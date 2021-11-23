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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20211123/gazifikatsiya-1760422843.html
Социальная газификация охватила уже 700 населенных пунктов МО
Социальная газификация охватила уже 700 населенных пунктов МО - РИА Новости, 23.11.2021
Социальная газификация охватила уже 700 населенных пунктов МО
Социальная газификация завершена уже в 700 населенных пунктах Московской области. 700-й по счету стала деревня Жуковка, рассказал генеральный директор АО... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T20:25
2021-11-23T20:25
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Социальная газификация завершена уже в 700 населенных пунктах Московской области. 700-й по счету стала деревня Жуковка, рассказал генеральный директор АО "Мособлгаз" Игорь Баранов. Об этом сообщил телеканал "360"."На сегодняшний день мы завершили газификацию 700-го населенного пункта. Это населенный пункт у нас в Пушкинском городском округе, в деревне Жуковка. 11-тысячное домовладение у нас будет газифицировано завтра. Это Сергиево-Посадский городской округ, деревня Озерецкое. А сегодня мы начинаем работы в тысячном населенном пункте в Талдомском городском округе", – сообщил Баранов на встрече с жителями городского округа Щелково.До конца 2021 года должны быть газифицированы 1113 населенных пунктов. Баранов подчеркнул, что работы будут выполнены в срок, так как ведутся одновременно на нескольких участках.Он добавил, что посмотреть план газификации жители могут на интерактивной карте на сайте "Мособлагаза". Все населенные пункты, включенные в программу, отмечены на ней сердечками."Если работы завершены, то сердечко окрашено в зеленый цвет, если работы ведутся, то сердечко окрашено в желтый цвет, там, где работы еще не начали, — серый цвет", – пояснил Баранов.При нажатии на сердечко можно получить карточку населенного пункта с подробной информацией и контактами куратора, который ответит на все интересующие вопросы о программе.Также Баранов предупредил, что после начала реализации программы в регионе активизировались мошенники, которые ходят по домам под видом газовиков. Отличить настоящего представителя "Мособлгаза" просто: они одеты в брендированную одежду и приходят в сопровождении старост. Чтобы убедиться, что перед вами не мошенники, лучше связаться с компанией напрямую."Но если не уверены, что это именно газовики, то можно позвонить на горячую линию "Социальной газификации", можно через сайт "Мособлгаза" задать вопрос куратору, который занимается вашим населенным пунктом", – предупредил Баранов.
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московская область (подмосковье)
20:25 23.11.2021
 

Социальная газификация охватила уже 700 населенных пунктов МО

© РИА Новости / Виталий БелоусовКастрюля на конфорке газовой плиты 360
Кастрюля на конфорке газовой плиты 360 - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Социальная газификация завершена уже в 700 населенных пунктах Московской области. 700-й по счету стала деревня Жуковка, рассказал генеральный директор АО "Мособлгаз" Игорь Баранов. Об этом сообщил телеканал "360".
"На сегодняшний день мы завершили газификацию 700-го населенного пункта. Это населенный пункт у нас в Пушкинском городском округе, в деревне Жуковка. 11-тысячное домовладение у нас будет газифицировано завтра. Это Сергиево-Посадский городской округ, деревня Озерецкое. А сегодня мы начинаем работы в тысячном населенном пункте в Талдомском городском округе", – сообщил Баранов на встрече с жителями городского округа Щелково.
До конца 2021 года должны быть газифицированы 1113 населенных пунктов. Баранов подчеркнул, что работы будут выполнены в срок, так как ведутся одновременно на нескольких участках.
Он добавил, что посмотреть план газификации жители могут на интерактивной карте на сайте "Мособлагаза". Все населенные пункты, включенные в программу, отмечены на ней сердечками.
"Если работы завершены, то сердечко окрашено в зеленый цвет, если работы ведутся, то сердечко окрашено в желтый цвет, там, где работы еще не начали, — серый цвет", – пояснил Баранов.
При нажатии на сердечко можно получить карточку населенного пункта с подробной информацией и контактами куратора, который ответит на все интересующие вопросы о программе.
Также Баранов предупредил, что после начала реализации программы в регионе активизировались мошенники, которые ходят по домам под видом газовиков. Отличить настоящего представителя "Мособлгаза" просто: они одеты в брендированную одежду и приходят в сопровождении старост. Чтобы убедиться, что перед вами не мошенники, лучше связаться с компанией напрямую.
"Но если не уверены, что это именно газовики, то можно позвонить на горячую линию "Социальной газификации", можно через сайт "Мособлгаза" задать вопрос куратору, который занимается вашим населенным пунктом", – предупредил Баранов.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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