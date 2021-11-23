https://ria.ru/20211123/karta-1760265868.html
В чем опасность зарплатных карт
Специалист раскрыл, в чем опасность зарплатных карт - РИА Новости, 23.11.2021
В чем опасность зарплатных карт
Если вы ушли в минус по зарплатной карте, значит, банк подключил вам услугу овердрафта. Что с этим делать, рассказал в беседе с агентством "Прайм" генеральный... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T02:17
2021-11-23T02:17
2021-11-23T02:17
экономика
зарплата
россия
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Если вы ушли в минус по зарплатной карте, значит, банк подключил вам услугу овердрафта. Что с этим делать, рассказал в беседе с агентством "Прайм" генеральный директор БКИ "Эквифакс" Олег Лагуткин.При оформлении дебетовой карты эксперт посоветовал обращать внимание на сам факт установления лимита овердрафта, а также на его сумму. Если вы все же узнали о функции овердрафта после начисления задолженности, следует обратиться в банк и заблокировать (обнулить) лимит овердрафта, если услуга вам не нужна, оплатив при этом задолженную сумму.Лагуткин указал на возможность попросить банк реструктуризировать задолженность, если не получается сразу закрыть весь образовавшийся долг.
https://ria.ru/20211106/karty-1757842662.html
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экономика, зарплата, россия
Специалист раскрыл, в чем опасность зарплатных карт
Эксперт Лагуткин предупредил об опасности подключения к зарплатной карте услуги овердрафта