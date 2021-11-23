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"Есть два типа людей". Обращение Ле Дриана к Путину возмутило французов
Французы ответили главе МИД, назвавшему Россию "невыносимым соседом" - РИА Новости, 23.11.2021
"Есть два типа людей". Обращение Ле Дриана к Путину возмутило французов
Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали главу МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана за его слова о "вмешательстве" России в геополитическую ситуацию в... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T16:33
2021-11-23T17:10
в мире
франция
мид франции‎
жан-ив ле дриан
россия
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали главу МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана за его слова о "вмешательстве" России в геополитическую ситуацию в Европе и Африке. Ле Дриан ранее в эфире телеканала RTL сравнил страну с "невыносимым соседом, который раздражает и не собирается переезжать". Министр выразил обеспокоенность в связи с "присутствием" российских войск на границе с Украиной. Он также обвинил Москву в попытках дестабилизировать позиции Франции в Африке и призвал президента Владимира Путина оказать давление на Минск из-за ситуации с мигрантами на границе Белоруссии с европейскими государствами.В комментариях выразили мнение, что обвинения в адрес России беспочвенны и никак не оправдывают ошибок французского внешнеполитического ведомства."Почему в последнее время мы постоянно слышим, что в ослаблении Франции виноваты администрации США, Великобритании, Турции, России и даже Алжира?" — спросил один из пользователей."Необходимо прекратить бред. Это цинизм — говорить о Кремле в рамках французской повестки. Путин защищает интересы своей страны, а Макрон и его европейские друзья — интересы глобального либерализма", — согласились с предыдущем комментарием.Не впечатлили читателей Le Figaro и высказывания французского министра о российско-украинской границе."Россияне у украинской границы. Правда, у этих двух стран 1000 километров общих границ", — добавил другой комментатор.Звучала критика критика и в адрес самого главы МИД. "Все те же бессмысленные и полные ненависти речи по отношению к русским", — подчеркнул один из французов."Да, господин Ле Дриан, есть два типа людей: те, кто понимают, что происходит, и те, кто бессильно наблюдают за происходящим", — заключили на сайте газеты.Министры иностранных дел России и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан, а также руководители оборонных ведомств стран Сергей Шойгу и Флоранс Парли 12 ноября провели переговоры в Париже. Стороны обсудили ситуацию на польско-белорусской границе, Украину, Ливию, Афганистан, отношения России с ЕС и НАТО.
https://ria.ru/20211117/perepiska-1759552285.html
https://ria.ru/20211119/publikatsiya-1759735726.html
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в мире, франция, мид франции‎, жан-ив ле дриан, россия
16:33 23.11.2021 (обновлено: 17:10 23.11.2021)
 
Французы ответили главе МИД, назвавшему Россию "невыносимым соседом"

Читатели Le Figaro: Франции не следует обвинять Россию во всех своих бедах

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Париже
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Париже - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 23 ноя РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали главу МИД Франции Жан-Ива Ле Дриана за его слова о "вмешательстве" России в геополитическую ситуацию в Европе и Африке.
Ле Дриан ранее в эфире телеканала RTL сравнил страну с "невыносимым соседом, который раздражает и не собирается переезжать". Министр выразил обеспокоенность в связи с "присутствием" российских войск на границе с Украиной. Он также обвинил Москву в попытках дестабилизировать позиции Франции в Африке и призвал президента Владимира Путина оказать давление на Минск из-за ситуации с мигрантами на границе Белоруссии с европейскими государствами.
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В комментариях выразили мнение, что обвинения в адрес России беспочвенны и никак не оправдывают ошибок французского внешнеполитического ведомства.
"Почему в последнее время мы постоянно слышим, что в ослаблении Франции виноваты администрации США, Великобритании, Турции, России и даже Алжира?" — спросил один из пользователей.
"Необходимо прекратить бред. Это цинизм — говорить о Кремле в рамках французской повестки. Путин защищает интересы своей страны, а Макрон и его европейские друзья — интересы глобального либерализма", — согласились с предыдущем комментарием.
Не впечатлили читателей Le Figaro и высказывания французского министра о российско-украинской границе.
"Русские содержат вооруженные силы на своей собственной территории, для Ле Дриана это уже провокация", — пошутили в ответ.
"Россияне у украинской границы. Правда, у этих двух стран 1000 километров общих границ", — добавил другой комментатор.
Звучала критика критика и в адрес самого главы МИД.
"Все те же бессмысленные и полные ненависти речи по отношению к русским", — подчеркнул один из французов.
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"Да, господин Ле Дриан, есть два типа людей: те, кто понимают, что происходит, и те, кто бессильно наблюдают за происходящим", — заключили на сайте газеты.
Министры иностранных дел России и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан, а также руководители оборонных ведомств стран Сергей Шойгу и Флоранс Парли 12 ноября провели переговоры в Париже. Стороны обсудили ситуацию на польско-белорусской границе, Украину, Ливию, Афганистан, отношения России с ЕС и НАТО.
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