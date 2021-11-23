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Эксперт прокомментировал новые санкции США против "Северного потока — 2"
Эксперт прокомментировал новые санкции США против "Северного потока — 2" - РИА Новости, 23.11.2021
Эксперт прокомментировал новые санкции США против "Северного потока — 2"
Вашингтон, введя в момент энергетического кризиса новые связанные с "Северным потоком 2" санкции, не считается с мнением Европы, полагает научный сотрудник... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T10:37
2021-11-23T10:58
сша
владимир путин
джо байден
евросоюз
балтийское море
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Вашингтон, введя в момент энергетического кризиса новые связанные с "Северным потоком 2" санкции, не считается с мнением Европы, полагает научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик.Госдеп США ранее объявил о новых ограничительных мерах в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода "Северный поток 2".Эксперт отметил, что, несмотря на определенное потепление по крайней мере на диалоговом уровне между РФ и США - в Женеве встретились президенты Владимир Путин и Джо Байден, готовится новый саммит, ведется выборочный диалог по отдельным темам, в том числе стратегической стабильности, зеленой повестке, кибербезопасности, - санкционная политика никуда не денется."Потому что это один из важнейших инструментов внешней политики США вообще. Байден делает особый упор на санкционную политику. Что касается "Северного потока 2", то даже после переговоров в Женеве, на которых были достигнуты определенные договоренности по диалогу, стратегической стабильности, буквально на следующий день госсекретарь Блинкен заявил, что США не откажутся от санкционной политики, в том числе по "Северному потоку 2" и этому направлению", - сказал Сокольщик РИА Новости.Комментируя тот факт, что США ввели санкции в момент энергетического кризиса в Европе, эксперт заявил, что американские действия в целом показывают, что Вашингтон ни с кем считаться не собирается."Вроде бы логика на поверхности - зачем вредить своим собственным партнерам, не только экономическим и политическим союзникам, но и союзникам по безопасности? США свысока смотрят на своих партнеров - при любых решениях Европа никуда не денется. Если у них (США) есть какая-то цель и устремления в реализации своих национальных интересов, то европейцы здесь должны молчать в тряпочку и следовать в фарватере американской политики", - добавил эксперт.Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода.В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
https://ria.ru/20211123/sanktsii-1760263848.html
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сша
балтийское море
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сша, владимир путин, джо байден, евросоюз, балтийское море, северный поток — 2, россия
10:37 23.11.2021 (обновлено: 10:58 23.11.2021)
 
Эксперт прокомментировал новые санкции США против "Северного потока — 2"

Сокольщик: США, введя санкции против "Северного потока — 2", не считаются с Европой

© AP Photo / Dmitry LovetskyРабочий на церемонии открытия газопровода "Северный поток"
Рабочий на церемонии открытия газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Вашингтон, введя в момент энергетического кризиса новые связанные с "Северным потоком 2" санкции, не считается с мнением Европы, полагает научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Лев Сокольщик.
Госдеп США ранее объявил о новых ограничительных мерах в отношении двух судов и одной связанной с Россией компании, которые участвуют в реализации проекта газопровода "Северный поток 2".
Эксперт отметил, что, несмотря на определенное потепление по крайней мере на диалоговом уровне между РФ и США - в Женеве встретились президенты Владимир Путин и Джо Байден, готовится новый саммит, ведется выборочный диалог по отдельным темам, в том числе стратегической стабильности, зеленой повестке, кибербезопасности, - санкционная политика никуда не денется.
"Потому что это один из важнейших инструментов внешней политики США вообще. Байден делает особый упор на санкционную политику. Что касается "Северного потока 2", то даже после переговоров в Женеве, на которых были достигнуты определенные договоренности по диалогу, стратегической стабильности, буквально на следующий день госсекретарь Блинкен заявил, что США не откажутся от санкционной политики, в том числе по "Северному потоку 2" и этому направлению", - сказал Сокольщик РИА Новости.
Комментируя тот факт, что США ввели санкции в момент энергетического кризиса в Европе, эксперт заявил, что американские действия в целом показывают, что Вашингтон ни с кем считаться не собирается.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
00:15
США ввели новые санкции против "Северного потока — 2"
"Вроде бы логика на поверхности - зачем вредить своим собственным партнерам, не только экономическим и политическим союзникам, но и союзникам по безопасности? США свысока смотрят на своих партнеров - при любых решениях Европа никуда не денется. Если у них (США) есть какая-то цель и устремления в реализации своих национальных интересов, то европейцы здесь должны молчать в тряпочку и следовать в фарватере американской политики", - добавил эксперт.
Проект "Северный поток 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья РФ через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода.
В РФ неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.
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