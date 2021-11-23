https://ria.ru/20211123/granitsa-1760344966.html
В Польше и Прибалтике призвали ввести новые санкции против Белоруссии
В Польше и Прибалтике призвали ввести новые санкции против Белоруссии - РИА Новости, 23.11.2021
В Польше и Прибалтике призвали ввести новые санкции против Белоруссии
Главы парламентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии потребовали незамедлительно принять новые меры против Белоруссии. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T14:35
2021-11-23T14:35
2021-11-23T15:37
в мире
белоруссия
минск
латвия
эстония
александр лукашенко
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 23 ноя — РИА Новости. Главы парламентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии потребовали незамедлительно принять новые меры против Белоруссии.Республики назвали "агрессивные действия" Минска "беспрецедентными". Белорусские власти, нарушая международные нормы и политические обязательства и пренебрегая основными правами человека, спровоцировали кризис на внешних европейских границах и поставили под угрозу безопасность как самого региона, так и жизни беззащитных людей, убеждены там. Ответственность за нормализацию обстановки страны возложили целиком на Белоруссию, призвав Евросоюз "по-прежнему руководствоваться общими решениями и политической позицией"."Мы ожидаем предложений Европейской комиссии по корректировке правовой базы ЕС, конкретными мерами с соответствующей финансовой поддержкой для улучшения безопасности границ и таким образом укрепления внешних границ ЕС", — добавили политики. В начале ноября несколько тысяч выходцев из стран Ближнего Востока устремились к белорусско-польской границе и разбили там лагерь. Они неоднократно пробовали прорваться сквозь заграждения, но их попытки пресекали польские силовики. ЕС и Белоруссия винят друг друга в кризисе.Главы МИД европейских стран согласовали пятый пакет санкций против Белоруссии. В него предлагают включать тех, кого Брюссель считает причастными к наплыву нелегалов. Новые ограничения готовят и США.
https://ria.ru/20211122/belorussiya-1760136826.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-23T14:35
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PT0M56S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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в мире, белоруссия, минск, латвия, эстония, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
14:35 23.11.2021 (обновлено: 15:37 23.11.2021)
В Польше и Прибалтике призвали ввести новые санкции против Белоруссии
Главы парламентов Польши и стран Балтии призвали немедленно ввести санкции против Минска
ВАРШАВА, 23 ноя — РИА Новости.
Главы парламентов Польши
, Литвы
, Латвии
и Эстонии
потребовали незамедлительно принять новые меры против Белоруссии
.
"Мы решительно осуждаем продолжающуюся, спонсируемую белорусским режимом инструментализацию нелегальной миграции; призываем к немедленному введению в действие нового пакета санкций против режима (президента Белоруссии Александра. — Прим.ред.) Лукашенко", — говорится в совместном заявлении стран.
Республики назвали "агрессивные действия" Минска "беспрецедентными". Белорусские власти, нарушая международные нормы и политические обязательства и пренебрегая основными правами человека, спровоцировали кризис на внешних европейских границах и поставили под угрозу безопасность как самого региона, так и жизни беззащитных людей, убеждены там.
Ответственность за нормализацию обстановки страны возложили целиком на Белоруссию, призвав Евросоюз "по-прежнему руководствоваться общими решениями и политической позицией".
"Мы ожидаем предложений Европейской комиссии по корректировке правовой базы ЕС, конкретными мерами с соответствующей финансовой поддержкой для улучшения безопасности границ и таким образом укрепления внешних границ ЕС", — добавили политики.
В начале ноября несколько тысяч выходцев из стран Ближнего Востока устремились к белорусско-польской границе и разбили там лагерь. Они неоднократно пробовали прорваться сквозь заграждения, но их попытки пресекали польские силовики. ЕС и Белоруссия винят друг друга в кризисе.
Главы МИД европейских стран согласовали пятый пакет санкций против Белоруссии
. В него предлагают включать тех, кого Брюссель считает причастными к наплыву нелегалов. Новые ограничения готовят и США.