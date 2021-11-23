https://ria.ru/20211123/gazifikatsiya-1760422843.html

Социальная газификация охватила уже 700 населенных пунктов МО

Социальная газификация охватила уже 700 населенных пунктов МО - РИА Новости, 23.11.2021

Социальная газификация охватила уже 700 населенных пунктов МО

Социальная газификация завершена уже в 700 населенных пунктах Московской области. 700-й по счету стала деревня Жуковка, рассказал генеральный директор АО... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T20:25

2021-11-23T20:25

2021-11-23T20:25

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760420388_0:72:2000:1197_1920x0_80_0_0_eb4d3ff8411190b253dc92e547d050cd.jpg

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Социальная газификация завершена уже в 700 населенных пунктах Московской области. 700-й по счету стала деревня Жуковка, рассказал генеральный директор АО "Мособлгаз" Игорь Баранов. Об этом сообщил телеканал "360"."На сегодняшний день мы завершили газификацию 700-го населенного пункта. Это населенный пункт у нас в Пушкинском городском округе, в деревне Жуковка. 11-тысячное домовладение у нас будет газифицировано завтра. Это Сергиево-Посадский городской округ, деревня Озерецкое. А сегодня мы начинаем работы в тысячном населенном пункте в Талдомском городском округе", – сообщил Баранов на встрече с жителями городского округа Щелково.До конца 2021 года должны быть газифицированы 1113 населенных пунктов. Баранов подчеркнул, что работы будут выполнены в срок, так как ведутся одновременно на нескольких участках.Он добавил, что посмотреть план газификации жители могут на интерактивной карте на сайте "Мособлагаза". Все населенные пункты, включенные в программу, отмечены на ней сердечками."Если работы завершены, то сердечко окрашено в зеленый цвет, если работы ведутся, то сердечко окрашено в желтый цвет, там, где работы еще не начали, — серый цвет", – пояснил Баранов.При нажатии на сердечко можно получить карточку населенного пункта с подробной информацией и контактами куратора, который ответит на все интересующие вопросы о программе.Также Баранов предупредил, что после начала реализации программы в регионе активизировались мошенники, которые ходят по домам под видом газовиков. Отличить настоящего представителя "Мособлгаза" просто: они одеты в брендированную одежду и приходят в сопровождении старост. Чтобы убедиться, что перед вами не мошенники, лучше связаться с компанией напрямую."Но если не уверены, что это именно газовики, то можно позвонить на горячую линию "Социальной газификации", можно через сайт "Мособлгаза" задать вопрос куратору, который занимается вашим населенным пунктом", – предупредил Баранов.

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)