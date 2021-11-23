https://ria.ru/20211123/granitsa-1760344966.html

В Польше и Прибалтике призвали ввести новые санкции против Белоруссии

В Польше и Прибалтике призвали ввести новые санкции против Белоруссии - РИА Новости, 23.11.2021

В Польше и Прибалтике призвали ввести новые санкции против Белоруссии

Главы парламентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии потребовали незамедлительно принять новые меры против Белоруссии. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T14:35

2021-11-23T14:35

2021-11-23T15:37

в мире

белоруссия

минск

латвия

эстония

александр лукашенко

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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ВАРШАВА, 23 ноя — РИА Новости. Главы парламентов Польши, Литвы, Латвии и Эстонии потребовали незамедлительно принять новые меры против Белоруссии.Республики назвали "агрессивные действия" Минска "беспрецедентными". Белорусские власти, нарушая международные нормы и политические обязательства и пренебрегая основными правами человека, спровоцировали кризис на внешних европейских границах и поставили под угрозу безопасность как самого региона, так и жизни беззащитных людей, убеждены там. Ответственность за нормализацию обстановки страны возложили целиком на Белоруссию, призвав Евросоюз "по-прежнему руководствоваться общими решениями и политической позицией"."Мы ожидаем предложений Европейской комиссии по корректировке правовой базы ЕС, конкретными мерами с соответствующей финансовой поддержкой для улучшения безопасности границ и таким образом укрепления внешних границ ЕС", — добавили политики. В начале ноября несколько тысяч выходцев из стран Ближнего Востока устремились к белорусско-польской границе и разбили там лагерь. Они неоднократно пробовали прорваться сквозь заграждения, но их попытки пресекали польские силовики. ЕС и Белоруссия винят друг друга в кризисе.Главы МИД европейских стран согласовали пятый пакет санкций против Белоруссии. В него предлагают включать тех, кого Брюссель считает причастными к наплыву нелегалов. Новые ограничения готовят и США.

https://ria.ru/20211122/belorussiya-1760136826.html

белоруссия

минск

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-23T14:35 true PT0M56S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, минск, латвия, эстония, александр лукашенко, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии