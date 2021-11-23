https://ria.ru/20211123/kazan-1760397748.html

В Казани арестовали пассажира, брызнувшего в кондуктора из баллончика

В Казани арестовали пассажира, брызнувшего в кондуктора из баллончика - РИА Новости, 23.11.2021

В Казани арестовали пассажира, брызнувшего в кондуктора из баллончика

Мировой судья в Казани оштрафовал на 2 тысячи рублей и арестовал на пять суток пассажира, напавшего в понедельник на кондуктора автобуса и брызнувшего в него из РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T17:55

2021-11-23T17:55

2021-11-23T17:55

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коронавирус в россии

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КАЗАНЬ, 23 ноя – РИА Новости. Мировой судья в Казани оштрафовал на 2 тысячи рублей и арестовал на пять суток пассажира, напавшего в понедельник на кондуктора автобуса и брызнувшего в него из перцового баллончика из-за проверки QR-кода, сообщает МВД по Татарстану.В понедельник в Татарстане начал действовать запрет на проезд без QR-кодов пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте. Запрет распространяется в том числе на метрополитен. Исключение составляют легковые такси и межрегиональные перевозки. Проверки осуществляются силами перевозчиков.МВД по Татарстану сообщило ранее, что в понедельник утром пассажир автобуса 31-го маршрута в Казани отказался предъявлять QR-код кондуктору. На просьбу покинуть салон автобуса мужчина достал перцовый баллончик и брызнул из него кондуктору в лицо, выбежал из автобуса и скрылся.В отношении мужчины были составлены административные материалы по статьям КоАП РФ "невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" и "мелкое хулиганство".МВД отмечает, что по результатам медицинской экспертизы потерпевшего будет установлена тяжесть причиненного вреда здоровью и будет принято процессуальное решение.

https://ria.ru/20211122/qr-kod-1760165282.html

https://ria.ru/20211123/tatarstan-1760364168.html

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происшествия, казань, россия, коронавирус в россии