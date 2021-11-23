https://ria.ru/20211123/bryansk-1760298642.html
В Брянске убрали "Зимний фонтан", установленный поверх барельефа Гагарина
В Брянске убрали "Зимний фонтан", установленный поверх барельефа Гагарина - РИА Новости, 23.11.2021
В Брянске убрали "Зимний фонтан", установленный поверх барельефа Гагарина
"Зимний фонтан", который был установлен в центре Брянска прямо на барельефы с изображением исследователей космоса, демонтирован по просьбе возмущенных горожан,... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T11:21
2021-11-23T11:21
2021-11-23T11:21
общество
брянск
юрий гагарин (космонавт)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760298160_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_7017da1bc80743e99c4803c5feb04942.jpg
БРЯНСК, 23 ноя - РИА Новости. "Зимний фонтан", который был установлен в центре Брянска прямо на барельефы с изображением исследователей космоса, демонтирован по просьбе возмущенных горожан, сообщили РИА Новости в мэрии.Новогодняя световая инсталляция "Зимний фонтан", которую коммунальные службы разместили в центре Брянска на бульваре Гагарина, вызвала возмущение горожан, поскольку была установлена прямо поверх памятного знака с барельефами исследователей космоса. История получила резонанс в местных СМИ, которые отмечали, что фонтан-корона закреплена прямо на лице Гагарина."Инициативная группа жителей Советского района обратилась в городское управление культуры с просьбой, чтобы в 60-летнюю годовщину первого полета человека в космос композицию с барельефами не закрывали праздничной декорацией. К жителям прислушались. Сегодня "Зимний фонтан" убрали с бульвара, сейчас для него подбирают не менее достойное место, где инсталляция сможет радовать горожан в новогодние праздники", - говорится в сообщении мэрии.Как пояснили в администрации города, световая инсталляция устанавливается на этом месте уже не первый год, однако в этом году ситуация возмутила жителей, и было принято решение о ее переносе в нейтральное место.Памятный знак появился на бульваре Гагарина в Брянске 2010 году. Тогда его открытие также не обошлось без казуса, в именах и фамилиях исследователей космоса горожане обнаружили сразу две ошибки. Позже оплошность была исправлена.
https://ria.ru/20211015/gagarin-1754674612.html
брянск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/17/1760298160_56:0:945:667_1920x0_80_0_0_3514fe2ea4845ae5c4225862dcc2d891.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, брянск, юрий гагарин (космонавт)
В Брянске убрали "Зимний фонтан", установленный поверх барельефа Гагарина
Брянская мэрия демонтировала "Зимний фонтан", установленный поверх барельефа Гагарина
БРЯНСК, 23 ноя - РИА Новости.
"Зимний фонтан", который был установлен в центре Брянска
прямо на барельефы с изображением исследователей космоса, демонтирован по просьбе возмущенных горожан, сообщили РИА Новости в мэрии.
Новогодняя световая инсталляция "Зимний фонтан", которую коммунальные службы разместили в центре Брянска на бульваре Гагарина, вызвала возмущение горожан, поскольку была установлена прямо поверх памятного знака с барельефами исследователей космоса. История получила резонанс в местных СМИ, которые отмечали, что фонтан-корона закреплена прямо на лице Гагарина.
"Инициативная группа жителей Советского района обратилась в городское управление культуры с просьбой, чтобы в 60-летнюю годовщину первого полета человека в космос композицию с барельефами не закрывали праздничной декорацией. К жителям прислушались. Сегодня "Зимний фонтан" убрали с бульвара, сейчас для него подбирают не менее достойное место, где инсталляция сможет радовать горожан в новогодние праздники", - говорится в сообщении мэрии.
Как пояснили в администрации города, световая инсталляция устанавливается на этом месте уже не первый год, однако в этом году ситуация возмутила жителей, и было принято решение о ее переносе в нейтральное место.
Памятный знак появился на бульваре Гагарина в Брянске 2010 году. Тогда его открытие также не обошлось без казуса, в именах и фамилиях исследователей космоса горожане обнаружили сразу две ошибки. Позже оплошность была исправлена.