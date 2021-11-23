https://ria.ru/20211123/byudzhet-1760324513.html

Глава Ингушетии назвал приоритетами бюджета социальную сферу и нацпроекты

Глава Ингушетии назвал приоритетами бюджета социальную сферу и нацпроекты - РИА Новости, 23.11.2021

Глава Ингушетии назвал приоритетами бюджета социальную сферу и нацпроекты

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назвал основными приоритетами бюджета республики на 2022 год развитие социальной сферы и эффективную реализацию... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T13:05

2021-11-23T13:05

2021-11-23T13:05

махмуд-али калиматов

республика ингушетия

общество

республика ингушетия

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НАЛЬЧИК, 23 ноя – РИА Новости. Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назвал основными приоритетами бюджета республики на 2022 год развитие социальной сферы и эффективную реализацию национальных проектов, сообщает пресс-служба руководителя региона."Мы только начали вылезать из кредитных долгов, и наша задача – сделать региональный бюджет профицитным. Расходная часть бюджета должна рассчитываться, исходя из приоритетных позиций. Сегодня это социальная сфера и национальные проекты, которые по-прежнему остаются для нас самыми важными", - сказал Калиматов.По словам заместителя министра финансов Ингушетии Руслана Горбакова, бюджет региона 2022 года социально ориентирован. "Это характеризуется исполнением расходных полномочий республики в пределах 80,7% от общего объема расходов. На социальную политику направлено 37,4%, на образование - 35,2%, на здравоохранение - 4,4%, в том числе значительную часть этой суммы составят средства на лекарственное обеспечение жителей региона", - уточнил он.Общий объем доходов бюджета Ингушетии на 2022 год составит 29,923 миллиарда рублей, расходов – 29,973 миллиарда, дефицит республиканского бюджета - 50,3 миллиона рублей.

https://ria.ru/20211118/ingushetiya-1759704942.html

https://ria.ru/20211118/vodosnabzhenie-1759603901.html

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махмуд-али калиматов, общество, республика ингушетия