https://ria.ru/20211123/energoperekhod-1760332933.html

Лавров призвал учитывать особенности всех стран при энергопереходе

Лавров призвал учитывать особенности всех стран при энергопереходе - РИА Новости, 23.11.2021

Лавров призвал учитывать особенности всех стран при энергопереходе

Москва будет настаивать на том, чтобы энергопереход был недискриминационным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T13:37

2021-11-23T13:37

2021-11-23T13:49

в мире

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Москва будет настаивать на том, чтобы энергопереход был недискриминационным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Мы последовательно будем и далее работать на международных площадках в пользу сбалансированного, недискриминационного подхода к энергопереходу, настаивать будем на максимально полном учете особенностей всех без исключения государств", - сказал министр на форуме "Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством".По его словам, Москва продвигает концепцию формирования универсальных и прозрачных правил в сфере климатического регулирования и низкоэмиссионного развития, намерена и далее участвовать в переговорах по выработке мер по сохранению благоприятной для жизни человека окружающей среды.Энергопереход – мировая трансформация энергетики от ископаемых к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Он тесно связан с декарбонизацией – снижением выбросов парниковых газов при производстве. Президент России Владимир Путин заявил, что углеродная нейтральность РФ должна быть обеспечена к 2060 году.

https://ria.ru/20210829/klimat-1747669906.html

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в мире, сергей лавров, россия