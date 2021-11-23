https://ria.ru/20211123/dtp-1760421620.html

Несколько автомобилей столкнулись на юго-востоке Москвы

Несколько автомобилей столкнулись на юго-востоке Москвы - РИА Новости, 23.11.2021

Несколько автомобилей столкнулись на юго-востоке Москвы

Несколько автомобилей столкнулись на юго-востоке Москвы, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно". РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T20:14

2021-11-23T20:14

2021-11-23T20:14

происшествия

москва

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на юго-востоке Москвы, информация о пострадавших уточняется, сообщается в Telegram-канале "Дептранс. Оперативно"."На съезде с Волгоградского проспекта на МКАД столкнулись несколько автомобилей. Информация о пострадавших и обстоятельствах произошедшего уточняется", - говорится в сообщении.Съезд с Волгоградского проспекта на МКАД перекрыт, движение осуществляется по обочине. Для съезда на кольцевую дорогу водителей просят выбирать соседний Рязанский проспект.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы