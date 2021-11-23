https://ria.ru/20211123/covid-19-1760293207.html

В Крыму заявили о снижении суточной заболеваемости COVID-19

В Крыму заявили о снижении суточной заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 23.11.2021

В Крыму заявили о снижении суточной заболеваемости COVID-19

Суточная заболеваемость коронавирусом в Республике Крым пошла на спад, снижение продолжается третий день подряд, за последние сутки выявлено 775 случаев,... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T10:53

2021-11-23T10:53

2021-11-23T10:53

распространение коронавируса

общество

республика крым

коронавирус covid-19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Суточная заболеваемость коронавирусом в Республике Крым пошла на спад, снижение продолжается третий день подряд, за последние сутки выявлено 775 случаев, сообщает минздрав региона.За 19 ноября в республике было выявлено максимальное число заболевших коронавирусом - 886 случаев, за 20 ноября - 884 случая, за 21 ноября - 814."За 22 ноября зарегистрировано 775 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за сутки 773 человека", - говорится в сообщении ведомства.Протестировано на коронавирус за сутки 1078 человек. Общее число заболевших с начала пандемии в Крыму превысило 115 тысяч, выздоровели более 103 тысяч. Умерли 3442 человека (в том числе за последние сутки – 24).

https://ria.ru/20211120/krym-1759940003.html

республика крым

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общество, республика крым, коронавирус covid-19