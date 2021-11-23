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Telegram исключил каналы чиновников и госструктур из рекламной платформы
Telegram исключил каналы чиновников и госструктур из рекламной платформы - РИА Новости, 23.11.2021
Telegram исключил каналы чиновников и госструктур из рекламной платформы
Telegram исключает каналы чиновников и госструктур из рекламной платформы, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в комментариях своего телеграм-канала. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T16:18
2021-11-23T16:18
общество
технологии
павел дуров
apple ios
google android
telegram (приложение)
windows
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Telegram исключает каналы чиновников и госструктур из рекламной платформы, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в комментариях своего телеграм-канала.В октябре Telegram сообщил о запуске рекламной платформы, сообщения размещаются в каналах, имеющих более 1 тысячи подписчиков, тексты ограничены 160 символами. Мессенджер отметил, что содержание рекламных сообщений основано исключительно на темах каналов, в которых они появляются - это значит, что пользовательские данные не анализируются, каждый посетитель канала в Telegram будет видеть одно и то же сообщение.Дуров в своем канале в Telegram писал, что мессенджер не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных беседах или группах - только в больших каналах. Он сообщил, что реклама не будет навязчивой, в ней допускаются только короткие тексты, не содержащие внешние ссылки или фотографии.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Приложение доступно для Android, iOS и macOS, Windows Phone и Windows, и Linux.
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общество, технологии, павел дуров, apple ios, google android, telegram (приложение), windows
16:18 23.11.2021
 
Telegram исключил каналы чиновников и госструктур из рекламной платформы

Павел Дуров: сейчас мы исключаем из рекламной платформы каналы чиновников и госструктур

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМессенджер Telegram на экране телефона
Мессенджер Telegram на экране телефона - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Telegram исключает каналы чиновников и госструктур из рекламной платформы, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в комментариях своего телеграм-канала.
"Сейчас мы исключаем из рекламной платформы каналы чиновников и госструктур", - сказал Дуров, отвечая на вопрос пользователя, будет ли реклама появляться в каналах государственных структур и политиков, так как в тестовом режиме она была там замечена.
В октябре Telegram сообщил о запуске рекламной платформы, сообщения размещаются в каналах, имеющих более 1 тысячи подписчиков, тексты ограничены 160 символами. Мессенджер отметил, что содержание рекламных сообщений основано исключительно на темах каналов, в которых они появляются - это значит, что пользовательские данные не анализируются, каждый посетитель канала в Telegram будет видеть одно и то же сообщение.
Дуров в своем канале в Telegram писал, что мессенджер не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных беседах или группах - только в больших каналах. Он сообщил, что реклама не будет навязчивой, в ней допускаются только короткие тексты, не содержащие внешние ссылки или фотографии.
Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Приложение доступно для Android, iOS и macOS, Windows Phone и Windows, и Linux.
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ОбществоТехнологииПавел ДуровApple iOSGoogle AndroidTelegram (приложение)Windows
 
 
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