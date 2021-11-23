https://ria.ru/20211123/energoperekhod-1760335808.html

Лавров рассказал, от чего зависит переход России к углеродной нейтральности

Лавров рассказал, от чего зависит переход России к углеродной нейтральности - РИА Новости, 23.11.2021

Лавров рассказал, от чего зависит переход России к углеродной нейтральности

Возможность перехода России к углеродной нейтральности раньше 2060 года будет зависеть от учетов интересов Москвы, Запад должен осознать, что многие их запреты... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T13:55

2021-11-23T13:55

2021-11-23T13:55

общество

владимир путин

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Возможность перехода России к углеродной нейтральности раньше 2060 года будет зависеть от учетов интересов Москвы, Запад должен осознать, что многие их запреты могут замедлять темпы перехода РФ к углеродной нейтральности, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что углеродная нейтральность России должна быть обеспечена к 2060 году."Президент Путин на прошлой неделе, говоря о наших планах по климатической повестке, сказал, что мы объявляем цель достижения углеродной нейтральности к 2060 году. Он сказал не позже, но может быть раньше. Вот это вот "может быть раньше", конечно, будет зависеть от того, насколько наши интересы будут учтены", - сказал Лавров на форуме "Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством".В шотландском Глазго 13 ноября завершилась Конференция ООН по изменению климата (2021 United Nations Climate Change Conference, COP26). Страны-участницы подписали итоговые документы. В том числе, была принята ключевая шестая статья соглашения, которая вводит в действия механизмы сокращения выбросов парниковых газов.

https://ria.ru/20210829/klimat-1747669906.html

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общество, владимир путин, сергей лавров, россия