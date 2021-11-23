09:20 23.11.2021 (обновлено: 10:18 23.11.2021)
СМИ узнали о состоянии пассажиров, выживших в ДТП с автобусом в Болгарии
Семь человек спаслись в ДТП с автобусом в Болгарии, их жизни вне опасности
Премьер Северной Македонии Зоран Заев ранее выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами крупной аварии, которая произошла во вторник на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии, когда автобус с македонскими номерами попал в ДТП и загорелся. СМИ сообщают разные данные о числе находившихся в автобусе людей, некоторые пишут о 52, некоторые - о 53. МВД Болгарии сообщило о 46 погибших, в числе которых 12 несовершеннолетних. По предварительным данным, автобус ехал из Турции в Северную Македонию.
"В больницу "Н.И. Пирогов" в Софии после аварии автобуса на автомагистрали Струма поступили 17-летняя девушка и шесть взрослых. Их жизни вне опасности. Девушка и пятеро взрослых приняты в ожоговую клинику, один пострадавший направлен в травматологию. Проводятся дополнительные обследования", - цитирует портал доктора Майю Аргирову из ожоговой клиники.
Северомакедонский премьер Заев сообщил во вторник, что отправился в Болгарию, вместе с ним поехали глава минздрава Венко Филипче и министр иностранных дел Буяр Османи. Заев также проинформировал, что в Болгарию отправлены соответствующие команды специалистов. Глава правительства Северной Македонии ранее указал, что будет очень благодарен властям Болгарии, "если откроют причины инцидента и поделятся этой информацией".
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