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Россия обеспокоена провокациями ВСУ в Донбассе, заявил Песков
Россия обеспокоена провокациями ВСУ в Донбассе, заявил Песков - РИА Новости, 23.11.2021
Россия обеспокоена провокациями ВСУ в Донбассе, заявил Песков
Россия глубоко обеспокоена провокационными действиями ВС Украины на линии соприкосновения в Донбассе и попытками силового решения ситуации, заявил... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T12:38
2021-11-23T12:42
в мире
дмитрий песков
вооруженные силы украины
донбасс
ситуация в днр и лнр
россия
киев
москва
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россия глубоко обеспокоена провокационными действиями ВС Украины на линии соприкосновения в Донбассе и попытками силового решения ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы глубоко обеспокоены именно провокационными действиями со стороны украинских вооруженных сил на линии соприкосновения и подготовкой к возможному силовому решению, попытке силового решения проблемы Донбасса", - сказал Песков журналистам.Самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики до сих пор никак не провоцировали ситуацию на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Со своей стороны в Москве заявляют, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение и страна никому не угрожала и не угрожает."До сих пор самопровозглашенные республики никак не провоцировали ситуацию", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о том, может ли он гарантировать, что активизации боевых действий не будет со стороны Донбасса.
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в мире, дмитрий песков, вооруженные силы украины, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия, киев, москва
12:38 23.11.2021 (обновлено: 12:42 23.11.2021)
 
Россия обеспокоена провокациями ВСУ в Донбассе, заявил Песков

Песков: Россия глубоко обеспокоена провокациями ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россия глубоко обеспокоена провокационными действиями ВС Украины на линии соприкосновения в Донбассе и попытками силового решения ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы глубоко обеспокоены именно провокационными действиями со стороны украинских вооруженных сил на линии соприкосновения и подготовкой к возможному силовому решению, попытке силового решения проблемы Донбасса", - сказал Песков журналистам.
Самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики до сих пор никак не провоцировали ситуацию на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Со своей стороны в Москве заявляют, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение и страна никому не угрожала и не угрожает.
"До сих пор самопровозглашенные республики никак не провоцировали ситуацию", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о том, может ли он гарантировать, что активизации боевых действий не будет со стороны Донбасса.
Киев - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
Вчера, 05:07
Украинский эксперт оценил стратегию Киева по Донбассу
 
В миреДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныДонбассСитуация в ДНР и ЛНРРоссияКиевМосква
 
 
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