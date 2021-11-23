Голикова лично представит проекты о допмерах по борьбе с COVID-19

Нет QR-кода без добра. Екатерина Винокурова о новых антиковидных мерах В четырех муниципалитетах Югры ввели самоизоляцию для непривитых от коронавируса. В Совфеде пересмотрят закон об иноагентах. В России могут создать реестр токсичного контента. В Госдуму внесли законопроект о запрете упоминать в СМИ национальность преступников. Эти и другие темы в подкасте "Слышали новость?".