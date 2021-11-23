11:31 23.11.2021 (обновлено: 11:45 23.11.2021)
Голикова лично представит проекты о допмерах по борьбе с COVID-19
Голикова представит проекты о допмерах по борьбе с COVID-19 на заседании в Госдуме
МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова лично представит законопроекты по дополнительным мерам по борьбе с COVID-19 на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, заявил РИА Новости глава комитета Василий Пискарев.
"По мере прохождения встреч мы организуем и проведем заседание комитета по безопасности и противодействию коррупции, где законопроект о санитарно–эпидемиологическом благополучии населения представит Татьяна Алексеевна лично. Депутаты смогут задать все интересующие вопросы", - сказал Пискарев.
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