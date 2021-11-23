https://ria.ru/20211123/dtp-1760421620.html
Несколько автомобилей столкнулись на юго-востоке Москвы
Несколько автомобилей столкнулись на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 23.11.2021
Несколько автомобилей столкнулись на юго-востоке Москвы
Несколько автомобилей столкнулись на юго-востоке Москвы, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно". РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T20:14
2021-11-23T20:14
2021-11-23T20:14
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_0:100:1936:1189_1920x0_80_0_0_ae290d661aa0ff9161ca5c4e24464097.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на юго-востоке Москвы, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно"."На съезде с Волгоградского проспекта на МКАД столкнулись несколько автомобилей. Информация о пострадавших и обстоятельствах произошедшего уточняется", - говорится в сообщении.Съезд с Волгоградского проспекта на МКАД перекрыт, движение осуществляется по обочине. Для съезда на кольцевую дорогу водителей просят выбирать соседний Рязанский проспект.
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153124/58/1531245809_110:0:1827:1288_1920x0_80_0_0_8a65df2d0acc24694c9ef15df1e8c5af.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы
Несколько автомобилей столкнулись на юго-востоке Москвы
На съезде с Волгоградского проспекта на МКАД столкнулись несколько автомобилей