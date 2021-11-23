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СМИ назвали дату коалиционного соглашения о новом правительстве Германии
СМИ назвали дату коалиционного соглашения о новом правительстве Германии - РИА Новости, 23.11.2021
СМИ назвали дату коалиционного соглашения о новом правительстве Германии
Коалиционное соглашение о создании нового правительства ФРГ может быть представлено 24 ноября, сообщило во вторник агентство DPA со ссылкой на источники в... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T19:32
2021-11-23T19:32
в мире
германия
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БЕРЛИН, 23 ноя – РИА Новости. Коалиционное соглашение о создании нового правительства ФРГ может быть представлено 24 ноября, сообщило во вторник агентство DPA со ссылкой на источники в политических партиях.По данным агентства, о том, что коалиционное соглашение будет представлено в среду, ранее сообщили в Социал-демократической партии Германии и в партии "Союз 90/Зеленые".
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в мире, германия
19:32 23.11.2021
 
СМИ назвали дату коалиционного соглашения о новом правительстве Германии

DPA : коалиционное соглашение о новом правительстве Германии могут представить 24 ноября

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНациональный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине
Национальный флаг Федеративной Республики Германии над зданием Будестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 23 ноя – РИА Новости. Коалиционное соглашение о создании нового правительства ФРГ может быть представлено 24 ноября, сообщило во вторник агентство DPA со ссылкой на источники в политических партиях.
По данным агентства, о том, что коалиционное соглашение будет представлено в среду, ранее сообщили в Социал-демократической партии Германии и в партии "Союз 90/Зеленые".
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