https://ria.ru/20211123/granitsa-1760422968.html

В Чехии заявили о готовности послать военных на польско-белорусскую границу

В Чехии заявили о готовности послать военных на польско-белорусскую границу - РИА Новости, 23.11.2021

В Чехии заявили о готовности послать военных на польско-белорусскую границу

Прага готова направить своих полицейских и военных, чтобы помочь Варшаве разрешить кризис на польско-белорусской границе, заявил премьер Чехии Андрей Бабиш по... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T20:25

2021-11-23T20:25

2021-11-23T22:29

в мире

варшава

чехия

парламент чехии

евросоюз

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ПРАГА, 23 ноя — РИА Новости. Прага готова направить своих полицейских и военных, чтобы помочь Варшаве разрешить кризис на польско-белорусской границе, заявил премьер Чехии Андрей Бабиш по итогам саммита глав правительств стран "Вышеградской четверки" в Будапеште.При этом политик уточнил, что подобного запроса от Польши пока не поступало.Премьер подчеркнул, что направить военнослужащих в Польшу можно будет только после одобрения этого решения обеими палатами парламента Чехии. Президент республики Милош Земан также поддержал инициативу. В письме польскому коллеге Анджею Дуде он напомнил, что граница между Польшей и Белоруссией также является рубежом Евросоюза и НАТО. В свою очередь, глава правительства Польши Матеуш Моравецкий поблагодарил коллег за "фантастический и беспримерный" уровень солидарности.Как напомнил премьер Венгрии Виктор Орбан, 50 чешских полицейских, размещенных с 17 октября на венгеро-сербской границе, помогли предотвратить более четырех тысяч попыток нелегально перейти ее.Кризис на границеЛетом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Недавно ситуация обострилась: у заграждений собрались несколько тысяч нелегалов, начались стычки с польскими силовиками.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20211122/evrosoyuz-1760176364.html

https://ria.ru/20211122/bezhentsy-1760157028.html

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в мире, варшава, чехия, парламент чехии, евросоюз, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии