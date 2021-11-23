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В Польше и Прибалтике призвали ввести новые санкции против Белоруссии
В Польше и Прибалтике призвали ввести новые санкции против Белоруссии - РИА Новости, 23.11.2021
В Польше и Прибалтике призвали ввести новые санкции против Белоруссии
Главы парламентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии потребовали незамедлительно принять новые меры против Белоруссии. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T14:35
2021-11-23T15:37
в мире
белоруссия
минск
латвия
эстония
александр лукашенко
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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ВАРШАВА, 23 ноя — РИА Новости. Главы парламентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии потребовали незамедлительно принять новые меры против Белоруссии.Республики назвали "агрессивные действия" Минска "беспрецедентными". Белорусские власти, нарушая международные нормы и политические обязательства и пренебрегая основными правами человека, спровоцировали кризис на внешних европейских границах и поставили под угрозу безопасность как самого региона, так и жизни беззащитных людей, убеждены там. Ответственность за нормализацию обстановки страны возложили целиком на Белоруссию, призвав Евросоюз "по-прежнему руководствоваться общими решениями и политической позицией"."Мы ожидаем предложений Европейской комиссии по корректировке правовой базы ЕС, конкретными мерами с соответствующей финансовой поддержкой для улучшения безопасности границ и таким образом укрепления внешних границ ЕС", — добавили политики. В начале ноября несколько тысяч выходцев из стран Ближнего Востока устремились к белорусско-польской границе и разбили там лагерь. Они неоднократно пробовали прорваться сквозь заграждения, но их попытки пресекали польские силовики. ЕС и Белоруссия винят друг друга в кризисе.Главы МИД европейских стран согласовали пятый пакет санкций против Белоруссии. В него предлагают включать тех, кого Брюссель считает причастными к наплыву нелегалов. Новые ограничения готовят и США.
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белоруссия
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, белоруссия, минск, латвия, эстония, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
14:35 23.11.2021 (обновлено: 15:37 23.11.2021)
 
В Польше и Прибалтике призвали ввести новые санкции против Белоруссии

Главы парламентов Польши и стран Балтии призвали немедленно ввести санкции против Минска

© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкОграждения и колючая проволока в районе контрольно-пропускного пункта "Брузги" на белорусско-польской границе
Ограждения и колючая проволока в районе контрольно-пропускного пункта Брузги на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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ВАРШАВА, 23 ноя — РИА Новости. Главы парламентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии потребовали незамедлительно принять новые меры против Белоруссии.

"Мы решительно осуждаем продолжающуюся, спонсируемую белорусским режимом инструментализацию нелегальной миграции; призываем к немедленному введению в действие нового пакета санкций против режима (президента Белоруссии Александра. — Прим.ред.) Лукашенко", — говорится в совместном заявлении стран.

Республики назвали "агрессивные действия" Минска "беспрецедентными". Белорусские власти, нарушая международные нормы и политические обязательства и пренебрегая основными правами человека, спровоцировали кризис на внешних европейских границах и поставили под угрозу безопасность как самого региона, так и жизни беззащитных людей, убеждены там.
Ответственность за нормализацию обстановки страны возложили целиком на Белоруссию, призвав Евросоюз "по-прежнему руководствоваться общими решениями и политической позицией".
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В начале ноября несколько тысяч выходцев из стран Ближнего Востока устремились к белорусско-польской границе и разбили там лагерь. Они неоднократно пробовали прорваться сквозь заграждения, но их попытки пресекали польские силовики. ЕС и Белоруссия винят друг друга в кризисе.
Главы МИД европейских стран согласовали пятый пакет санкций против Белоруссии. В него предлагают включать тех, кого Брюссель считает причастными к наплыву нелегалов. Новые ограничения готовят и США.
 
В миреБелоруссияМинскЛатвияЭстонияАлександр ЛукашенкоСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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