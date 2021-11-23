https://ria.ru/20211123/khlebnikova-1760300530.html

Состояние Марины Хлебниковой изменилось

Стало известно о состоянии Марины Хлебниковой - РИА Новости, 23.11.2021

Состояние Марины Хлебниковой изменилось

Состояние пострадавшей при пожаре в квартире певицы Марины Хлебниковой стабилизируется. Об этом рассказал концертный директор артистки Данила Прайс на своей... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T11:30

2021-11-23T11:30

2021-11-23T11:56

шоубиз

происшествия

марина хлебникова

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Состояние пострадавшей при пожаре в квартире певицы Марины Хлебниковой стабилизируется. Об этом рассказал концертный директор артистки Данила Прайс на своей странице в Instagram.Он также отметил, что вокруг ситуации с Хлебниковой много сплетен, которым нельзя верить.Певица получила множественные ожоги по время пожара в своей квартире в Москве вечером 18 ноября. Ее госпитализировали в НИИ Склифосовского. По предварительной информации, причиной ЧП стала непотушенная сигарета.Марина Хлебникова — эстрадная певица, народная артистка РФ. Обрела широкую известность в конце 90-х годов, когда вышла ее песня "Чашка кофию". Среди других известных песен - "Дожди", "Солнышко мое, вставай!", "Печаль моя".

https://radiosputnik.ria.ru/20211120/khlebnikova-1759940132.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211119/khlebnikova-1759788744.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, марина хлебникова