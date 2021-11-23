https://ria.ru/20211123/efiopiya-1760312196.html

Лауреат Нобелевской премии мира возглавит войска Эфиопии против повстанцев

Лауреат Нобелевской премии мира возглавит войска Эфиопии против повстанцев - РИА Новости, 23.11.2021

Лауреат Нобелевской премии мира возглавит войска Эфиопии против повстанцев

Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед возьмет на себя руководство войсками для борьбы с повстанцами "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ), сообщает... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T12:14

2021-11-23T12:14

2021-11-23T15:19

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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед возьмет на себя руководство войсками для борьбы с повстанцами "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ), сообщает радиовещательная корпорация Fana."Мы живем в то время, когда управление страной требует жертв. Я обязуюсь возглавить Национальные силы обороны на фронте", — приводит его слова СМИ. Глава правительства выразил уверенность, что государство победит всех своих врагов, которые пытаются навязать ему неоколониализм.Ахмед пришел к власти в 2018 году. Через год он получил Нобелевскую премию мира за усилия, положившие конец вражде с Эритреей.Ситуация в ЭфиопииСевер страны находится в эпицентре конфликта с ноября 2020 года. Тогда власти обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя", который доминировал в политической жизни республики почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали региональную операцию против него.В июне 2021-го мятежники взяли административный центр Тыграя город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление, установили контроль над частью Тыграя и вторглись в регион Амхара.В начале ноября западные СМИ сообщили, что девять протестных движений Эфиопии создали новый альянс, в задачи которого входит смена действующих властей и учреждение переходного органа. В союз вошли крупные антиправительственные силы, включая "Народный фронт освобождения Тыграя" (НФОТ) и "Армию освобождения Оромо" (АОО), которые центр считает террористическими группировками. Соглашение об объединении подписали в Вашингтоне.В ноябре парламент республики утвердил режим чрезвычайной ситуации на территории всей страны для защиты населения от НФОТ, он будет действовать полгода.Как заявил РИА Новости посол Эфиопии в США Фицум Арега, сотни тысяч жителей добровольно идут на военную службу для обороны страны от мятежников.

https://ria.ru/20211103/efiopiya-1757503880.html

https://ria.ru/20211113/efiopiya-1758881872.html

https://ria.ru/20211103/efiopiya-1757505534.html

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в мире, эфиопия, эритрея