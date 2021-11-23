https://ria.ru/20211123/gosduma-1760299658.html
Депутаты Госдумы призвали коллег осудить дискриминацию россиян в США
Депутаты Госдумы призвали коллег осудить дискриминацию россиян в США - РИА Новости, 23.11.2021
Депутаты Госдумы призвали коллег осудить дискриминацию россиян в США
Комитет по делам СНГ Госдумы внес на рассмотрение ГД проект заявления с призывом к Межпарламентской ассамблее СНГ, Парламентской ассамблее ОДКБ, Парламентской... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T11:24
2021-11-23T11:24
2021-11-23T11:25
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Комитет по делам СНГ Госдумы внес на рассмотрение ГД проект заявления с призывом к Межпарламентской ассамблее СНГ, Парламентской ассамблее ОДКБ, Парламентской ассамблее ОБСЕ, Парламентской ассамблее Совета Европы, парламентам государств - членов ЕС осудить дискриминационную политику США по отношению к соотечественникам из РФ."Депутаты Государственной Думы обращаются к Межпарламентской Ассамблее государств - участников Содружества Независимых Государств, Парламентской ассамблее Организации Договора о коллективной безопасности, Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентской ассамблее Совета Европы, парламентам государств - членов Европейского союза с призывом осудить дискриминационную политику Соединенных Штатов Америки по отношению к российским соотечественникам", - говорится в проекте заявления, размещенном в электронной базе данных Госдумы.
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сша, европа, одкб, госдума рф, россия
11:24 23.11.2021 (обновлено: 11:25 23.11.2021)
Депутаты Госдумы призвали коллег осудить дискриминацию россиян в США
Депутаты Госдумы призвали коллег из ОДКБ и ОБСЕ осудить дискриминацию россиян в США