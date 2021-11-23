https://ria.ru/20211123/durov-1760368073.html

Telegram исключил каналы чиновников и госструктур из рекламной платформы

Telegram исключил каналы чиновников и госструктур из рекламной платформы - РИА Новости, 23.11.2021

Telegram исключил каналы чиновников и госструктур из рекламной платформы

Telegram исключает каналы чиновников и госструктур из рекламной платформы, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в комментариях своего телеграм-канала. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T16:18

2021-11-23T16:18

2021-11-23T16:18

общество

технологии

павел дуров

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Telegram исключает каналы чиновников и госструктур из рекламной платформы, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в комментариях своего телеграм-канала.В октябре Telegram сообщил о запуске рекламной платформы, сообщения размещаются в каналах, имеющих более 1 тысячи подписчиков, тексты ограничены 160 символами. Мессенджер отметил, что содержание рекламных сообщений основано исключительно на темах каналов, в которых они появляются - это значит, что пользовательские данные не анализируются, каждый посетитель канала в Telegram будет видеть одно и то же сообщение.Дуров в своем канале в Telegram писал, что мессенджер не будет показывать рекламные сообщения в списке чатов, личных беседах или группах - только в больших каналах. Он сообщил, что реклама не будет навязчивой, в ней допускаются только короткие тексты, не содержащие внешние ссылки или фотографии.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Приложение доступно для Android, iOS и macOS, Windows Phone и Windows, и Linux.

https://ria.ru/20211118/telegram-1759713313.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, технологии, павел дуров, apple ios, google android, telegram (приложение), windows