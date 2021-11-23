https://ria.ru/20211123/kamchatka-1760290151.html
На Камчатке объявили лавинную опасность
На Камчатке объявили лавинную опасность - РИА Новости, 23.11.2021
На Камчатке объявили лавинную опасность
Предупреждение о лавинной опасности объявлено на Камчатке из-за повышенной вероятности схода снежных масс со склонов вулканов и сопок, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T10:35
2021-11-23T10:35
2021-11-23T10:45
происшествия
усть-камчатский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
туризм
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 ноя - РИА Новости. Предупреждение о лавинной опасности объявлено на Камчатке из-за повышенной вероятности схода снежных масс со склонов вулканов и сопок, сообщили в пресс-службе МЧС региона."В период с 24 по 26 ноября 2021 года включительно возможен самопроизвольный сход снежных масс на горных территориях Елизовского (особенно бассейна реки Паратунки), Усть-Большерецкого, Быстринского, Мильковского и Усть-Камчатского районов, а также с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов, Ключевской группы вулканов. Кроме того, лавинная опасность объявлена на территории Кроноцкого заповедника", - сообщили в МЧС со ссылкой на данные Камчатского регионального противолавинного центра.Руководителям организаций, работающих в горах, туристам, спортсменам и охотникам МЧС рекомендует принять повышенные меры безопасности и не посещать лавиноопасные склоны в ближайшие дни, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20211123/dtp-1760286545.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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происшествия, усть-камчатский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, туризм
10:35 23.11.2021 (обновлено: 10:45 23.11.2021)
На Камчатке объявили лавинную опасность
Лавинную опасность на Камчатке объявили до 26 ноября