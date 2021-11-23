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В Чехии заявили о готовности послать военных на польско-белорусскую границу
В Чехии заявили о готовности послать военных на польско-белорусскую границу - РИА Новости, 23.11.2021
В Чехии заявили о готовности послать военных на польско-белорусскую границу
Прага готова направить своих полицейских и военных, чтобы помочь Варшаве разрешить кризис на польско-белорусской границе, заявил премьер Чехии Андрей Бабиш по... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T20:25
2021-11-23T22:29
в мире
варшава
чехия
парламент чехии
евросоюз
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ПРАГА, 23 ноя — РИА Новости. Прага готова направить своих полицейских и военных, чтобы помочь Варшаве разрешить кризис на польско-белорусской границе, заявил премьер Чехии Андрей Бабиш по итогам саммита глав правительств стран "Вышеградской четверки" в Будапеште.При этом политик уточнил, что подобного запроса от Польши пока не поступало.Премьер подчеркнул, что направить военнослужащих в Польшу можно будет только после одобрения этого решения обеими палатами парламента Чехии. Президент республики Милош Земан также поддержал инициативу. В письме польскому коллеге Анджею Дуде он напомнил, что граница между Польшей и Белоруссией также является рубежом Евросоюза и НАТО. В свою очередь, глава правительства Польши Матеуш Моравецкий поблагодарил коллег за "фантастический и беспримерный" уровень солидарности.Как напомнил премьер Венгрии Виктор Орбан, 50 чешских полицейских, размещенных с 17 октября на венгеро-сербской границе, помогли предотвратить более четырех тысяч попыток нелегально перейти ее.Кризис на границеЛетом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Недавно ситуация обострилась: у заграждений собрались несколько тысяч нелегалов, начались стычки с польскими силовиками.Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".
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в мире, варшава, чехия, парламент чехии, евросоюз, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
20:25 23.11.2021 (обновлено: 22:29 23.11.2021)
 
В Чехии заявили о готовности послать военных на польско-белорусскую границу

Премьер Бабиш: Чехия готова послать на польско-белорусскую границу полицейских или военных

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы с Ближнего Востока ожидают размещения в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска "Брузги", на белорусско-польской границе
Беженцы с Ближнего Востока ожидают размещения в центре временного содержания мигрантов, оборудованном в логистическом центре в пункте пропуска Брузги, на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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ПРАГА, 23 ноя — РИА Новости. Прага готова направить своих полицейских и военных, чтобы помочь Варшаве разрешить кризис на польско-белорусской границе, заявил премьер Чехии Андрей Бабиш по итогам саммита глав правительств стран "Вышеградской четверки" в Будапеште.
При этом политик уточнил, что подобного запроса от Польши пока не поступало.
"То, что сейчас происходит на польско-белорусской границе, совершенно неприемлемо. Поведение режима Лукашенко выходит за все рамки. Мы поддерживаем санкции, которые должны быть введены быстро и быть эффективными".
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Андрей Бабиш
премьер-министр Чехии
Премьер подчеркнул, что направить военнослужащих в Польшу можно будет только после одобрения этого решения обеими палатами парламента Чехии. Президент республики Милош Земан также поддержал инициативу. В письме польскому коллеге Анджею Дуде он напомнил, что граница между Польшей и Белоруссией также является рубежом Евросоюза и НАТО.
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В свою очередь, глава правительства Польши Матеуш Моравецкий поблагодарил коллег за "фантастический и беспримерный" уровень солидарности.
Как напомнил премьер Венгрии Виктор Орбан, 50 чешских полицейских, размещенных с 17 октября на венгеро-сербской границе, помогли предотвратить более четырех тысяч попыток нелегально перейти ее.

Кризис на границе

Летом на границе Белоруссии с Польшей и Прибалтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Недавно ситуация обострилась: у заграждений собрались несколько тысяч нелегалов, начались стычки с польскими силовиками.
Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций на это нет "ни денег, ни сил".
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В миреВаршаваЧехияПарламент ЧехииЕвросоюзСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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