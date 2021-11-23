https://ria.ru/20211123/byudzhet-1760324513.html
Глава Ингушетии назвал приоритетами бюджета социальную сферу и нацпроекты
Глава Ингушетии назвал приоритетами бюджета социальную сферу и нацпроекты - РИА Новости, 23.11.2021
Глава Ингушетии назвал приоритетами бюджета социальную сферу и нацпроекты
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назвал основными приоритетами бюджета республики на 2022 год развитие социальной сферы и эффективную реализацию... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T13:05
2021-11-23T13:05
2021-11-23T13:05
махмуд-али калиматов
республика ингушетия
общество
республика ингушетия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155815/54/1558155437_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_f551b3cddee26180b86b74df2b676d33.jpg
НАЛЬЧИК, 23 ноя – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назвал основными приоритетами бюджета республики на 2022 год развитие социальной сферы и эффективную реализацию национальных проектов, сообщает пресс-служба руководителя региона."Мы только начали вылезать из кредитных долгов, и наша задача – сделать региональный бюджет профицитным. Расходная часть бюджета должна рассчитываться, исходя из приоритетных позиций. Сегодня это социальная сфера и национальные проекты, которые по-прежнему остаются для нас самыми важными", - сказал Калиматов.По словам заместителя министра финансов Ингушетии Руслана Горбакова, бюджет региона 2022 года социально ориентирован. "Это характеризуется исполнением расходных полномочий республики в пределах 80,7% от общего объема расходов. На социальную политику направлено 37,4%, на образование - 35,2%, на здравоохранение - 4,4%, в том числе значительную часть этой суммы составят средства на лекарственное обеспечение жителей региона", - уточнил он.Общий объем доходов бюджета Ингушетии на 2022 год составит 29,923 миллиарда рублей, расходов – 29,973 миллиарда, дефицит республиканского бюджета - 50,3 миллиона рублей.
https://ria.ru/20211118/ingushetiya-1759704942.html
https://ria.ru/20211118/vodosnabzhenie-1759603901.html
республика ингушетия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155815/54/1558155437_0:0:874:655_1920x0_80_0_0_d66303e372ce2c40f3baa3321d7b8acb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
махмуд-али калиматов, общество, республика ингушетия
Глава Ингушетии назвал приоритетами бюджета социальную сферу и нацпроекты
Глава Ингушетии Калиматов назвал приоритетами бюджета на 2022 год соцсферу и нацпроекты
НАЛЬЧИК, 23 ноя – РИА Новости.
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов
назвал основными приоритетами бюджета республики на 2022 год развитие социальной сферы и эффективную реализацию национальных проектов, сообщает пресс-служба руководителя региона
.
"Мы только начали вылезать из кредитных долгов, и наша задача – сделать региональный бюджет профицитным. Расходная часть бюджета должна рассчитываться, исходя из приоритетных позиций. Сегодня это социальная сфера и национальные проекты, которые по-прежнему остаются для нас самыми важными", - сказал Калиматов.
По словам заместителя министра финансов Ингушетии Руслана Горбакова, бюджет региона 2022 года социально ориентирован. "Это характеризуется исполнением расходных полномочий республики в пределах 80,7% от общего объема расходов. На социальную политику направлено 37,4%, на образование - 35,2%, на здравоохранение - 4,4%, в том числе значительную часть этой суммы составят средства на лекарственное обеспечение жителей региона", - уточнил он.
Общий объем доходов бюджета Ингушетии на 2022 год составит 29,923 миллиарда рублей, расходов – 29,973 миллиарда, дефицит республиканского бюджета - 50,3 миллиона рублей.