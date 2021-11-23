https://ria.ru/20211123/donbass-1760317803.html
Россия обеспокоена провокациями ВСУ в Донбассе, заявил Песков
Россия обеспокоена провокациями ВСУ в Донбассе, заявил Песков - РИА Новости, 23.11.2021
Россия обеспокоена провокациями ВСУ в Донбассе, заявил Песков
Россия глубоко обеспокоена провокационными действиями ВС Украины на линии соприкосновения в Донбассе и попытками силового решения ситуации, заявил... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T12:38
2021-11-23T12:38
2021-11-23T12:42
в мире
дмитрий песков
вооруженные силы украины
донбасс
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россия глубоко обеспокоена провокационными действиями ВС Украины на линии соприкосновения в Донбассе и попытками силового решения ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мы глубоко обеспокоены именно провокационными действиями со стороны украинских вооруженных сил на линии соприкосновения и подготовкой к возможному силовому решению, попытке силового решения проблемы Донбасса", - сказал Песков журналистам.Самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики до сих пор никак не провоцировали ситуацию на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Со своей стороны в Москве заявляют, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение и страна никому не угрожала и не угрожает."До сих пор самопровозглашенные республики никак не провоцировали ситуацию", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о том, может ли он гарантировать, что активизации боевых действий не будет со стороны Донбасса.
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в мире, дмитрий песков, вооруженные силы украины, донбасс, ситуация в днр и лнр, россия, киев, москва
12:38 23.11.2021 (обновлено: 12:42 23.11.2021)
Россия обеспокоена провокациями ВСУ в Донбассе, заявил Песков
Песков: Россия глубоко обеспокоена провокациями ВСУ на линии соприкосновения в Донбассе
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Россия
глубоко обеспокоена провокационными действиями ВС Украины
на линии соприкосновения в Донбассе
и попытками силового решения ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
.
"Мы глубоко обеспокоены именно провокационными действиями со стороны украинских вооруженных сил на линии соприкосновения и подготовкой к возможному силовому решению, попытке силового решения проблемы Донбасса", - сказал Песков журналистам.
Самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики до сих пор никак не провоцировали ситуацию на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Со своей стороны в Москве заявляют, что РФ перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение и страна никому не угрожала и не угрожает.
"До сих пор самопровозглашенные республики никак не провоцировали ситуацию", - сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о том, может ли он гарантировать, что активизации боевых действий не будет со стороны Донбасса.