Лавров рассказал, от чего зависит переход России к углеродной нейтральности
Лавров связал переход России к углеродной нейтральности с учетом интересов государства
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Возможность перехода России к углеродной нейтральности раньше 2060 года будет зависеть от учетов интересов Москвы, Запад должен осознать, что многие их запреты могут замедлять темпы перехода РФ к углеродной нейтральности, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что углеродная нейтральность России должна быть обеспечена к 2060 году.
"Президент Путин на прошлой неделе, говоря о наших планах по климатической повестке, сказал, что мы объявляем цель достижения углеродной нейтральности к 2060 году. Он сказал не позже, но может быть раньше. Вот это вот "может быть раньше", конечно, будет зависеть от того, насколько наши интересы будут учтены", - сказал Лавров на форуме "Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством".
"В немалой степени достижение целей, которые в Глазго были согласованы, будет зависеть от того, насколько Запад осознает вредоносный характер своих запретов, а они применяются в отношении целого ряда государств на применение высоких технологий, в том числе технологий работы на шельфе, в арктических широтах и так далее", - добавил министр.
В шотландском Глазго 13 ноября завершилась Конференция ООН по изменению климата (2021 United Nations Climate Change Conference, COP26). Страны-участницы подписали итоговые документы. В том числе, была принята ключевая шестая статья соглашения, которая вводит в действия механизмы сокращения выбросов парниковых газов.
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