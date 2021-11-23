Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211123/efiopiya-1760312196.html
Лауреат Нобелевской премии мира возглавит войска Эфиопии против повстанцев
Лауреат Нобелевской премии мира возглавит войска Эфиопии против повстанцев - РИА Новости, 23.11.2021
Лауреат Нобелевской премии мира возглавит войска Эфиопии против повстанцев
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед возьмет на себя руководство войсками для борьбы с повстанцами "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ), сообщает... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T12:14
2021-11-23T15:19
в мире
эфиопия
эритрея
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155966/57/1559665753_0:36:1950:1133_1920x0_80_0_0_4036cd89f48a26e013486b9f71d0665f.jpg
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед возьмет на себя руководство войсками для борьбы с повстанцами "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ), сообщает радиовещательная корпорация Fana."Мы живем в то время, когда управление страной требует жертв. Я обязуюсь возглавить Национальные силы обороны на фронте", — приводит его слова СМИ. Глава правительства выразил уверенность, что государство победит всех своих врагов, которые пытаются навязать ему неоколониализм.Ахмед пришел к власти в 2018 году. Через год он получил Нобелевскую премию мира за усилия, положившие конец вражде с Эритреей.Ситуация в ЭфиопииСевер страны находится в эпицентре конфликта с ноября 2020 года. Тогда власти обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя", который доминировал в политической жизни республики почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали региональную операцию против него.В июне 2021-го мятежники взяли административный центр Тыграя город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление, установили контроль над частью Тыграя и вторглись в регион Амхара.В начале ноября западные СМИ сообщили, что девять протестных движений Эфиопии создали новый альянс, в задачи которого входит смена действующих властей и учреждение переходного органа. В союз вошли крупные антиправительственные силы, включая "Народный фронт освобождения Тыграя" (НФОТ) и "Армию освобождения Оромо" (АОО), которые центр считает террористическими группировками. Соглашение об объединении подписали в Вашингтоне.В ноябре парламент республики утвердил режим чрезвычайной ситуации на территории всей страны для защиты населения от НФОТ, он будет действовать полгода.Как заявил РИА Новости посол Эфиопии в США Фицум Арега, сотни тысяч жителей добровольно идут на военную службу для обороны страны от мятежников.
https://ria.ru/20211103/efiopiya-1757503880.html
https://ria.ru/20211113/efiopiya-1758881872.html
https://ria.ru/20211103/efiopiya-1757505534.html
эфиопия
эритрея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155966/57/1559665753_27:0:1918:1418_1920x0_80_0_0_1c3d95d0648abbd985112e94c8d097c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, эфиопия, эритрея
12:14 23.11.2021 (обновлено: 15:19 23.11.2021)
 
Лауреат Нобелевской премии мира возглавит войска Эфиопии против повстанцев

Лауреат Нобелевской премии мира Абий Ахмед возглавит войска Эфиопии в борьбе с повстанцами

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПремьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али
Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед возьмет на себя руководство войсками для борьбы с повстанцами "Народного фронта освобождения Тыграя" (НФОТ), сообщает радиовещательная корпорация Fana.
"Мы живем в то время, когда управление страной требует жертв. Я обязуюсь возглавить Национальные силы обороны на фронте", — приводит его слова СМИ.
Глава правительства выразил уверенность, что государство победит всех своих врагов, которые пытаются навязать ему неоколониализм.
Ахмед пришел к власти в 2018 году. Через год он получил Нобелевскую премию мира за усилия, положившие конец вражде с Эритреей.
Город Аддис-Абеба, столица Эфиопии - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 11:10
В ООН обвинили все стороны конфликта в Эфиопии в нарушении прав человека

Ситуация в Эфиопии

Север страны находится в эпицентре конфликта с ноября 2020 года. Тогда власти обвинили "Народный фронт освобождения Тыграя", который доминировал в политической жизни республики почти три десятилетия, в нападении на военную базу и начали региональную операцию против него.
В июне 2021-го мятежники взяли административный центр Тыграя город Мэкэле, правительство Эфиопии объявило о безоговорочном прекращении огня. Однако позднее повстанцы заявили, что начали новое наступление, установили контроль над частью Тыграя и вторглись в регион Амхара.
Эфиопия - РИА Новости, 1920, 13.11.2021
13 ноября, 09:34Религия
Посол Эфиопии в США назвал условия переговоров с повстанцами
В начале ноября западные СМИ сообщили, что девять протестных движений Эфиопии создали новый альянс, в задачи которого входит смена действующих властей и учреждение переходного органа. В союз вошли крупные антиправительственные силы, включая "Народный фронт освобождения Тыграя" (НФОТ) и "Армию освобождения Оромо" (АОО), которые центр считает террористическими группировками. Соглашение об объединении подписали в Вашингтоне.
В ноябре парламент республики утвердил режим чрезвычайной ситуации на территории всей страны для защиты населения от НФОТ, он будет действовать полгода.
Как заявил РИА Новости посол Эфиопии в США Фицум Арега, сотни тысяч жителей добровольно идут на военную службу для обороны страны от мятежников.
Строительство дамбы в бассейне Нила в Эфиопии - РИА Новости, 1920, 03.11.2021
3 ноября, 11:18Туризм
Посольство России в Эфиопии рекомендовало отложить поездки в страну
 
В миреЭфиопияЭритрея
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Автоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"
03:11Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИ
03:06В Крыму исключили возобновление подачи воды с Украины
03:00Юрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имущество
02:51Американцев поразила фотография советского солдата до и после войны
02:36В Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*
02:35Любимый продукт диетологов оказался с подвохом
02:15Экономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерам
02:15Врач рассказал, сколько воды пить в зимний период
02:07Противники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции США
01:40Подозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срок
01:39На Украине пообещали России "адские" санкции
01:15Специалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфоне
00:24Белый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и Путина
00:20В ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада Украине
00:17В ДНР заявили о деградации переговоров с Киевом
23:59В Минэнерго США надеются на снижение цен на нефть
23:58В "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректора
23:50Белый дом не исключил высвобождение дополнительных запасов нефти из резерва
23:48Разведки Украины, США и Британии обменялись данными о действиях России
Лента новостейМолния
Автоэксперт объяснил, как отличить поддельную "незамерзайку"Роскомнадзор рассказал о многочисленных случаях цензуры российских СМИВ Крыму исключили возобновление подачи воды с УкраиныЮрист рассказал, за какие квартиры не нужно платить налог на имуществоАмериканцев поразила фотография советского солдата до и после войныВ Хабаровске задержали иностранца, финансировавшего террористов "ан-Нусры"*Любимый продукт диетологов оказался с подвохомЭкономист напомнила, какие льготы положены одиноким пенсионерамВрач рассказал, сколько воды пить в зимний периодПротивники "Северного потока — 2" в бундестаге не поддержали санкции СШАПодозреваемому в наезде на людей в Висконсине грозит пожизненный срокНа Украине пообещали России "адские" санкцииСпециалист рассказал, какие приложения часто забивают память в смартфонеБелый дом отказался объявить о предстоящих контактах Байдена и ПутинаВ ДНР рассказали, чем опасна для Донбасса помощь Запада УкраинеВ ДНР заявили о деградации переговоров с КиевомВ Минэнерго США надеются на снижение цен на нефтьВ "Вертолетах России" отказались комментировать смену гендиректораБелый дом не исключил высвобождение дополнительных запасов нефти из резерваРазведки Украины, США и Британии обменялись данными о действиях России