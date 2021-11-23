https://ria.ru/20211123/covid-19-1760381838.html

Мурашко назвал регионы с максимальным ростом тяжелых случаев COVID-19

Мурашко назвал регионы с максимальным ростом тяжелых случаев COVID-19 - РИА Новости, 23.11.2021

Мурашко назвал регионы с максимальным ростом тяжелых случаев COVID-19

Максимальный рост тяжелых случаев COVID-19 отмечен в девяти регионах России, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T17:01

2021-11-23T17:01

2021-11-23T17:37

михаил мурашко

общество

камчатский край

тверская область

россия

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/07/1735950574_0:30:3070:1757_1920x0_80_0_0_3a3b38636a557c744e00b3c9545e3ad2.jpg

МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Максимальный рост тяжелых случаев COVID-19 отмечен в девяти регионах России, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко."Максимальный рост за неделю тяжелых пациентов отмечен в следующих регионах: Карелия, Камчатский край, Хабаровский край, Ставропольский край, Чеченская Республика, Кемеровская область, Тверская область, Липецкая и Мурманская области", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.Министр напомнил, что для циркулирующего в стране штамма COVID-19 "дельта" характерно тяжелое течение болезни.

https://ria.ru/20211123/koyki-1760388603.html

камчатский край

тверская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мурашко, общество, камчатский край, тверская область, россия, коронавирус в россии