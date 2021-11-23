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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211123/gretsiya-1760316083.html
Ростуризм запустил горячую линию для туристов "Музенидис Трэвел"
Ростуризм запустил горячую линию для туристов "Музенидис Трэвел" - РИА Новости, 23.11.2021
Ростуризм запустил горячую линию для туристов "Музенидис Трэвел"
Ростуризм совместно с ОНФ организовали колл-центр, предоставляющий информацию по ситуации с туроператором "Музенидис Трэвел", сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T14:31
2021-11-23T14:31
туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
общероссийский народный фронт
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туристы
банкротство
туризм
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Ростуризм совместно с ОНФ организовали колл-центр, предоставляющий информацию по ситуации с туроператором "Музенидис Трэвел", сообщает пресс-служба ведомства.Специалисты отвечают на вопросы с 08:00 до 20:00 по московскому времени по номеру 8 (800) 200-34-11. Звонок бесплатный.Кроме того, для клиентов "Музенидис Трэвел" запущена онлайн-форма для обращений на сайте штабтуризм.рф.Напомним, Ростуризм 12 ноября исключил эту греческую компанию из федерального реестра туроператоров. По информации ведомства, российский офис "Музенидис Трэвел" получил от 27 тысяч туристов из РФ около 18 миллионов евро. Деньги были переведены в центральное отделение в Греции. Однако ни отели, ни авиакомпании, ни экскурсионные бюро по забронированным россиянами путевкам денег так и не получили.
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РИА Новости
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федеральное агентство по туризму (ростуризм), общероссийский народный фронт, новости - туризм, туристы, банкротство, туризм
14:31 23.11.2021
 
Ростуризм запустил горячую линию для туристов "Музенидис Трэвел"

Туристы могут получить всю информацию по ситуации с "Музенидис Трэвел" в колл-центре

© Depositphotos / photography33Сотрудница колл-центра
Сотрудница колл-центра - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Depositphotos / photography33
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Ростуризм совместно с ОНФ организовали колл-центр, предоставляющий информацию по ситуации с туроператором "Музенидис Трэвел", сообщает пресс-служба ведомства.
Специалисты отвечают на вопросы с 08:00 до 20:00 по московскому времени по номеру 8 (800) 200-34-11. Звонок бесплатный.
Кроме того, для клиентов "Музенидис Трэвел" запущена онлайн-форма для обращений на сайте штабтуризм.рф.
Напомним, Ростуризм 12 ноября исключил эту греческую компанию из федерального реестра туроператоров. По информации ведомства, российский офис "Музенидис Трэвел" получил от 27 тысяч туристов из РФ около 18 миллионов евро. Деньги были переведены в центральное отделение в Греции. Однако ни отели, ни авиакомпании, ни экскурсионные бюро по забронированным россиянами путевкам денег так и не получили.
Сотрудница у стенда компании Mouzenidis Travel - РИА Новости, 1920, 12.11.2021
12 ноября, 14:31Туризм
Ростуризм взял ситуацию вокруг Mouzenidis Travel на особый контроль
 
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