https://ria.ru/20211123/bryansk-1760298642.html

В Брянске убрали "Зимний фонтан", установленный поверх барельефа Гагарина

В Брянске убрали "Зимний фонтан", установленный поверх барельефа Гагарина - РИА Новости, 23.11.2021

В Брянске убрали "Зимний фонтан", установленный поверх барельефа Гагарина

"Зимний фонтан", который был установлен в центре Брянска прямо на барельефы с изображением исследователей космоса, демонтирован по просьбе возмущенных горожан,... РИА Новости, 23.11.2021

2021-11-23T11:21

2021-11-23T11:21

2021-11-23T11:21

общество

брянск

юрий гагарин (космонавт)

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БРЯНСК, 23 ноя - РИА Новости. "Зимний фонтан", который был установлен в центре Брянска прямо на барельефы с изображением исследователей космоса, демонтирован по просьбе возмущенных горожан, сообщили РИА Новости в мэрии.Новогодняя световая инсталляция "Зимний фонтан", которую коммунальные службы разместили в центре Брянска на бульваре Гагарина, вызвала возмущение горожан, поскольку была установлена прямо поверх памятного знака с барельефами исследователей космоса. История получила резонанс в местных СМИ, которые отмечали, что фонтан-корона закреплена прямо на лице Гагарина."Инициативная группа жителей Советского района обратилась в городское управление культуры с просьбой, чтобы в 60-летнюю годовщину первого полета человека в космос композицию с барельефами не закрывали праздничной декорацией. К жителям прислушались. Сегодня "Зимний фонтан" убрали с бульвара, сейчас для него подбирают не менее достойное место, где инсталляция сможет радовать горожан в новогодние праздники", - говорится в сообщении мэрии.Как пояснили в администрации города, световая инсталляция устанавливается на этом месте уже не первый год, однако в этом году ситуация возмутила жителей, и было принято решение о ее переносе в нейтральное место.Памятный знак появился на бульваре Гагарина в Брянске 2010 году. Тогда его открытие также не обошлось без казуса, в именах и фамилиях исследователей космоса горожане обнаружили сразу две ошибки. Позже оплошность была исправлена.

https://ria.ru/20211015/gagarin-1754674612.html

брянск

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общество, брянск, юрий гагарин (космонавт)