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Умер старейший человек на планете
Умер старейший человек на планете - РИА Новости, 23.11.2021
Умер старейший человек на планете
На Филиппинах в 124 года умерла старейший человек в мире Франциска Сусано, сообщило правительство города Кабанкалан в Facebook. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T20:27
2021-11-23T20:27
2021-11-23T20:40
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филиппины
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. На Филиппинах в 124 года умерла старейший человек в мире Франциска Сусано, сообщило правительство города Кабанкалан в Facebook.Долгожительницы не стало в понедельник вечером."С грустью в сердце мы получили известие о том, что наша любимая Франциска Сусано скончалась. <…> Она всегда будет оставаться нашим вдохновением и гордостью", — написано в публикации.Причина смерти не уточняется. В местном управлении здравоохранения заявили, что у пенсионерки не было никаких симптомов вирусного заболевания.Городские власти подчеркнули, что статус покойной как самого старого человека на планете официально подтвержден Книгой рекордов Гиннесса. Сусано родилась 11 сентября 1897 года.
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в мире, филиппины, здоровье - общество
20:27 23.11.2021 (обновлено: 20:40 23.11.2021)
Умер старейший человек на планете
Старейший человек на планете Франциска Сусано умерла в возрасте 124 лет
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости.
На Филиппинах
в 124 года умерла старейший человек в мире Франциска Сусано, сообщило правительство города Кабанкалан в Facebook
.
Долгожительницы не стало в понедельник вечером.
"С грустью в сердце мы получили известие о том, что наша любимая Франциска Сусано скончалась. <…> Она всегда будет оставаться нашим вдохновением и гордостью", — написано в публикации.
Причина смерти не уточняется. В местном управлении здравоохранения заявили, что у пенсионерки не было никаких симптомов вирусного заболевания.
Городские власти подчеркнули, что статус покойной как самого старого человека на планете официально подтвержден Книгой рекордов Гиннесса. Сусано родилась 11 сентября 1897 года.