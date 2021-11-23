https://ria.ru/20211123/germaniya-1760415440.html
СМИ назвали дату коалиционного соглашения о новом правительстве Германии
СМИ назвали дату коалиционного соглашения о новом правительстве Германии - РИА Новости, 23.11.2021
СМИ назвали дату коалиционного соглашения о новом правительстве Германии
Коалиционное соглашение о создании нового правительства ФРГ может быть представлено 24 ноября, сообщило во вторник агентство DPA со ссылкой на источники в... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T19:32
2021-11-23T19:32
2021-11-23T19:32
в мире
германия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg
БЕРЛИН, 23 ноя – РИА Новости. Коалиционное соглашение о создании нового правительства ФРГ может быть представлено 24 ноября, сообщило во вторник агентство DPA со ссылкой на источники в политических партиях.По данным агентства, о том, что коалиционное соглашение будет представлено в среду, ранее сообщили в Социал-демократической партии Германии и в партии "Союз 90/Зеленые".
https://ria.ru/20211119/gaz-1759803185.html
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_102eb4f1a6bb21c630aa85a74a5b7dbc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия
СМИ назвали дату коалиционного соглашения о новом правительстве Германии
DPA : коалиционное соглашение о новом правительстве Германии могут представить 24 ноября