https://ria.ru/20211123/donbass-1760317803.html

Россия обеспокоена провокациями ВСУ в Донбассе, заявил Песков

Россия обеспокоена провокациями ВСУ в Донбассе, заявил Песков - РИА Новости, 23.11.2021

Россия обеспокоена провокациями ВСУ в Донбассе, заявил Песков

Россия глубоко обеспокоена провокационными действиями ВС Украины на линии соприкосновения в Донбассе и попытками силового решения ситуации, заявил... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T12:38

2021-11-23T12:38

2021-11-23T12:42

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россия глубоко обеспокоена провокационными действиями ВС Украины на линии соприкосновения в Донбассе и попытками силового решения ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы глубоко обеспокоены именно провокационными действиями со стороны украинских вооруженных сил на линии соприкосновения и подготовкой к возможному силовому решению, попытке силового решения проблемы Донбасса", - сказал Песков журналистам.Самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики до сих пор никак не провоцировали ситуацию на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Со своей стороны в Москве заявляют, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение и страна никому не угрожала и не угрожает."До сих пор самопровозглашенные республики никак не провоцировали ситуацию", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о том, может ли он гарантировать, что активизации боевых действий не будет со стороны Донбасса.

https://ria.ru/20211123/strategiya-1760270539.html

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в мире, дмитрий песков, вооруженные силы украины, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия, киев, москва