годов, когда вышла ее песня "Чашка кофию". Среди других известных песен - "Дожди", "Солнышко мое, вставай!", "Печаль моя".