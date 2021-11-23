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СМИ узнали о состоянии пассажиров, выживших в ДТП с автобусом в Болгарии

СМИ узнали о состоянии пассажиров, выживших в ДТП с автобусом в Болгарии - РИА Новости, 23.11.2021

СМИ узнали о состоянии пассажиров, выживших в ДТП с автобусом в Болгарии

Жизни семи выживших в автокатастрофе с автобусом в Болгарии, в которой погибло не менее 45 человек, находятся вне опасности, передает портал Makpress со ссылкой РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T09:20

2021-11-23T09:20

2021-11-23T10:18

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болгария

дтп с автобусом в болгарии

новости - туризм

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БЕЛГРАД, 23 ноя - РИА Новости. Жизни семи выживших в автокатастрофе с автобусом в Болгарии, в которой погибло не менее 45 человек, находятся вне опасности, передает портал Makpress со ссылкой на медиков.Премьер Северной Македонии Зоран Заев ранее выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами крупной аварии, которая произошла во вторник на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии, когда автобус с македонскими номерами попал в ДТП и загорелся. СМИ сообщают разные данные о числе находившихся в автобусе людей, некоторые пишут о 52, некоторые - о 53. МВД Болгарии сообщило о 46 погибших, в числе которых 12 несовершеннолетних. По предварительным данным, автобус ехал из Турции в Северную Македонию.Северомакедонский премьер Заев сообщил во вторник, что отправился в Болгарию, вместе с ним поехали глава минздрава Венко Филипче и министр иностранных дел Буяр Османи. Заев также проинформировал, что в Болгарию отправлены соответствующие команды специалистов. Глава правительства Северной Македонии ранее указал, что будет очень благодарен властям Болгарии, "если откроют причины инцидента и поделятся этой информацией".

https://ria.ru/20210913/avarii-1749836161.html

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в мире, болгария, дтп с автобусом в болгарии, новости - туризм