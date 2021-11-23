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Республика Ингушетия
https://ria.ru/20211123/byudzhet-1760324513.html
Глава Ингушетии назвал приоритетами бюджета социальную сферу и нацпроекты
Глава Ингушетии назвал приоритетами бюджета социальную сферу и нацпроекты - РИА Новости, 23.11.2021
Глава Ингушетии назвал приоритетами бюджета социальную сферу и нацпроекты
Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назвал основными приоритетами бюджета республики на 2022 год развитие социальной сферы и эффективную реализацию... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T13:05
2021-11-23T13:05
махмуд-али калиматов
республика ингушетия
общество
республика ингушетия
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НАЛЬЧИК, 23 ноя – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назвал основными приоритетами бюджета республики на 2022 год развитие социальной сферы и эффективную реализацию национальных проектов, сообщает пресс-служба руководителя региона."Мы только начали вылезать из кредитных долгов, и наша задача – сделать региональный бюджет профицитным. Расходная часть бюджета должна рассчитываться, исходя из приоритетных позиций. Сегодня это социальная сфера и национальные проекты, которые по-прежнему остаются для нас самыми важными", - сказал Калиматов.По словам заместителя министра финансов Ингушетии Руслана Горбакова, бюджет региона 2022 года социально ориентирован. "Это характеризуется исполнением расходных полномочий республики в пределах 80,7% от общего объема расходов. На социальную политику направлено 37,4%, на образование - 35,2%, на здравоохранение - 4,4%, в том числе значительную часть этой суммы составят средства на лекарственное обеспечение жителей региона", - уточнил он.Общий объем доходов бюджета Ингушетии на 2022 год составит 29,923 миллиарда рублей, расходов – 29,973 миллиарда, дефицит республиканского бюджета - 50,3 миллиона рублей.
https://ria.ru/20211118/ingushetiya-1759704942.html
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махмуд-али калиматов, общество, республика ингушетия
13:05 23.11.2021
 
Глава Ингушетии назвал приоритетами бюджета социальную сферу и нацпроекты

Глава Ингушетии Калиматов назвал приоритетами бюджета на 2022 год соцсферу и нацпроекты

© РИА Новости / Пресс-служба главы Республики Ингушетия / Перейти в фотобанкМахмуд-Али Калиматов
Махмуд-Али Калиматов - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© РИА Новости / Пресс-служба главы Республики Ингушетия
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НАЛЬЧИК, 23 ноя – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назвал основными приоритетами бюджета республики на 2022 год развитие социальной сферы и эффективную реализацию национальных проектов, сообщает пресс-служба руководителя региона.
"Мы только начали вылезать из кредитных долгов, и наша задача – сделать региональный бюджет профицитным. Расходная часть бюджета должна рассчитываться, исходя из приоритетных позиций. Сегодня это социальная сфера и национальные проекты, которые по-прежнему остаются для нас самыми важными", - сказал Калиматов.
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По словам заместителя министра финансов Ингушетии Руслана Горбакова, бюджет региона 2022 года социально ориентирован. "Это характеризуется исполнением расходных полномочий республики в пределах 80,7% от общего объема расходов. На социальную политику направлено 37,4%, на образование - 35,2%, на здравоохранение - 4,4%, в том числе значительную часть этой суммы составят средства на лекарственное обеспечение жителей региона", - уточнил он.
Общий объем доходов бюджета Ингушетии на 2022 год составит 29,923 миллиарда рублей, расходов – 29,973 миллиарда, дефицит республиканского бюджета - 50,3 миллиона рублей.
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Республика ИнгушетияМахмуд-Али КалиматовОбществоРеспублика Ингушетия
 
 
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