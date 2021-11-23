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СМИ узнали о состоянии пассажиров, выживших в ДТП с автобусом в Болгарии
СМИ узнали о состоянии пассажиров, выживших в ДТП с автобусом в Болгарии - РИА Новости, 23.11.2021
СМИ узнали о состоянии пассажиров, выживших в ДТП с автобусом в Болгарии
Жизни семи выживших в автокатастрофе с автобусом в Болгарии, в которой погибло не менее 45 человек, находятся вне опасности, передает портал Makpress со ссылкой РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T09:20
2021-11-23T10:18
в мире
болгария
дтп с автобусом в болгарии
новости - туризм
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БЕЛГРАД, 23 ноя - РИА Новости. Жизни семи выживших в автокатастрофе с автобусом в Болгарии, в которой погибло не менее 45 человек, находятся вне опасности, передает портал Makpress со ссылкой на медиков.Премьер Северной Македонии Зоран Заев ранее выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами крупной аварии, которая произошла во вторник на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии, когда автобус с македонскими номерами попал в ДТП и загорелся. СМИ сообщают разные данные о числе находившихся в автобусе людей, некоторые пишут о 52, некоторые - о 53. МВД Болгарии сообщило о 46 погибших, в числе которых 12 несовершеннолетних. По предварительным данным, автобус ехал из Турции в Северную Македонию.Северомакедонский премьер Заев сообщил во вторник, что отправился в Болгарию, вместе с ним поехали глава минздрава Венко Филипче и министр иностранных дел Буяр Османи. Заев также проинформировал, что в Болгарию отправлены соответствующие команды специалистов. Глава правительства Северной Македонии ранее указал, что будет очень благодарен властям Болгарии, "если откроют причины инцидента и поделятся этой информацией".
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в мире, болгария, дтп с автобусом в болгарии, новости - туризм
09:20 23.11.2021 (обновлено: 10:18 23.11.2021)
 
СМИ узнали о состоянии пассажиров, выживших в ДТП с автобусом в Болгарии

Семь человек спаслись в ДТП с автобусом в Болгарии, их жизни вне опасности

© AFP 2021 / Dimitar KyosemarlievНа месте ДТП с автобусом на автомагистрали "Струма" в Болгарии
На месте ДТП с автобусом на автомагистрали Струма в Болгарии - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© AFP 2021 / Dimitar Kyosemarliev
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БЕЛГРАД, 23 ноя - РИА Новости. Жизни семи выживших в автокатастрофе с автобусом в Болгарии, в которой погибло не менее 45 человек, находятся вне опасности, передает портал Makpress со ссылкой на медиков.
Премьер Северной Македонии Зоран Заев ранее выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами крупной аварии, которая произошла во вторник на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии, когда автобус с македонскими номерами попал в ДТП и загорелся. СМИ сообщают разные данные о числе находившихся в автобусе людей, некоторые пишут о 52, некоторые - о 53. МВД Болгарии сообщило о 46 погибших, в числе которых 12 несовершеннолетних. По предварительным данным, автобус ехал из Турции в Северную Македонию.
"В больницу "Н.И. Пирогов" в Софии после аварии автобуса на автомагистрали Струма поступили 17-летняя девушка и шесть взрослых. Их жизни вне опасности. Девушка и пятеро взрослых приняты в ожоговую клинику, один пострадавший направлен в травматологию. Проводятся дополнительные обследования", - цитирует портал доктора Майю Аргирову из ожоговой клиники.
Северомакедонский премьер Заев сообщил во вторник, что отправился в Болгарию, вместе с ним поехали глава минздрава Венко Филипче и министр иностранных дел Буяр Османи. Заев также проинформировал, что в Болгарию отправлены соответствующие команды специалистов. Глава правительства Северной Македонии ранее указал, что будет очень благодарен властям Болгарии, "если откроют причины инцидента и поделятся этой информацией".
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