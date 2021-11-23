20:25 23.11.2021 (обновлено: 22:29 23.11.2021)
В Чехии заявили о готовности послать военных на польско-белорусскую границу
Премьер Бабиш: Чехия готова послать на польско-белорусскую границу полицейских или военных
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока ожидают размещения в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги", на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
ПРАГА, 23 ноя — РИА Новости. Прага готова направить своих полицейских и военных, чтобы помочь Варшаве разрешить кризис на польско-белорусской границе, заявил премьер Чехии Андрей Бабиш по итогам саммита глав правительств стран "Вышеградской четверки" в Будапеште.
При этом политик уточнил, что подобного запроса от Польши пока не поступало.
"То, что сейчас происходит на польско-белорусской границе, совершенно неприемлемо. Поведение режима Лукашенко выходит за все рамки. Мы поддерживаем санкции, которые должны быть введены быстро и быть эффективными".
Премьер подчеркнул, что направить военнослужащих в Польшу можно будет только после одобрения этого решения обеими палатами парламента Чехии. Президент республики Милош Земан также поддержал инициативу. В письме польскому коллеге Анджею Дуде он напомнил, что граница между Польшей и Белоруссией также является рубежом Евросоюза и НАТО.
В свою очередь, глава правительства Польши Матеуш Моравецкий поблагодарил коллег за "фантастический и беспримерный" уровень солидарности.
Как напомнил премьер Венгрии Виктор Орбан, 50 чешских полицейских, размещенных с 17 октября на венгеро-сербской границе, помогли предотвратить более четырех тысяч попыток нелегально перейти ее.
Кризис на границе
Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Недавно ситуация обострилась: у заграждений собрались несколько тысяч нелегалов, начались стычки с польскими силовиками.
Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".