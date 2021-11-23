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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211123/golikova-1760300876.html
Голикова лично представит проекты о допмерах по борьбе с COVID-19
Голикова лично представит проекты о допмерах по борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 23.11.2021
Голикова лично представит проекты о допмерах по борьбе с COVID-19
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова лично представит законопроекты по дополнительным мерам по борьбе с COVID-19 на заседании комитета Госдумы по безопасности и... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T11:31
2021-11-23T11:45
распространение коронавируса
общество
госдума рф
татьяна голикова
здоровье - общество
коронавирус в россии
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова лично представит законопроекты по дополнительным мерам по борьбе с COVID-19 на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, заявил РИА Новости глава комитета Василий Пискарев.
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общество, госдума рф, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирус в россии
11:31 23.11.2021 (обновлено: 11:45 23.11.2021)
 
Голикова лично представит проекты о допмерах по борьбе с COVID-19

Голикова представит проекты о допмерах по борьбе с COVID-19 на заседании в Госдуме

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВице-премьер РФ Татьяна Голикова
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 23 ноя – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова лично представит законопроекты по дополнительным мерам по борьбе с COVID-19 на заседании комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, заявил РИА Новости глава комитета Василий Пискарев.
"По мере прохождения встреч мы организуем и проведем заседание комитета по безопасности и противодействию коррупции, где законопроект о санитарно–эпидемиологическом благополучии населения представит Татьяна Алексеевна лично. Депутаты смогут задать все интересующие вопросы", - сказал Пискарев.
Нет QR-кода без добра. Екатерина Винокурова о новых антиковидных мерах - РИА Новости, 1920, 22.11.2021
22 ноября, 18:04Слышали новость?
Нет QR-кода без добра. Екатерина Винокурова о новых антиковидных мерахВ четырех муниципалитетах Югры ввели самоизоляцию для непривитых от коронавируса. В Совфеде пересмотрят закон об иноагентах. В России могут создать реестр токсичного контента. В Госдуму внесли законопроект о запрете упоминать в СМИ национальность преступников. Эти и другие темы в подкасте "Слышали новость?".
 
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