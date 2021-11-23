https://ria.ru/20211123/karta-1760265868.html

В чем опасность зарплатных карт

Специалист раскрыл, в чем опасность зарплатных карт - РИА Новости, 23.11.2021

В чем опасность зарплатных карт

Если вы ушли в минус по зарплатной карте, значит, банк подключил вам услугу овердрафта. Что с этим делать, рассказал в беседе с агентством "Прайм" генеральный... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T02:17

2021-11-23T02:17

2021-11-23T02:17

экономика

зарплата

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0d/1728056755_88:0:3144:1719_1920x0_80_0_0_7520b9a26aca92d78ab9965225c59e61.jpg

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Если вы ушли в минус по зарплатной карте, значит, банк подключил вам услугу овердрафта. Что с этим делать, рассказал в беседе с агентством "Прайм" генеральный директор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин.При оформлении дебетовой карты эксперт посоветовал обращать внимание на сам факт установления лимита овердрафта, а также на его сумму. Если вы все же узнали о функции овердрафта после начисления задолженности, следует обратиться в банк и заблокировать (обнулить) лимит овердрафта, если услуга вам не нужна, оплатив при этом задолженную сумму.Лагуткин указал на возможность попросить банк реструктуризировать задолженность, если не получается сразу закрыть весь образовавшийся долг.

https://ria.ru/20211106/karty-1757842662.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, зарплата, россия