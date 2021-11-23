https://ria.ru/20211123/dtp-1760299024.html

В Иваново три человека пострадали в ДТП с участием скорой помощи

В Иваново три человека пострадали в ДТП с участием скорой помощи - РИА Новости, 23.11.2021

В Иваново три человека пострадали в ДТП с участием скорой помощи

Три человека госпитализированы в результате ДТП с участием машины скорой помощи в Иваново, сообщает УМВД по региону. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T11:22

2021-11-23T11:22

2021-11-23T11:22

происшествия

иваново

авто

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РЯЗАНЬ, 23 ноя - РИА Новости. Три человека госпитализированы в результате ДТП с участием машины скорой помощи в Иваново, сообщает УМВД по региону."В Иванове на перекрестке пр. Ленина - ул. Громобоя ДТП с участием скорой. Карета СМП следовала в сторону госпиталя на красный сигнал светофора и столкнулась с автомашиной SsangYong. Автомобиль потерял управление, снес металлическое ограждение, выехал за пределы проезжей части и врезался в каменную колонну забора", - говорится в сообщении на странице ивановской полиции в социальной сети "ВКонтакте".По предварительным данным, пострадали пациентка, фельдшер, врач и водитель скорой. "Три человека, включая пациентку, госпитализированы", - отмечается в сообщении.Полиция заявила, что 55-летний водитель SsangYong за текущий год трижды привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима.

https://ria.ru/20211123/dtp-1760286545.html

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происшествия, иваново, авто