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Ростуризм запустил горячую линию для туристов "Музенидис Трэвел"

Ростуризм запустил горячую линию для туристов "Музенидис Трэвел" - РИА Новости, 23.11.2021

Ростуризм запустил горячую линию для туристов "Музенидис Трэвел"

Ростуризм совместно с ОНФ организовали колл-центр, предоставляющий информацию по ситуации с туроператором "Музенидис Трэвел", сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T14:31

2021-11-23T14:31

2021-11-23T14:31

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Ростуризм совместно с ОНФ организовали колл-центр, предоставляющий информацию по ситуации с туроператором "Музенидис Трэвел", сообщает пресс-служба ведомства.Специалисты отвечают на вопросы с 08:00 до 20:00 по московскому времени по номеру 8 (800) 200-34-11. Звонок бесплатный.Кроме того, для клиентов "Музенидис Трэвел" запущена онлайн-форма для обращений на сайте штабтуризм.рф.Напомним, Ростуризм 12 ноября исключил эту греческую компанию из федерального реестра туроператоров. По информации ведомства, российский офис "Музенидис Трэвел" получил от 27 тысяч туристов из РФ около 18 миллионов евро. Деньги были переведены в центральное отделение в Греции. Однако ни отели, ни авиакомпании, ни экскурсионные бюро по забронированным россиянами путевкам денег так и не получили.

https://ria.ru/20211112/turoperator-1758752233.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральное агентство по туризму (ростуризм), общероссийский народный фронт, новости - туризм, туристы, банкротство, туризм