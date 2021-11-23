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В Брянске убрали "Зимний фонтан", установленный поверх барельефа Гагарина
В Брянске убрали "Зимний фонтан", установленный поверх барельефа Гагарина - РИА Новости, 23.11.2021
В Брянске убрали "Зимний фонтан", установленный поверх барельефа Гагарина
"Зимний фонтан", который был установлен в центре Брянска прямо на барельефы с изображением исследователей космоса, демонтирован по просьбе возмущенных горожан,... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T11:21
2021-11-23T11:21
общество
брянск
юрий гагарин (космонавт)
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БРЯНСК, 23 ноя - РИА Новости. "Зимний фонтан", который был установлен в центре Брянска прямо на барельефы с изображением исследователей космоса, демонтирован по просьбе возмущенных горожан, сообщили РИА Новости в мэрии.Новогодняя световая инсталляция "Зимний фонтан", которую коммунальные службы разместили в центре Брянска на бульваре Гагарина, вызвала возмущение горожан, поскольку была установлена прямо поверх памятного знака с барельефами исследователей космоса. История получила резонанс в местных СМИ, которые отмечали, что фонтан-корона закреплена прямо на лице Гагарина."Инициативная группа жителей Советского района обратилась в городское управление культуры с просьбой, чтобы в 60-летнюю годовщину первого полета человека в космос композицию с барельефами не закрывали праздничной декорацией. К жителям прислушались. Сегодня "Зимний фонтан" убрали с бульвара, сейчас для него подбирают не менее достойное место, где инсталляция сможет радовать горожан в новогодние праздники", - говорится в сообщении мэрии.Как пояснили в администрации города, световая инсталляция устанавливается на этом месте уже не первый год, однако в этом году ситуация возмутила жителей, и было принято решение о ее переносе в нейтральное место.Памятный знак появился на бульваре Гагарина в Брянске 2010 году. Тогда его открытие также не обошлось без казуса, в именах и фамилиях исследователей космоса горожане обнаружили сразу две ошибки. Позже оплошность была исправлена.
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общество, брянск, юрий гагарин (космонавт)
11:21 23.11.2021
 
В Брянске убрали "Зимний фонтан", установленный поверх барельефа Гагарина

Брянская мэрия демонтировала "Зимний фонтан", установленный поверх барельефа Гагарина

© Фото : страница пресс-службы администрации Брянска во ВКонтактеПеренос новогодней инсталляции "Зимний фонтан" в Брянске
Перенос новогодней инсталляции Зимний фонтан в Брянске - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Фото : страница пресс-службы администрации Брянска во ВКонтакте
Читать ria.ru в
БРЯНСК, 23 ноя - РИА Новости. "Зимний фонтан", который был установлен в центре Брянска прямо на барельефы с изображением исследователей космоса, демонтирован по просьбе возмущенных горожан, сообщили РИА Новости в мэрии.
Новогодняя световая инсталляция "Зимний фонтан", которую коммунальные службы разместили в центре Брянска на бульваре Гагарина, вызвала возмущение горожан, поскольку была установлена прямо поверх памятного знака с барельефами исследователей космоса. История получила резонанс в местных СМИ, которые отмечали, что фонтан-корона закреплена прямо на лице Гагарина.
© Фото : страница пресс-службы администрации Брянска во ВКонтактеПеренос новогодней инсталляции "Зимний фонтан" в Брянске
Перенос новогодней инсталляции Зимний фонтан в Брянске - РИА Новости, 1920, 23.11.2021
© Фото : страница пресс-службы администрации Брянска во ВКонтакте
Перенос новогодней инсталляции "Зимний фонтан" в Брянске
"Инициативная группа жителей Советского района обратилась в городское управление культуры с просьбой, чтобы в 60-летнюю годовщину первого полета человека в космос композицию с барельефами не закрывали праздничной декорацией. К жителям прислушались. Сегодня "Зимний фонтан" убрали с бульвара, сейчас для него подбирают не менее достойное место, где инсталляция сможет радовать горожан в новогодние праздники", - говорится в сообщении мэрии.
Как пояснили в администрации города, световая инсталляция устанавливается на этом месте уже не первый год, однако в этом году ситуация возмутила жителей, и было принято решение о ее переносе в нейтральное место.
Памятный знак появился на бульваре Гагарина в Брянске 2010 году. Тогда его открытие также не обошлось без казуса, в именах и фамилиях исследователей космоса горожане обнаружили сразу две ошибки. Позже оплошность была исправлена.
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ОбществоБрянскЮрий Гагарин (космонавт)
 
 
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