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В Екатеринбурге задержали мужчину, избившего контролера из-за замечания
В Екатеринбурге задержали мужчину, избившего контролера из-за замечания - РИА Новости, 23.11.2021
В Екатеринбурге задержали мужчину, избившего контролера из-за замечания
Полиция в Екатеринбурге задержала мужчину, избившего контролера и повредившего троллейбус топором, сообщает во вторник УМВД по городу. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T10:42
2021-11-23T10:43
происшествия
заречный
екатеринбург
ленинский район
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Полиция в Екатеринбурге задержала мужчину, избившего контролера и повредившего троллейбус топором, сообщает во вторник УМВД по городу."Сотрудники отдела полиции №5 Ленинского района разыскали и задержали гражданина, которого подозревают в нанесении побоев контролеру и повреждении общественного транспорта", - говорится в сообщении.По данным полиции, 19 ноября в территориальный ОВД поступило сообщение от диспетчера ЕМУП "Трамвайно-троллейбусное управление" о том, что вечером в районе перекрестка улиц Чапаева и Декабристов произошла конфликтная ситуация между контролером и пассажирами троллейбуса 11-го маршрута. В ходе инцидента один из пассажиров, имевший признаки алкогольного опьянения, ударил 51-летнего работника ТТУ, в результате чего тот получил травму носа.После этого водитель через диспетчера вызвал полицию. При этом он заблокировал двери, чтобы дебошир не сбежал. Однако неизвестный достал из пакета топор и, разбив им окно троллейбуса, скрылся. Более никто из пассажиров троллейбуса не пострадал. Нарушитель доставлен в дежурную часть. Им оказался 21-летний житель города Заречный Свердловской области, работающий в Екатеринбурге электромонтажником. Молодой человек ранее не судим.Он признал, что в день инцидента находился в нетрезвом состоянии и неадекватно отреагировал на сделанное ему замечание. Проверка по факту его противоправных действий продолжается. В ближайшее время сотрудники полиции дадут правовую оценку происшествию, отмечает УМВД.
https://ria.ru/20210909/napadenie-1749364236.html
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заречный
екатеринбург
ленинский район
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происшествия, заречный, екатеринбург, ленинский район, свердловская область
10:42 23.11.2021 (обновлено: 10:43 23.11.2021)
 
В Екатеринбурге задержали мужчину, избившего контролера из-за замечания

В Екатеринбурге задержали мужчину, избившего контролера и повредившего троллейбус топором

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 ноя – РИА Новости. Полиция в Екатеринбурге задержала мужчину, избившего контролера и повредившего троллейбус топором, сообщает во вторник УМВД по городу.
"Сотрудники отдела полиции №5 Ленинского района разыскали и задержали гражданина, которого подозревают в нанесении побоев контролеру и повреждении общественного транспорта", - говорится в сообщении.
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По данным полиции, 19 ноября в территориальный ОВД поступило сообщение от диспетчера ЕМУП "Трамвайно-троллейбусное управление" о том, что вечером в районе перекрестка улиц Чапаева и Декабристов произошла конфликтная ситуация между контролером и пассажирами троллейбуса 11-го маршрута. В ходе инцидента один из пассажиров, имевший признаки алкогольного опьянения, ударил 51-летнего работника ТТУ, в результате чего тот получил травму носа.
После этого водитель через диспетчера вызвал полицию. При этом он заблокировал двери, чтобы дебошир не сбежал. Однако неизвестный достал из пакета топор и, разбив им окно троллейбуса, скрылся. Более никто из пассажиров троллейбуса не пострадал. Нарушитель доставлен в дежурную часть. Им оказался 21-летний житель города Заречный Свердловской области, работающий в Екатеринбурге электромонтажником. Молодой человек ранее не судим.
Он признал, что в день инцидента находился в нетрезвом состоянии и неадекватно отреагировал на сделанное ему замечание. Проверка по факту его противоправных действий продолжается. В ближайшее время сотрудники полиции дадут правовую оценку происшествию, отмечает УМВД.
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