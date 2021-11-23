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Умер старейший человек на планете
Умер старейший человек на планете - РИА Новости, 23.11.2021
Умер старейший человек на планете
На Филиппинах в 124 года умерла старейший человек в мире Франциска Сусано, сообщило правительство города Кабанкалан в Facebook. РИА Новости, 23.11.2021
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в мире
филиппины
здоровье - общество
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. На Филиппинах в 124 года умерла старейший человек в мире Франциска Сусано, сообщило правительство города Кабанкалан в Facebook.Долгожительницы не стало в понедельник вечером."С грустью в сердце мы получили известие о том, что наша любимая Франциска Сусано скончалась. &lt;…&gt; Она всегда будет оставаться нашим вдохновением и гордостью", — написано в публикации.Причина смерти не уточняется. В местном управлении здравоохранения заявили, что у пенсионерки не было никаких симптомов вирусного заболевания.Городские власти подчеркнули, что статус покойной как самого старого человека на планете официально подтвержден Книгой рекордов Гиннесса. Сусано родилась 11 сентября 1897 года.
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в мире, филиппины, здоровье - общество
20:27 23.11.2021 (обновлено: 20:40 23.11.2021)
 
Умер старейший человек на планете

Старейший человек на планете Франциска Сусано умерла в возрасте 124 лет

© City Government of Kabankalan/FacebookФранциска Сусано
Франциска Сусано
© City Government of Kabankalan/Facebook
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. На Филиппинах в 124 года умерла старейший человек в мире Франциска Сусано, сообщило правительство города Кабанкалан в Facebook.
Долгожительницы не стало в понедельник вечером.
"С грустью в сердце мы получили известие о том, что наша любимая Франциска Сусано скончалась. <…> Она всегда будет оставаться нашим вдохновением и гордостью", — написано в публикации.
Причина смерти не уточняется. В местном управлении здравоохранения заявили, что у пенсионерки не было никаких симптомов вирусного заболевания.
Городские власти подчеркнули, что статус покойной как самого старого человека на планете официально подтвержден Книгой рекордов Гиннесса. Сусано родилась 11 сентября 1897 года.
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