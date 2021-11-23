https://ria.ru/20211123/gruziya-1760268189.html

Саакашвили заявил, что Грузия стала государством после "революции роз"

Саакашвили заявил, что Грузия стала государством после "революции роз" - РИА Новости, 23.11.2021

Саакашвили заявил, что Грузия стала государством после "революции роз"

Заключенный бывший президент Михаил Саакашвили считает, что после "революции роз", по итогам которой он и его команда пришли во власть в 2003 году, Грузия из... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T02:43

2021-11-23T02:43

2021-11-23T02:43

в мире

грузия

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 23 ноя - РИА Новости. Заключенный бывший президент Михаил Саакашвили считает, что после "революции роз", по итогам которой он и его команда пришли во власть в 2003 году, Грузия из территории превратилась в государство.В ноябре 2003 года граждане Грузии вышли на улицы в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Саакашвили и его партия "Национальное движение" 23 ноября в 2003 году организовали "революцию роз", в результате которой тогдашний президент Эдуард Шеварднадзе сложил полномочия, а Саакашвили на президентских выборах получил поддержку более 96% граждан. Команда Саакашвили была известна как молодые революционеры-реформаторы. Партия Саакашвили правила страной до 2012 года, пока на парламентских выборах не победила политсила "Грузинская мечта". Саакашвили занимал президентскую должность до 2013 года, после чего покинул Грузию."Революция роз" создана вами, народом и хочу напомнить, что до революции Грузия была территорией, а затем стала государством... Грузия была во тьме и расцвела", - написал Саакашвили у себя в Facebook, находясь в военном госпитале в Гори, куда он попал после длительной голодовки в тюрьме.Экс-президент считает, что грузинский народ - особенный и не заслуживает нищеты и тьмы. Саакашвили отмечает, что если бы не верил в смелость своего народа, не рисковал бы жизнью и не вернулся бы на родину. Политик заявил, что поколение "революции роз" тогда впервые смогло поступить в университеты без взяток, пройти учебу за границей за счет от государства и жить свободно."Когда мне представили первую редакцию государственного гимна Грузии, я добавил слова - "Свобода сегодня наша"... Это девиз моей жизни, и эти слова как никогда актуальны сегодня. "Революция роз" сделала Грузию суперзвездой региона и стала источником вдохновения для миллионов людей… О наших реформах говорил весь мир, поэтому Грузия заслужила особую ненависть врага. Наша страна вернет былую славу и величие! Сегодня перед вами, спустя 18 лет, еще раз клянусь в этом! Нам всем нужно объединиться, несмотря на прошлое, ради будущего! Грузины вернут нашу страну и покажут всем, что мы не ленивы и не продавцы. Мы не ничтожны и не рождены для рабства!" - написал Саакашвили.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября, тогда же он объявил голодовку. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.Власти Грузии отказываются освобождать Саакашвили. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что экс-президент долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок

https://ria.ru/20211122/pytki-1760257077.html

https://ria.ru/20211122/saakashvili-1760201862.html

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в мире, грузия, михаил саакашвили