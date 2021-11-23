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ЕК предложила механизм введения ограничений против транспортных компаний
ЕК предложила механизм введения ограничений против транспортных компаний - РИА Новости, 23.11.2021
ЕК предложила механизм введения ограничений против транспортных компаний
Еврокомиссия предлагает механизм быстрого введения ограничительных мер против организаций, замешанных в доставке нелегалов на границы ЕС, говорится в... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T19:19
2021-11-23T19:36
в мире
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еврокомиссия
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ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
европа
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БРЮССЕЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия предлагает механизм быстрого введения ограничительных мер против организаций, замешанных в доставке нелегалов на границы ЕС, говорится в распространенных Еврокомиссией пояснениях к предложенным во вторник мерам."Эффективность этих мер будет зависеть от того, насколько быстро они применяются", - говорится в документе.Согласно предложению, Еврокомиссия, после получения данных об участии той или иной транспортной компании в доставке нелегальных мигрантов к границам ЕС, сможет определять необходимые ограничительные меры и вводить их.При этом до введения мер необходимо дать возможность выступить с пояснениями самой транспортной компании. "Исполнительный акт вступает в действие сразу поле его одобрения Еврокомиссией", - говорится в документе."Период применения этих мер не должен превышать один год. Эти меры должны быть при необходимости пересмотрены и могут быть продлены", - указывается в документе.Далее в течение 14 дней ЕК должна будет согласовать принятые меры с комитетом постпредов стран-членов Евросоюза. Если постпреды не одобрят принятые комиссией меры, они должны быть незамедлительно отозваны.Обычная процедура введения санкций ЕС гораздо более сложная и занимает достаточно длительный период.
https://ria.ru/20211123/evrokomissiya-1760398787.html
https://ria.ru/20211110/granitsa-1758457462.html
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в мире, белоруссия, польша, евросоюз, еврокомиссия, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, европа, санкции
19:19 23.11.2021 (обновлено: 19:36 23.11.2021)
 
ЕК предложила механизм введения ограничений против транспортных компаний

Еврокомиссия предлагает быстрый механизм введения ограничений против транспортных компаний

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 23 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия предлагает механизм быстрого введения ограничительных мер против организаций, замешанных в доставке нелегалов на границы ЕС, говорится в распространенных Еврокомиссией пояснениях к предложенным во вторник мерам.
"Эффективность этих мер будет зависеть от того, насколько быстро они применяются", - говорится в документе.
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Согласно предложению, Еврокомиссия, после получения данных об участии той или иной транспортной компании в доставке нелегальных мигрантов к границам ЕС, сможет определять необходимые ограничительные меры и вводить их.
При этом до введения мер необходимо дать возможность выступить с пояснениями самой транспортной компании. "Исполнительный акт вступает в действие сразу поле его одобрения Еврокомиссией", - говорится в документе.
"Период применения этих мер не должен превышать один год. Эти меры должны быть при необходимости пересмотрены и могут быть продлены", - указывается в документе.
Далее в течение 14 дней ЕК должна будет согласовать принятые меры с комитетом постпредов стран-членов Евросоюза. Если постпреды не одобрят принятые комиссией меры, они должны быть незамедлительно отозваны.
Обычная процедура введения санкций ЕС гораздо более сложная и занимает достаточно длительный период.
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