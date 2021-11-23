https://ria.ru/20211123/immunitet-1760350914.html

Текслер поставил задачу достичь коллективного иммунитета к середине декабря

Текслер поставил задачу достичь коллективного иммунитета к середине декабря - РИА Новости, 23.11.2021

Текслер поставил задачу достичь коллективного иммунитета к середине декабря

Плановые показатели коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции необходимо достичь в Челябинской области к середине декабря 2021 года, это позволит РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T15:05

2021-11-23T15:05

2021-11-23T15:05

челябинская область

общество

челябинская область

верхнеуральский район

магнитогорск

здоровье - общество

алексей текслер

коронавирусы

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ЧЕЛЯБИНСК, 23 ноя – РИА Новости. Плановые показатели коллективного иммунитета к новой коронавирусной инфекции необходимо достичь в Челябинской области к середине декабря 2021 года, это позволит избежать роста заболеваемости в новогодние праздники, сообщил во вторник губернатор региона Алексей Текслер."Вакцинация – это сейчас ключевой вопрос в целом для региона и для каждого из руководителей, в том числе муниципалитетов. Хочу отметить, что вакцины в регионе достаточно. Чуть больше месяца осталось до новогодних праздников, как и в прошлом году, мы готовимся их встречать в условиях пандемии. Задача - к середине декабря достичь плановых показателей коллективного иммунитета, чтобы избежать взрывного роста заболеваемости в праздничные дни", - сказал губернатор на областном совещании с главами муниципалитетов и членами регионального правительства.По его словам, высокий уровень вакцинации показывают Верхнеуральский район, Магнитогорск, хорошие показатели, выше 60%, в Пластовском, Карталинском, Увельском и Каслинском муниципальных районах, Кыштымском, Карабашском и Челябинском городских округах.Глава региона напомнил, что до 11 декабря в соответствии с постановлением главного санитарного врача Челябинской области необходимо полностью завершить вакцинацию тех категорий граждан, для которых она является обязательной, - это медики, учителя, работники торговли и сферы услуг, государственные служащие и ряд других категорий. "Прошу всех руководителей обратить на это особое внимание, провести дополнительную информационную кампанию, отработать с работниками и работодателями в этих сферах. Также особое внимание нужно уделить группам риска, людям старше 60 лет, людям с хроническими заболеваниями", - добавил он.По его данным, в регионе продолжают работать круглосуточные пункты вакцинации, в выходные дни мобильные бригады выезжают для вакцинации в ТРК с отдельно оборудованным входом; продолжается прививочная кампания против гриппа. "Вакцины в регионе достаточно. На вечер вчерашнего дня в наличии было 280 тысяч доз всех вакцин. Сегодня утром поступило еще 34 тысячи доз "Спутника V" и около 90 тысяч - "Спутника Лайт". Сейчас идет разгрузка", - отметил Текслер. Он пояснил, что надеется, что региону "не придется вводить более строгие ограничения", власти продолжат мониторить ситуацию и обсуждать ее на региональном оперативном штабе.Как отметил на совещании глава Златоустовского городского округа Максим Пекарский, вакцинация в округе проводится медицинскими бригадами четырех поликлиник с режимом с 08.00 до 19.00 в будни и до 15.00 в выходные дни. "Вакцинировано на 23 ноября всего 55148 человек. Общий процент вакцинации в округе 42,1%. Для проведения вакцинации в округе работали выездные вакцинальные бригады, в том числе в СНТ, среднеспециальных учебных учреждениях, в ТРК, в здании автовокзала. С 12 ноября в округе открыт ночной пункт вакцинации в горбольнице Златоуста", - пояснил он. Также, по данным Пекарского, в целом по администрации процент вакцинированных составляет 99%.Глава округа добавил, что для увеличения охвата жителей вакцинацией проводятся встречи с жителями, работниками и руководителями предприятий. "Причинами низкого уровня вакцинации у нас являлась нехватка медицинских работников, из-за чего мы не могли открыть круглосуточный пункт вакцинации, также отсутствовала вакцина "Спутник Лайт", - сказал он.По словам главы Кыштымкого городского округа Людмилы Шеболаевой, в округе снизилось количество заболевших ковид по сравнению с октябрем в 2 раза благодаря принятым в регионе мерам. "Коллективный иммунитет в округе достиг 69,5%. Вакцинация идет в приемном покое больницы круглосуточно, в поликлиниках до 18.00. Также сформированы мобильные вакцинальные бригады на территории ТРЦ, используем волонтеров. Всего организовано 220 выездов бригад на дом", - отметила она на совещании.Глава Миасского городского округа Григорий Тонких доложил главе региона, что в Миассе с 30 октября для увеличения количества вакцинированных жителей в здании администрации открыли прививочный кабинет, который работает и в выходные дни. "С учетом этого у нас рост по прививочной кампании пошел. По предприятиям есть небольшое отставание… В целом считаю, что мы до конца года должны на плановый показатель выйти", - сказал он на совещании.По данным пресс-службы правительства региона, с 1 декабря по 9 января 2022 года вход во все заведения общепита будет осуществляться по QR-кодам. Также сохраняются требования к наличию QR-кодов при посещении культурных, развлекательных, спортивных, иных мероприятий в закрытом помещении, объектов розничной торговли с площадью торгового зала более 400 квадратных метров. По-прежнему необходимо носить защитные маски, соблюдать социальную дистанцию.По данным минздрава региона, в области подтверждено 124046 случаев заболевания COVID-19 (+632 новых подтверждений ко вчерашнему дню, двое школьников). На прошлой неделе министр здравоохранения региона Юрий Семенов сообщил о вакцинации от ковид 49% взрослого населения области.

https://ria.ru/20211116/podderzhka-1759303412.html

https://ria.ru/20211116/koronavirus-1759287685.html

https://ria.ru/20211025/vyplaty-1756083928.html

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