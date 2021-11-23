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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211123/covid-19-1760293207.html
В Крыму заявили о снижении суточной заболеваемости COVID-19
В Крыму заявили о снижении суточной заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 23.11.2021
В Крыму заявили о снижении суточной заболеваемости COVID-19
Суточная заболеваемость коронавирусом в Республике Крым пошла на спад, снижение продолжается третий день подряд, за последние сутки выявлено 775 случаев,... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T10:53
2021-11-23T10:53
распространение коронавируса
общество
республика крым
коронавирус covid-19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Суточная заболеваемость коронавирусом в Республике Крым пошла на спад, снижение продолжается третий день подряд, за последние сутки выявлено 775 случаев, сообщает минздрав региона.За 19 ноября в республике было выявлено максимальное число заболевших коронавирусом - 886 случаев, за 20 ноября - 884 случая, за 21 ноября - 814."За 22 ноября зарегистрировано 775 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за сутки 773 человека", - говорится в сообщении ведомства.Протестировано на коронавирус за сутки 1078 человек. Общее число заболевших с начала пандемии в Крыму превысило 115 тысяч, выздоровели более 103 тысяч. Умерли 3442 человека (в том числе за последние сутки – 24).
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общество, республика крым, коронавирус covid-19
10:53 23.11.2021
 
В Крыму заявили о снижении суточной заболеваемости COVID-19

Минздрав Крыма: снижение суточной заболеваемости COVID-19 продолжается третий день подряд

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник отделения для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского в Кемерове
Медицинский сотрудник отделения для пациентов с Covid-19 в Кузбасской клинической больнице им. М. Подгорбунского в Кемерове - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Александр Патрин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя - РИА Новости. Суточная заболеваемость коронавирусом в Республике Крым пошла на спад, снижение продолжается третий день подряд, за последние сутки выявлено 775 случаев, сообщает минздрав региона.
За 19 ноября в республике было выявлено максимальное число заболевших коронавирусом - 886 случаев, за 20 ноября - 884 случая, за 21 ноября - 814.
"За 22 ноября зарегистрировано 775 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за сутки 773 человека", - говорится в сообщении ведомства.
Протестировано на коронавирус за сутки 1078 человек. Общее число заболевших с начала пандемии в Крыму превысило 115 тысяч, выздоровели более 103 тысяч. Умерли 3442 человека (в том числе за последние сутки – 24).
Медицинский сотрудник в коридоре больницы для больных коронавирусом в родильном доме №2 - РИА Новости, 1920, 20.11.2021
20 ноября, 11:06Распространение коронавируса
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Распространение коронавирусаОбществоРеспублика КрымКоронавирус COVID-19
 
 
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