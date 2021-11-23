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Иллюзионист, погоня и отдых монарха: лучшие фото дикой природы
Иллюзионист, погоня и отдых монарха: лучшие фото дикой природы - РИА Новости, 23.11.2021
Иллюзионист, погоня и отдых монарха: лучшие фото дикой природы
Стали известны победители конкурса Nature inFocus Photography Contest 2021. Жюри рассмотрело около 18 тысяч работ фотографов из 40 стран. Самые эффектные снимки РИА Новости, 23.11.2021
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фото
природа
лев
дикие животные
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Стали известны победители конкурса Nature inFocus Photography Contest 2021. Жюри рассмотрело около 18 тысяч работ фотографов из 40 стран. Самые эффектные снимки — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, природа, лев, дикие животные
19:15 23.11.2021 (обновлено: 19:25 23.11.2021)
 

Иллюзионист, погоня и отдых монарха: лучшие фото дикой природы

Читать ria.ru в
Стали известны победители конкурса Nature inFocus Photography Contest 2021. Жюри рассмотрело около 18 тысяч работ фотографов из 40 стран. Самые эффектные снимки — в фотоленте Ria.ru.
© Фото : Priyanka Rahut Mitra/ Nature inFocus 2021

Ага, попалась! Самка леопарда дремала в тени дерева, когда ее разбудила неугомонная индийская белка ратуфа. Заметив грызуна, хищница бросилась в атаку. Фото Приянки Рахут Митры (Priyanka Rahut Mitra) победило в номинации "Поведение животного".

Работа фотографа Priyanka Rahut Mitra Tag, You Are It!, победившая в категории Animal Behaviour в фотоконкурсе Nature inFocus 2021
1 из 15

Ага, попалась! Самка леопарда дремала в тени дерева, когда ее разбудила неугомонная индийская белка ратуфа. Заметив грызуна, хищница бросилась в атаку. Фото Приянки Рахут Митры (Priyanka Rahut Mitra) победило в номинации "Поведение животного".

© Фото : Priyanka Rahut Mitra/ Nature inFocus 2021
© Фото : Anagha Mohan/ Nature inFocus 2021

Лучшим молодым фотографом конкурса стала Анага Мохан (Anagha Mohan), запечатлевшая кузнечика на цветке в парке на окраине Бангалора.

Работа фотографа Anagha Mohan Hop Into The Limelight, победившая в категории Young Photographer в фотоконкурсе Nature inFocus 2021
2 из 15

Лучшим молодым фотографом конкурса стала Анага Мохан (Anagha Mohan), запечатлевшая кузнечика на цветке в парке на окраине Бангалора.

© Фото : Anagha Mohan/ Nature inFocus 2021
© Фото : Mahisin Khan/ Nature inFocus 2021

"Выселенный". Фотограф Махисин Хан (Mahisin Khan) обращает внимание на судьбу ганских гавиалов. Эти пресноводные крокодилы раньше встречались в реках по всей Индии, но ухудшение среды обитания и браконьерство поставили вид на грань исчезновения. Победа в номинации "Вопросы сохранения природы".

Работа фотографа Mahisin Khan Evicted, победившая в категории Conservation Issues в фотоконкурсе Nature inFocus 2021
3 из 15

"Выселенный". Фотограф Махисин Хан (Mahisin Khan) обращает внимание на судьбу ганских гавиалов. Эти пресноводные крокодилы раньше встречались в реках по всей Индии, но ухудшение среды обитания и браконьерство поставили вид на грань исчезновения. Победа в номинации "Вопросы сохранения природы".

© Фото : Mahisin Khan/ Nature inFocus 2021
© Фото : Prathamesh Ghadekar/ Nature inFocus 2021

"Северное сияние" принесло Пратамешу Гадекару (Prathamesh Ghadekar) победу в номинации "Творческая фотография природы". Споры грибов-полипор под определенным освещением создают фантастические картины.

Работа фотографа Prathamesh Ghadekar Northern Lights, победившая в категории Creative Nature Photography в фотоконкурсе Nature inFocus 2021
4 из 15

"Северное сияние" принесло Пратамешу Гадекару (Prathamesh Ghadekar) победу в номинации "Творческая фотография природы". Споры грибов-полипор под определенным освещением создают фантастические картины.

© Фото : Prathamesh Ghadekar/ Nature inFocus 2021
© Фото : Shuvam Sadhukhan/ Nature inFocus 2021

Когда Шувам Садхухан (Shuvam Sadhukhan) собирался сфотографировать богомола на листе, он не подозревал, что там прячется еще один. Дальше была драма. Второе место в номинации "Поведение животного".

Работа фотографа Shuvam Sadhukhan Nose-to-Tail Diet, финалист в категории Animal Behaviour в фотоконкурсе Nature inFocus 2021
5 из 15

Когда Шувам Садхухан (Shuvam Sadhukhan) собирался сфотографировать богомола на листе, он не подозревал, что там прячется еще один. Дальше была драма. Второе место в номинации "Поведение животного".

© Фото : Shuvam Sadhukhan/ Nature inFocus 2021
© Фото : Lakshitha Karunarathna/ Nature inFocus 2021

"Отдыхающий монарх". Гигантский ковер из бабочек на дереве восхищает и пугает одновременно. С этим фото Лакшита Карунаратна (Lakshitha Karunarathna) победил в номинации "Дикая природа и животные в их среде".

Работа фотографа Lakshitha Karunarathna The Resting Monarch, победившая в категории Wildscape & Animals in Habitat в фотоконкурсе Nature inFocus 2021
6 из 15

"Отдыхающий монарх". Гигантский ковер из бабочек на дереве восхищает и пугает одновременно. С этим фото Лакшита Карунаратна (Lakshitha Karunarathna) победил в номинации "Дикая природа и животные в их среде".

© Фото : Lakshitha Karunarathna/ Nature inFocus 2021
© Фото : Mohammad Murad/ Nature inFocus 2021

В номинации "Портреты животных" победу праздновал Мохаммад Мурад (Mohammad Murad) с "Городскими огнями". Фотограф больше двух месяцев наблюдал за поведением аравийских рыжих лисиц в Кувейте. Животные так к нему привыкли, что выходили из логова, едва услышав звук автомобиля.

Работа фотографа Mohammad Murad City Lights, победившая в категории Animal Portraits в фотоконкурсе Nature inFocus 2021
7 из 15

В номинации "Портреты животных" победу праздновал Мохаммад Мурад (Mohammad Murad) с "Городскими огнями". Фотограф больше двух месяцев наблюдал за поведением аравийских рыжих лисиц в Кувейте. Животные так к нему привыкли, что выходили из логова, едва услышав звук автомобиля.

© Фото : Mohammad Murad/ Nature inFocus 2021
© Фото : Gnaneswar CH/ Nature inFocus 2021

Гадюка ползет по рисовому полю, а женщины продолжают работать, словно не замечая опасности. Автор фото — Гнанесвар (Gnaneswar CH), второе место в номинации "Вопросы сохранения природы".

Работа фотографа Gnaneswar CH This Divided Land, финалист в категории Conservation Issues в фотоконкурсе Nature inFocus 2021
8 из 15

Гадюка ползет по рисовому полю, а женщины продолжают работать, словно не замечая опасности. Автор фото — Гнанесвар (Gnaneswar CH), второе место в номинации "Вопросы сохранения природы".

© Фото : Gnaneswar CH/ Nature inFocus 2021
© Фото : Kushal Guttedar/ Nature inFocus 2021

Вот это погоня! Поросенок спасается от охотящейся львицы. Снимок Кушала Гуттедара (Kushal Guttedar) удостоен особого упоминания в номинации "Поведение животного".

Работа фотографа Kushal Guttedar Cut To The Chase, финалист в категории Animal Behaviour в фотоконкурсе Nature inFocus 2021
9 из 15

Вот это погоня! Поросенок спасается от охотящейся львицы. Снимок Кушала Гуттедара (Kushal Guttedar) удостоен особого упоминания в номинации "Поведение животного".

© Фото : Kushal Guttedar/ Nature inFocus 2021
© Фото : Magnus Lundgren/ Nature inFocus 2021

"Иллюзионист" Магнуса Лундгрена (Magnus Lundgren) остановился на втором месте в номинации "Творческая фотография природы". Осьминог Wunderpus photogenicus — мечта фотографа: длинные щупальца, прозрачное тело и способность имитировать других животных.

Работа фотографа Magnus Lundgren The Illusionist, финалист в категории Creative Nature Photography в фотоконкурсе Nature inFocus 2021
10 из 15

"Иллюзионист" Магнуса Лундгрена (Magnus Lundgren) остановился на втором месте в номинации "Творческая фотография природы". Осьминог Wunderpus photogenicus — мечта фотографа: длинные щупальца, прозрачное тело и способность имитировать других животных.

© Фото : Magnus Lundgren/ Nature inFocus 2021
© Фото : Lakshitha Karunarathna / Nature inFocus 2021

Желтоклювый бык — очень любопытная птица из
семейства воробьиных. Один такой забрался на нос водяного буйвола. Птахе — насекомые, млекопитающему — защита от клещей. Фотографу Лакшите Карунаратне (Lakshitha Karunarathna) — второе место в номинации "Портреты животных".

Работа фотографа Lakshitha Karunarathna Pay Through The Nose, финалист в категории Animal Portraits в фотоконкурсе Nature inFocus 2021
11 из 15

Желтоклювый бык — очень любопытная птица из
семейства воробьиных. Один такой забрался на нос водяного буйвола. Птахе — насекомые, млекопитающему — защита от клещей. Фотографу Лакшите Карунаратне (Lakshitha Karunarathna) — второе место в номинации "Портреты животных".

© Фото : Lakshitha Karunarathna / Nature inFocus 2021
© Фото : Karamjeet Singh/ Nature inFocus 2021

"Заблудшие". В индийской провинции Ладакх становится все больше диких собак, угрожающих другим животных. Однако местные жители нашли решение: они приручили собак, чтобы те охраняли деревни от гималайских медведей. Фото Карамаджита Сингха (Karamjeet Singh) завоевало второе место в номинации "Вопросы сохранения природы".

Работа фотографа Karamjeet Singh Going Astray, финалист в категории Conservation Issues в фотоконкурсе Nature inFocus 2021
12 из 15

"Заблудшие". В индийской провинции Ладакх становится все больше диких собак, угрожающих другим животных. Однако местные жители нашли решение: они приручили собак, чтобы те охраняли деревни от гималайских медведей. Фото Карамаджита Сингха (Karamjeet Singh) завоевало второе место в номинации "Вопросы сохранения природы".

© Фото : Karamjeet Singh/ Nature inFocus 2021
© Фото : Thomas Vijayan/ Nature inFocus 2021

Работа Томаса Виджаяна (Thomas Vijayan) "Старик и лес" удостоена особого упоминания в номинации "Вопросы сохранения природы".

Работа фотографа Thomas Vijayan The Old Man And The Forest, финалист в категории Conservation Issues в фотоконкурсе Nature inFocus 2021
13 из 15

Работа Томаса Виджаяна (Thomas Vijayan) "Старик и лес" удостоена особого упоминания в номинации "Вопросы сохранения природы".

© Фото : Thomas Vijayan/ Nature inFocus 2021
© Фото : Anirudh Kamakeri / Nature inFocus 2021

"Мечты паука" привели Анирудха Камакери (Anirudh Kamakeri) на второе место в номинации "Молодой фотограф".

Работа фотографа Anirudh Kamakeri Spider Dreams, финалист в категории Young Photographer в фотоконкурсе Nature inFocus 2021
14 из 15

"Мечты паука" привели Анирудха Камакери (Anirudh Kamakeri) на второе место в номинации "Молодой фотограф".

© Фото : Anirudh Kamakeri / Nature inFocus 2021
© Фото : Panos Laskarakis / Nature inFocus 2021

"Король пирует". Во время путешествия по дельте реки Окаванго в Ботсване Панос Ласкаракис (Panos Laskarakis) стал свидетелем прайда львов, охотящихся на буйволов. Ночью гиены пыталась украсть у победителей добычу. Битва была жестокой. Фото сделано на следующий день. Второе место в номинации "Портреты животных".

Работа фотографа Panos Laskarakis The King’s Feast, финалист в категории Animal Portraits в фотоконкурсе Nature inFocus 2021
15 из 15

"Король пирует". Во время путешествия по дельте реки Окаванго в Ботсване Панос Ласкаракис (Panos Laskarakis) стал свидетелем прайда львов, охотящихся на буйволов. Ночью гиены пыталась украсть у победителей добычу. Битва была жестокой. Фото сделано на следующий день. Второе место в номинации "Портреты животных".

© Фото : Panos Laskarakis / Nature inFocus 2021
 
ФотоприродалевДикие животные
 
 
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