https://ria.ru/20211123/demonizatsiya-1760265732.html

Французы встали грудью на защиту России

Французов возмутили попытки демонизировать Россию - РИА Новости, 23.11.2021

Французы встали грудью на защиту России

Читатели французской газеты Le Figaro потребовали от журналистов издания не демонизировать Россию. Так они отреагировали на статью политолога Николя Бавере,... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T01:11

2021-11-23T01:11

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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro потребовали от журналистов издания не демонизировать Россию. Так они отреагировали на статью политолога Николя Бавере, утверждающего, что "тень Москвы простерлась на всю Европу"."А почему никто не говорит о тени, которую Вашингтон простер на Европу? Вот уж кто и вправду нагнал мраку, двигая свои пешки прямо к стенам России!", - задался вопросом JFB."Европейцы находятся под влиянием США, пытающихся изо всех сил расколоть Европу на сторонников и противников так называемой западной демократии. Так вот, именно в этой ситуации европейцам стоило бы еще раз пересмотреть свое отношение к России", - предположил elrousa2."К России прекрасно относятся множество влиятельных французских политиков", - констатировал Treppix."С Россией надо обращаться хорошо, а не так, как это мы делаем сейчас. Путин — разумный лидер, с твердым характером. А нам этого сейчас как раз не хватает. Если бы мы проявили по отношению к России немного больше понимания, Франция получила бы отличного союзника, а нам таких сейчас не хватает — просто жестоко не хватает", - резюмировал Occitane.Ранее читатели Le Figaro возмутились от статьи о "сосредоточении российских войск" у границу с Украиной. Комментаторы выступили против агрессивной политики Запада в отношении Москвы.Полный текст читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, франция, россия