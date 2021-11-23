В Казани арестовали пассажира, брызнувшего в кондуктора из баллончика
Суд Казани оштрафовал и арестовал напавшего на кондуктора с перцовым баллончиком пассажира
КАЗАНЬ, 23 ноя – РИА Новости. Мировой судья в Казани оштрафовал на 2 тысячи рублей и арестовал на пять суток пассажира, напавшего в понедельник на кондуктора автобуса и брызнувшего в него из перцового баллончика из-за проверки QR-кода, сообщает МВД по Татарстану.
В понедельник в Татарстане начал действовать запрет на проезд без QR-кодов пассажиров старше 18 лет в городском, пригородном, межмуниципальном общественном транспорте. Запрет распространяется в том числе на метрополитен. Исключение составляют легковые такси и межрегиональные перевозки. Проверки осуществляются силами перевозчиков.
МВД по Татарстану сообщило ранее, что в понедельник утром пассажир автобуса 31-го маршрута в Казани отказался предъявлять QR-код кондуктору. На просьбу покинуть салон автобуса мужчина достал перцовый баллончик и брызнул из него кондуктору в лицо, выбежал из автобуса и скрылся.
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали правонарушителя. Им оказался житель Казани, 1991 года рождения… Решением мирового суда мужчина подвергнут административному аресту на 5 суток, также ему назначен административный штраф 2 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
В отношении мужчины были составлены административные материалы по статьям КоАП РФ "невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения" и "мелкое хулиганство".
МВД отмечает, что по результатам медицинской экспертизы потерпевшего будет установлена тяжесть причиненного вреда здоровью и будет принято процессуальное решение.