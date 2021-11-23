https://ria.ru/20211123/covid-19-1760381838.html
Мурашко назвал регионы с максимальным ростом тяжелых случаев COVID-19
Мурашко назвал регионы с максимальным ростом тяжелых случаев COVID-19 - РИА Новости, 23.11.2021
Мурашко назвал регионы с максимальным ростом тяжелых случаев COVID-19
Максимальный рост тяжелых случаев COVID-19 отмечен в девяти регионах России, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T17:01
2021-11-23T17:01
2021-11-23T17:37
михаил мурашко
общество
камчатский край
тверская область
россия
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735950574_0:30:3070:1757_1920x0_80_0_0_3a3b38636a557c744e00b3c9545e3ad2.jpg
МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Максимальный рост тяжелых случаев COVID-19 отмечен в девяти регионах России, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Максимальный рост за неделю тяжелых пациентов отмечен в следующих регионах: Карелия, Камчатский край, Хабаровский край, Ставропольский край, Чеченская Республика, Кемеровская область, Тверская область, Липецкая и Мурманская области", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.Министр напомнил, что для циркулирующего в стране штамма COVID-19 "дельта" характерно тяжелое течение болезни.
https://ria.ru/20211123/koyki-1760388603.html
камчатский край
тверская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735950574_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_fb4e6fd9907038f7abf2a6624aa6a200.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мурашко, общество, камчатский край, тверская область, россия, коронавирус в россии
17:01 23.11.2021 (обновлено: 17:37 23.11.2021)
Мурашко назвал регионы с максимальным ростом тяжелых случаев COVID-19
Мурашко: максимальный рост тяжелых случаев COVID-19 отмечен в девяти регионах