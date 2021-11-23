https://ria.ru/20211123/germaniya-1760415440.html

СМИ назвали дату коалиционного соглашения о новом правительстве Германии

СМИ назвали дату коалиционного соглашения о новом правительстве Германии - РИА Новости, 23.11.2021

СМИ назвали дату коалиционного соглашения о новом правительстве Германии

Коалиционное соглашение о создании нового правительства ФРГ может быть представлено 24 ноября, сообщило во вторник агентство DPA со ссылкой на источники в... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T19:32

2021-11-23T19:32

2021-11-23T19:32

в мире

германия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1b/1751941766_0:182:3077:1913_1920x0_80_0_0_a1441f3af4eb785500433d39d837e192.jpg

БЕРЛИН, 23 ноя – РИА Новости. Коалиционное соглашение о создании нового правительства ФРГ может быть представлено 24 ноября, сообщило во вторник агентство DPA со ссылкой на источники в политических партиях.По данным агентства, о том, что коалиционное соглашение будет представлено в среду, ранее сообщили в Социал-демократической партии Германии и в партии "Союз 90/Зеленые".

https://ria.ru/20211119/gaz-1759803185.html

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, германия