https://ria.ru/20211123/efiopiya-1760312196.html
Лауреат Нобелевской премии мира возглавит войска Эфиопии против повстанцев
Лауреат Нобелевской премии мира возглавит войска Эфиопии против повстанцев - РИА Новости, 23.11.2021
Лауреат Нобелевской премии мира возглавит войска Эфиопии против повстанцев
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед возьмет на себя руководство войсками для борьбы с повстанцами "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ), сообщает... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T12:14
2021-11-23T12:14
2021-11-23T15:19
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед возьмет на себя руководство войсками для борьбы с повстанцами "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ), сообщает радиовещательная корпорация Fana."Мы живем в то время, когда управление страной требует жертв. Я обязуюсь возглавить Национальные силы обороны на фронте", — приводит его слова СМИ. Глава правительства выразил уверенность, что государство победит всех своих врагов, которые пытаются навязать ему неоколониализм.Ахмед пришел к власти в 2018 году. Через год он получил Нобелевскую премию мира за усилия, положившие конец вражде с Эритреей.Ситуация в ЭфиопииСевер страны находится в эпицентре конфликта с ноября 2020 года. Тогда власти обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя", который доминировал в политической жизни республики почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали региональную операцию против него.В июне 2021-го мятежники взяли административный центр Тыграя город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление, установили контроль над частью Тыграя и вторглись в регион Амхара.В начале ноября западные СМИ сообщили, что девять протестных движений Эфиопии создали новый альянс, в задачи которого входит смена действующих властей и учреждение переходного органа. В союз вошли крупные антиправительственные силы, включая "Народный фронт освобождения Тыграя" (НФОТ) и "Армию освобождения Оромо" (АОО), которые центр считает террористическими группировками. Соглашение об объединении подписали в Вашингтоне.В ноябре парламент республики утвердил режим чрезвычайной ситуации на территории всей страны для защиты населения от НФОТ, он будет действовать полгода.Как заявил РИА Новости посол Эфиопии в США Фицум Арега, сотни тысяч жителей добровольно идут на военную службу для обороны страны от мятежников.
https://ria.ru/20211103/efiopiya-1757503880.html
https://ria.ru/20211113/efiopiya-1758881872.html
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в мире, эфиопия, эритрея
12:14 23.11.2021 (обновлено: 15:19 23.11.2021)
Лауреат Нобелевской премии мира возглавит войска Эфиопии против повстанцев
Лауреат Нобелевской премии мира Абий Ахмед возглавит войска Эфиопии в борьбе с повстанцами
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости.
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед возьмет на себя руководство войсками для борьбы с повстанцами "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ), сообщает радиовещательная корпорация Fana
.
"Мы живем в то время, когда управление страной требует жертв. Я обязуюсь возглавить Национальные силы обороны на фронте", — приводит его слова СМИ.
Глава правительства выразил уверенность, что государство победит всех своих врагов, которые пытаются навязать ему неоколониализм.
Ахмед пришел к власти в 2018 году. Через год он получил Нобелевскую премию мира за усилия, положившие конец вражде с Эритреей
.
Ситуация в Эфиопии
Север страны находится в эпицентре конфликта с ноября 2020 года. Тогда власти обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя", который доминировал в политической жизни республики почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали региональную операцию против него.
В июне 2021-го мятежники взяли административный центр Тыграя город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление, установили контроль над частью Тыграя и вторглись в регион Амхара.
В начале ноября западные СМИ сообщили, что девять протестных движений Эфиопии создали новый альянс, в задачи которого входит смена действующих властей и учреждение переходного органа. В союз вошли крупные антиправительственные силы, включая "Народный фронт освобождения Тыграя" (НФОТ) и "Армию освобождения Оромо" (АОО), которые центр считает террористическими группировками. Соглашение об объединении подписали в Вашингтоне
.
В ноябре парламент республики утвердил режим чрезвычайной ситуации на территории всей страны для защиты населения от НФОТ, он будет действовать полгода.
Как заявил РИА Новости посол Эфиопии в США
Фицум Арега, сотни тысяч жителей добровольно идут на военную службу для обороны страны от мятежников.