Иллюзионист, погоня и отдых монарха: лучшие фото дикой природы
Ага, попалась! Самка леопарда дремала в тени дерева, когда ее разбудила неугомонная индийская белка ратуфа. Заметив грызуна, хищница бросилась в атаку. Фото Приянки Рахут Митры (Priyanka Rahut Mitra) победило в номинации "Поведение животного".
Ага, попалась! Самка леопарда дремала в тени дерева, когда ее разбудила неугомонная индийская белка ратуфа. Заметив грызуна, хищница бросилась в атаку. Фото Приянки Рахут Митры (Priyanka Rahut Mitra) победило в номинации "Поведение животного".
Лучшим молодым фотографом конкурса стала Анага Мохан (Anagha Mohan), запечатлевшая кузнечика на цветке в парке на окраине Бангалора.
Лучшим молодым фотографом конкурса стала Анага Мохан (Anagha Mohan), запечатлевшая кузнечика на цветке в парке на окраине Бангалора.
"Выселенный". Фотограф Махисин Хан (Mahisin Khan) обращает внимание на судьбу ганских гавиалов. Эти пресноводные крокодилы раньше встречались в реках по всей Индии, но ухудшение среды обитания и браконьерство поставили вид на грань исчезновения. Победа в номинации "Вопросы сохранения природы".
"Выселенный". Фотограф Махисин Хан (Mahisin Khan) обращает внимание на судьбу ганских гавиалов. Эти пресноводные крокодилы раньше встречались в реках по всей Индии, но ухудшение среды обитания и браконьерство поставили вид на грань исчезновения. Победа в номинации "Вопросы сохранения природы".
"Северное сияние" принесло Пратамешу Гадекару (Prathamesh Ghadekar) победу в номинации "Творческая фотография природы". Споры грибов-полипор под определенным освещением создают фантастические картины.
"Северное сияние" принесло Пратамешу Гадекару (Prathamesh Ghadekar) победу в номинации "Творческая фотография природы". Споры грибов-полипор под определенным освещением создают фантастические картины.
Когда Шувам Садхухан (Shuvam Sadhukhan) собирался сфотографировать богомола на листе, он не подозревал, что там прячется еще один. Дальше была драма. Второе место в номинации "Поведение животного".
Когда Шувам Садхухан (Shuvam Sadhukhan) собирался сфотографировать богомола на листе, он не подозревал, что там прячется еще один. Дальше была драма. Второе место в номинации "Поведение животного".
"Отдыхающий монарх". Гигантский ковер из бабочек на дереве восхищает и пугает одновременно. С этим фото Лакшита Карунаратна (Lakshitha Karunarathna) победил в номинации "Дикая природа и животные в их среде".
"Отдыхающий монарх". Гигантский ковер из бабочек на дереве восхищает и пугает одновременно. С этим фото Лакшита Карунаратна (Lakshitha Karunarathna) победил в номинации "Дикая природа и животные в их среде".
В номинации "Портреты животных" победу праздновал Мохаммад Мурад (Mohammad Murad) с "Городскими огнями". Фотограф больше двух месяцев наблюдал за поведением аравийских рыжих лисиц в Кувейте. Животные так к нему привыкли, что выходили из логова, едва услышав звук автомобиля.
В номинации "Портреты животных" победу праздновал Мохаммад Мурад (Mohammad Murad) с "Городскими огнями". Фотограф больше двух месяцев наблюдал за поведением аравийских рыжих лисиц в Кувейте. Животные так к нему привыкли, что выходили из логова, едва услышав звук автомобиля.
Гадюка ползет по рисовому полю, а женщины продолжают работать, словно не замечая опасности. Автор фото — Гнанесвар (Gnaneswar CH), второе место в номинации "Вопросы сохранения природы".
Гадюка ползет по рисовому полю, а женщины продолжают работать, словно не замечая опасности. Автор фото — Гнанесвар (Gnaneswar CH), второе место в номинации "Вопросы сохранения природы".
Вот это погоня! Поросенок спасается от охотящейся львицы. Снимок Кушала Гуттедара (Kushal Guttedar) удостоен особого упоминания в номинации "Поведение животного".
Вот это погоня! Поросенок спасается от охотящейся львицы. Снимок Кушала Гуттедара (Kushal Guttedar) удостоен особого упоминания в номинации "Поведение животного".
"Иллюзионист" Магнуса Лундгрена (Magnus Lundgren) остановился на втором месте в номинации "Творческая фотография природы". Осьминог Wunderpus photogenicus — мечта фотографа: длинные щупальца, прозрачное тело и способность имитировать других животных.
"Иллюзионист" Магнуса Лундгрена (Magnus Lundgren) остановился на втором месте в номинации "Творческая фотография природы". Осьминог Wunderpus photogenicus — мечта фотографа: длинные щупальца, прозрачное тело и способность имитировать других животных.
Желтоклювый бык — очень любопытная птица из
семейства воробьиных. Один такой забрался на нос водяного буйвола. Птахе — насекомые, млекопитающему — защита от клещей. Фотографу Лакшите Карунаратне (Lakshitha Karunarathna) — второе место в номинации "Портреты животных".
Желтоклювый бык — очень любопытная птица из
семейства воробьиных. Один такой забрался на нос водяного буйвола. Птахе — насекомые, млекопитающему — защита от клещей. Фотографу Лакшите Карунаратне (Lakshitha Karunarathna) — второе место в номинации "Портреты животных".
"Заблудшие". В индийской провинции Ладакх становится все больше диких собак, угрожающих другим животных. Однако местные жители нашли решение: они приручили собак, чтобы те охраняли деревни от гималайских медведей. Фото Карамаджита Сингха (Karamjeet Singh) завоевало второе место в номинации "Вопросы сохранения природы".
"Заблудшие". В индийской провинции Ладакх становится все больше диких собак, угрожающих другим животных. Однако местные жители нашли решение: они приручили собак, чтобы те охраняли деревни от гималайских медведей. Фото Карамаджита Сингха (Karamjeet Singh) завоевало второе место в номинации "Вопросы сохранения природы".
Работа Томаса Виджаяна (Thomas Vijayan) "Старик и лес" удостоена особого упоминания в номинации "Вопросы сохранения природы".
Работа Томаса Виджаяна (Thomas Vijayan) "Старик и лес" удостоена особого упоминания в номинации "Вопросы сохранения природы".
"Мечты паука" привели Анирудха Камакери (Anirudh Kamakeri) на второе место в номинации "Молодой фотограф".
"Мечты паука" привели Анирудха Камакери (Anirudh Kamakeri) на второе место в номинации "Молодой фотограф".
"Король пирует". Во время путешествия по дельте реки Окаванго в Ботсване Панос Ласкаракис (Panos Laskarakis) стал свидетелем прайда львов, охотящихся на буйволов. Ночью гиены пыталась украсть у победителей добычу. Битва была жестокой. Фото сделано на следующий день. Второе место в номинации "Портреты животных".
"Король пирует". Во время путешествия по дельте реки Окаванго в Ботсване Панос Ласкаракис (Panos Laskarakis) стал свидетелем прайда львов, охотящихся на буйволов. Ночью гиены пыталась украсть у победителей добычу. Битва была жестокой. Фото сделано на следующий день. Второе место в номинации "Портреты животных".