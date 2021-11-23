https://ria.ru/20211123/bolgariya-1760284255.html
Президент Болгарии выразил соболезнования из-за ДТП с автобусом
Президент Болгарии выразил соболезнования из-за ДТП с автобусом - РИА Новости, 23.11.2021
Президент Болгарии выразил соболезнования из-за ДТП с автобусом
Президент Болгарии Румен Радев выразил соболезнования главе Северной Македонии Стево Пендаровски в связи с ДТП с автобусом, в котором погибли 46 человек,... РИА Новости, 23.11.2021
2021-11-23T09:57
2021-11-23T09:57
2021-11-23T10:37
в мире
болгария
северная македония
зоран заев
мвд болгарии
румен радев
стево пендаровски
дтп с автобусом в болгарии
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МОСКВА, 23 ноя - РИА Новости. Президент Болгарии Румен Радев выразил соболезнования главе Северной Македонии Стево Пендаровски в связи с ДТП с автобусом, в котором погибли 46 человек, сообщает информагентство БТА со ссылкой на пресс-службу главы государства."Президент Румен Радев выражает свои соболезнования президенту Стево Пендаровски в связи с дорожным происшествием на шоссе "Струма", - приводит агентство заявление пресс-службы.Как сообщается, Радев также выразил соболезнования родственникам пострадавших и погибших в результате происшествия.Президент Болгарии призвал ответственные органы установить причины трагедии и оказать своевременную поддержку пострадавшим.Премьер Северной Македонии Зоран Заев ранее выразил соболезнования в связи с многочисленными жертвами крупной аварии, которая произошла во вторник на автомагистрали "Струма" возле села Боснек в Перникской области на западе Болгарии, когда автобус с македонскими номерами попал в ДТП и загорелся. СМИ сообщают разные данные о числе находившихся в автобусе людей, некоторые пишут о 52, некоторые - о 53. МВД Болгарии сообщило о 46 погибших, в числе которых 12 несовершеннолетних. По предварительным данным, автобус ехал из Турции в Северную Македонию.
https://ria.ru/20211123/avtobus-1760281081.html
https://ria.ru/20211123/dtp-1760280723.html
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в мире, болгария, северная македония, зоран заев, мвд болгарии, румен радев, стево пендаровски, дтп с автобусом в болгарии
09:57 23.11.2021 (обновлено: 10:37 23.11.2021)
Президент Болгарии выразил соболезнования из-за ДТП с автобусом
Президент Болгарии Радев выразил соболезнования из-за крупного ДТП с автобусом