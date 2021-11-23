https://ria.ru/20211123/gretsiya-1760316083.html
Ростуризм запустил горячую линию для туристов "Музенидис Трэвел"
Ростуризм запустил горячую линию для туристов "Музенидис Трэвел" - РИА Новости, 23.11.2021
Ростуризм запустил горячую линию для туристов "Музенидис Трэвел"
Ростуризм совместно с ОНФ организовали колл-центр, предоставляющий информацию по ситуации с туроператором "Музенидис Трэвел", сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T14:31
2021-11-23T14:31
2021-11-23T14:31
туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
общероссийский народный фронт
новости - туризм
туристы
банкротство
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578594178_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e5c0ce8f23bc0d8e02956703b09987d.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Ростуризм совместно с ОНФ организовали колл-центр, предоставляющий информацию по ситуации с туроператором "Музенидис Трэвел", сообщает пресс-служба ведомства.Специалисты отвечают на вопросы с 08:00 до 20:00 по московскому времени по номеру 8 (800) 200-34-11. Звонок бесплатный.Кроме того, для клиентов "Музенидис Трэвел" запущена онлайн-форма для обращений на сайте штабтуризм.рф.Напомним, Ростуризм 12 ноября исключил эту греческую компанию из федерального реестра туроператоров. По информации ведомства, российский офис "Музенидис Трэвел" получил от 27 тысяч туристов из РФ около 18 миллионов евро. Деньги были переведены в центральное отделение в Греции. Однако ни отели, ни авиакомпании, ни экскурсионные бюро по забронированным россиянами путевкам денег так и не получили.
https://ria.ru/20211112/turoperator-1758752233.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/07/1578594178_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_8da3b9e1f38f9c7c476a80b178816956.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство по туризму (ростуризм), общероссийский народный фронт, новости - туризм, туристы, банкротство, туризм
Ростуризм запустил горячую линию для туристов "Музенидис Трэвел"
Туристы могут получить всю информацию по ситуации с "Музенидис Трэвел" в колл-центре